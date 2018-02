Małysz: Robota została dobrze wykonana

Adam Małysz jest bardzo zadowolony z bršzowego medalu Polaków w drużynowym konkursie skoków narciarskich podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu.

Polacy zdobyli bršzowy medal w drużynowym konkursie skoków narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Złoty medal przypadł Norwegom, natomiast na drugim miejscu znaleŸli się Niemcy. Tuż po zakończeniu konkursu, dyrektor sportowy polskiej kadry Adam Małysz powiedział w rozmowie z TVP, że „robota została dobrze wykonana”. - Gdzieœ tam w połowie było wiadomo, że Norwegowie sš tak mocni, że odskakujš, ale potem wszystko się zmieniało - powiedział Małysz. - Do ostatniego momentu czekaliœmy na wyniki. Medal jest, trzeba się mocno cieszyć, robota została dobrze wykonana - dodał.

Adam Małysz przyznał także, że bardzo przeżywał konkurs i od samego poczštku był to dla niego czas pełen emocji. - W brzuchu tak kręci, że szkoda mówić. Możecie sobie wyobrazić, co się działo - podkreœlił.

Jak zaznaczył Małysz, do końca wierzono, że Polacy zajmš jeszcze lepsze miejsce. - Skok Tandego był jego najlepszym skokiem na igrzyskach i wtedy ta przewaga zrobiła się tak duża, że Norwegowie mieli prawie pewne złoto - powiedział. - Jednak do końca trzeba było czekać na wyniki, co się wydarzy. Chęci walki o to najwyższe trofeum nie zabrakło. Do końca chłopaki wierzyli, że jest szansa, choćbyœmy mieli œnieg gryŸć - zaznaczył Adam Małysz.

W opinii „Orła w Wisły”, wynik należy uznać za sukces. Jak podkreœlał, skoczkowie na razie nie mogš do końca uwierzyć, że osišgnęli ten historyczny wynik.