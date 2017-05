Finał Pucharu Polski: Vive Tauron Kielce - Orlen Wisła Płock 31:24

Karol Bielecki wraca do reprezentacji Polski w piłce ręcznej

Początkowa faza spotkania charakteryzowała się znakomitą grą obronną obydwu drużyn, czego najlepszym dowodem utrzymujący się aż do ósmej minuty "piłkarski" wynik 1:1.

Bardzo wyrównana walka toczyła się do 20. minuty, kiedy praktycznie bramki padały raz z jednej, raz z drugiej strony, a na tablicy, po celnym rzucie karnym Karola Bieleckiego, widniał rezultat 9:9. Kiedy po trzech minutach Bielecki ponownie wykorzystał rzut karny i kielczanie objęli prowadzenie 10:9, to od tej pory płocczanom nie udało się doprowadzić choćby do wyrównania, a przewaga Vive systematycznie zwiększała się.

Mimo ambitnych starań podopiecznych trenera Piotra Przybeckiego, na osiem minut przed końcem meczu, po celnym rzucie Mariusza Jurkiewicza, kielczanie wygrywali różnicą ośmiu trafień, a w 58. minucie po bramce Manuela Strleka nawet dziewięciu.

Puchar w pełni zasłużenie zdobyła drużyna Vive Tauron Kielce mając w swoim bardzo wyrównanym składzie znakomicie grających Michała Jureckiego i Krzysztofa Lijewskiego oraz w bramce Sławomira Szmala. Jej trener Tałant Dujszebajew podkreślił, że mecze tych dwóch zespołów zawsze są trudne. - Cieszymy się z tego zwycięstwa, choć te mecze z Wisłą są zawsze emocjonujące i ciężkie. Ta dzisiejsza wygrana w przededniu spotkań finałowych o mistrzostwo Polski ma dla nas przede wszystkim mentalne znaczenie - przyznał szkoleniowiec Vive Tauron.

Także Sławomir Szmal mówił, że mecz był trudny. - Prawdę mówiąc, to był trudny mecz, a emocje towarzyszyły nam od początku. Na szczęście w pewnym momencie zaczęliśmy się rozkręcać i uzyskaliśmy przewagę, w czym zasługa przede wszystkim znakomitej grze w defensywie, a Mateusz Kus był wręcz rewelacyjny. Ten mecz jest już historią, a przed nami początek nowej drogi... - powiedział wielokrotny reprezentant kraju. - Teraz czekają nas z Wisłą dwa zupełnie odmienne spotkania, ale tak to jest, jak spotykają się dwie najlepsze drużyny - dodał wyróżniony przez swojego bramkarza obrotowy Kus.

Skrzydłowy Wisły Adam Wiśniewski czuł niedosyt po tym spotkaniu. - Popełniliśmy zbyt wiele błędów, za dużo też było dwuminutowych kar, co ułatwiło przeciwnikom uzyskanie przewagi. Widać różnicę między naszymi zespołami, ale w środę zaczynamy dwumecz o mistrzostwo Polski i oczywiście damy z siebie wszystko. Postaramy się czymś zaskoczyć rywala - powiedział, nie chcąc ujawniać, co płocczanie przygotowują na mecze o złote medale.