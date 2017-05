Piłka ręczna: Azoty Puławy na podium

Eliminacji ME piłkarzy ręcznych: Tałant Duszebajew zapowiada swoją dymisję

Sześciobramkowa przewaga z pierwszego meczu w Kwidzynie w roli faworyta stawiała zawodników MMTS, co zdawał się potwierdzać początkowy fragment spotkania. To goście zdobyli pierwszego gola i po dziesięciu minutach mieli trzybramkowe prowadzenie 6:3.

Puławianie po trafieniach Bartosza Jureckiego, Nikoli Prce i Krzysztofa Łyżwy doprowadzili do wyrównania i zdobyli także kolejne trzy bramki nie tracąc żadnej. W 19. min. było więc 9:6 dla Azotów. Wprawdzie po dwóch kontrach finalizowanych przez Adriana Nogowskiego podopieczni Patryka Rombla nawiązali kontakt, ale od 20. min. to podopieczni Marcina Kurowskiego systematycznie powiększali przewagę.

W pierwszej minucie po przerwie po indywidualnej akcji i trafieniu Przemysława Krajewskiego było 18:12, co oznaczało, że Azoty odrobiły straty z pierwszego spotkania. W 38. min. po znakomitej bramce rutyniarza Bartosza Jureckiego puławianie uzyskali siedmiobramkową przewagę, a cztery minuty powiększyli ją o kolejne dwa trafienia. Goście jeszcze rzucili się do frontalnego ataku, jednak w tym okresie kapitalnie spisywał się bramkarz Wadim Bogdanow, nie pozwalając na odrabianie dystansu. Natomiast w ataku brylowali Prce, Rafał Przybylski, Krajewski oraz Jurecki i na cztery minuty przed końcową syreną Azoty wygrywały 28:17, co praktycznie przesądziło o ich wysokim zwycięstwie i trzecim z rzędu brązowym medalu.