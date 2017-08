W piątek mecz z Danią w Kopenhadze

Zgrupowanie przed tym spotkaniem oraz poniedziałkowym meczem z Kazachstanem w Warszawie będzie krótkie i intensywne. Piłkarze mieli się pojawić w hotelu w poniedziałek do 19.30, trenować będą we wtorek, w środę mają wolne, a w czwartek w południe wylecą do Kopenhagi.

W piątek na stadionie Parken zmierzą się z zajmującą trzecie miejsce w naszej grupie eliminacyjnej Danią. Wracają do Warszawy natychmiast po meczu.

Koniec tego intensywnego tygodnia może być dla nas szczęśliwy. Jeśli Polacy wygrają oba mecze, a Czarnogóra obu nie wygra (z Kazachstanem na wyjeździe i u siebie z Rumunią), już w poniedziałek zawodnicy Nawałki mogą świętować awans na mundial.

Pomimo wyraźnego prowadzenia Polski w tabeli Nawałka nie pozwala jednak na stwierdzenia, że „awans jest już tylko formalnością" albo „że już jest blisko". Tym razem jednak mówiąc, że „Dania jest bardzo silnym przeciwnikiem, a mecz w Kopenhadze nie będzie łatwy", selekcjoner nie wygłasza truizmów, jakich przed każdym meczem mnóstwo. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że dotychczas Polacy w meczach wyjazdowych radzili sobie dobrze.

Spotkanie z Danią będzie jednym z najtrudniejszych w tych eliminacjach. Dla naszego piątkowego rywala to ostatni moment, by jeszcze nawiązać walkę o pierwsze miejsce w grupie. Tylko z tej pozycji można sobie zapewnić bezpośredni awans do mundialu w Rosji. W naszej grupie druga drużyna może mieć zbyt mało punktów, by się znaleźć w barażach.

Nawałka nie powołał tym razem Grzegorza Krychowiaka, który jak nie grał w PSG, tak nie gra, i jeśli do zamknięcia okna transferowego (czwartek) nie znajdzie nowego klubu, to nawet jego wyjazd na mistrzostwa świata może stanąć pod znakiem zapytania.

W zeszłym roku podczas zgrupowania, które pokrywało się z końcówką okna transferowego, działo się dużo. To wtedy Igor Lewczuk podpisał umowę z Bordeaux, a Kamil Grosicki opuścił hotel, poleciał do Anglii i wydawało się, że podpisze umowę z Burnley, tymczasem w nocy transfer wywrócił się do góry nogami. Grosicki w meczu z Kazachstanem i tak nie zagrał, gdyż miał lekką kontuzję. Taka przynajmniej była wersja oficjalna.

Teraz Nawałka też nie będzie blokował piłkarzom szukającym nowych klubów możliwości podpisania w tym tygodniu kontraktów. Ustalił jednak z zawodnikami, że wszystko musi się odbyć w Warszawie – testy medyczne, negocjacje, podpisanie umów. Gdy drużyna wyleci do Kopenhagi, ma być skoncentrowana na spotkaniu z Danią. Zawodników, którzy liczą na transfer, jest kilku: przede wszystkim Michał Pazdan i znów Kamil Grosicki.

Kadra na mecze z danią i Kazachstanem:

Bramkarze: Łukasz Fabiański (Swansea), Łukasz Skorupski (Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus), Przemysław Tytoń (Deportivo La Coruna)

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Thiago Cionek (Palermo), Kamil Glik (Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Michał Pazdan (Legia), Łukasz Piszczek (Borussia (Dortmund)

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Karol Linetty (Sampdoria), Maciej Makuszewski (Lech), Krzysztof Mączyński (Legia), Maciej Rybus (Lokomotiw), Filip Starzyński (Zagłębie), Paweł Wszołek (Queens Park Rangers), Piotr Zieliński (Napoli)

Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern), Arkadiusz Milik (Napoli), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendby).