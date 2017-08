Milik zaczął sezon od bramki dla Napoli

Arkadiusz Milik pierwszy raz od czasu poważnej kontuzji kolana, czyli od prawie roku, wyszedł na ligowy mecz w podstawowym składzie. I szansy nie zmarnował.

Kilka minut przed przerwą dostał podanie od Lorenzo Inisigne i wykończył kontratak drużyny. To jego pierwszy gol od kwietnia. Napoli wygrało na wyjeździe z Hellasem Werona 3:1, Milik został zmieniony po godzinie przez Driesa Mertensa, drugi z Polaków Piotr Zieliński grał do końca, ale oddał tylko jeden niecelny strzał.

Włoscy dziennikarze twierdzą, że jeśli Milik odzyska formę sprzed kontuzji, będzie jednym z kandydatów do zdobycia korony króla strzelców. Najpierw czeka go jednak inna misja: awans do Ligi Mistrzów, w której tak znakomicie radził sobie w ubiegłym sezonie, zanim zerwał więzadła (trzy gole w dwóch meczach). Napoli jedzie do Nicei z dwubramkową zaliczką.

Zespół Milika chciałby też przerwać dominację Juventusu w Serie A, ale już początek rozgrywek pokazał, że będzie to ciężkie zadanie. Stara Dama rozbiła 3:0 Cagliari, a Gianluigi Buffon swój chyba ostatni sezon w Turynie zaczął od obrony rzutu karnego. Wojciech Szczęsny śledził wydarzenia z ławki i pewnie także w kadrze wróci do roli rezerwowego.

Łukasz Fabiański nie zdołał uchronić Swansea przed porażką z Manchesterem United. Drużyna Jose Mourinho znów strzeliła cztery gole, znów nie straciła żadnego i wygodnie rozsiadła się na fotelu lidera.

Broniąca tytułu Chelsea otrząsnęła się po wpadce z Burnley (2:3) i pokonała w derbach Tottenham (2:1). Stamford Bridge to kolejne miejsce, do którego mógłby trafić Grzegorz Krychowiak. Wątpliwe, by przeprowadzka z Paryża do Londynu rozwiązała jego problemy.

Trudno sobie wyobrazić, by w obecnej formie Polak był w stanie wygrać rywalizację z uznanym za najlepszego piłkarza Premier League N'Golo Kante i sprowadzonym latem z Monaco Tiemoue Bakayoko. Sytuacja w PSG przekłada się na jego pozycję w reprezentacji. Krychowiak nie otrzymał powołania na najbliższe mecze eliminacji mundialu z Danią i Kazachstanem.

Wśród powołanych nie zabrakło Łukasza Teodorczyka, który w niedzielę zdobył pierwszą w tym sezonie bramkę dla Anderlechtu. Mistrzowie Belgii przegrali jednak nieoczekiwanie z Sint-Truidense 2:3.

Jakub Błaszczykowski mecz Wolfsburga z Borussią Dortmund (0:3, 90 minut Łukasza Piszczka) zakończył już w pierwszej połowie. Podczas walki o piłkę poczuł ból w udzie, poprosił o zmianę. Badania wykazały, że to tylko stłuczenie.