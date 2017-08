Chelsea traci punkty już na starcie

Piątkowy mecz Arsenalu z Leicester (4:3) był najlepszą reklamą Premier League, ale w sobotę i niedzielę też nie brakowało emocji.

Watford w doliczonym czasie odebrał punkty Liverpoolowi (3:3). Beniaminek z Huddersfield rozbił na wyjeździe Crystal Palace (3:0) prowadzone przez Franka de Boera, kolejną trenerską gwiazdę, która wybrała Anglię. Ale największą niespodziankę sprawiło typowane do spadku Burnley, zwyciężając 3:2 na Stamford Bridge.

Prezentacja pucharu za mistrzostwo to był jedyny miły akcent sobotniego popołudnia dla kibiców Chelsea. Gospodarze już do przerwy przegrywali 0:3, a gra w dziewięciu (czerwone kartki dostali Gary Cahill i Cesc Fabregas) okazała się wysiłkiem ponad miarę.

Zwycięstwa odnieśli pozostali kandydaci do tytułu: Manchester City (2:0 z Brighton), Tottenham (2:0 z Newcastle) i Manchester United (4:0 z West Hamem).

Łukasz Fabiański (Swansea) zachował czyste konto w meczu z Southampton (0:0), w zespole rywali debiutu nie doczekał się Jan Bednarek. Artur Boruc (Bournemouth) musiał ustąpić miejsca kupionemu z Chelsea Asmirowi Begoviciowi. Porażkę kolegów z West Bromwich (0:1) obejrzał z ławki.

Na zapleczu Premier League dobrze radzi sobie Kamil Grosicki (Hull). Po dwóch kolejkach ma asystę i gola. W sobotę trafił w meczu z Burton (4:1).

Bundesliga rusza w piątek, ale Robert Lewandowski już rozpoczął strzelanie. Po bramce i rzucie karnym wykorzystanym tydzień temu w serii jedenastek, w wygranym meczu z Borussią Dortmund o Superpuchar Niemiec, przyszła pora na gole w Pucharze Niemiec. Bayern rozbił na wyjeździe trzecioligowy Chemnitzer (5:0), a Polak trafił z rzutu wolnego i po akcji kolegów z drużyny.

Mecz sędziowała Bibiana Steinhaus – pierwsza kobieta, która będzie prowadzić spotkania Bundesligi. 38-letnia policjantka z Hanoweru to życiowa partnerka słynnego angielskiego arbitra Howarda Webba, też policjanta.

Pierre-Emerick Aubameyang zdobył dla Borussii hat tricka w meczu Pucharu Niemiec z Rielasingen-Arlen (4:0, 90 minut Łukasza Piszczka). Do zamknięcia transferowego okna zostało kilkanaście dni, ale wygląda na to, że snajper z Gabonu będzie nadal grał w Dortmundzie, a jego rywalizacja z Lewandowskim o koronę króla strzelców znów stanie się jedną z atrakcji sezonu.

W drugiej rundzie jest także Freiburg. Bartosz Kapustka zagrał tylko kilka minut, a jego nowy zespół pokonał 2:1 Halberstadt.

Lepszy debiut miał Dawid Kownacki. Niedługo po wejściu na boisko strzelił dla Sampdorii bramkę w Pucharze Włoch (3:0 z Foggią) i zaapelował do dziennikarzy, by nie nazywali go nowym Lewandowskim.