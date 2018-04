AS Roma w półfinale Ligi Mistrzów: Nad Tybrem stał się cud

Roma wyeliminowała Barcelonę. „Moi drodzy, to się dzieje naprawdę!" – mówił telewizyjny komentator, a stadion tańczył i œpiewał.

Piłkarze i kibice AS Roma szykowali się do rewanżowego meczu z Barcelonš ze sportowš i niesportowš złoœciš. Byli przekonani, że tydzień wczeœniej w Katalonii holenderski sędzia Danny Makkelie ich okradł, nie przyznajšc dwóch karnych. Powtórki telewizyjne zdawały się te zarzuty potwierdzać.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Stadion Olimpijski był we wtorek wypełniony do ostatniego miejsca, ale fani Romy pojawili się tłumnie na trybunach głównie po to, żeby podziękować piłkarzom za zwycięstwa nad Chelsea i Szachtarem, a przy okazji obejrzeć, jak rzymianie z honorem żegnajš się z Ligš Mistrzów.

Piękny sen

Co więcej, w zwišzku z tym, że w pierwszym meczu Daniele De Rossi (dla kibiców DDR) i Kostas Manolas strzelili w Barcelonie po samobójczej bramce, niechętni Romie fani Lazio i Napoli pokpiwali: „Żeby wygrać z Romš, wystarczy wrzucić piłkę w ich pole karne. Gole strzelš sobie sami".

Trener Eusebio Di Francesco, nazwany tak przez ojca na czeœć wielkiego Portugalczyka, mówił przed spotkaniem, że on i zespół pielęgnujš piękny sen o wyeliminowaniu Barcelony, choć wiedzš, że tršci to magiš. W przeddzień spotkania obejrzeli wspólnie jeszcze raz zwycięski paŸdziernikowy mecz z Chelsea (3:0).

To, co stało się we wtorek wieczorem, przeszło najœmielsze oczekiwania marzycieli. Znakomita gra Romy – wysoki, agresywny pressing przez 80 minut, dominacja na boisku, bramka Edina Dżeko w szóstej minucie, wykorzystany przez De Rossiego karny – zaskoczyły wszystkich. A gdy Manolas strzelił trzeciš bramkę głowš, sprawozdawca telewizyjny przekonywał: „Moi drodzy, to się dzieje naprawdę!".

Grek zaraz po meczu podczas wywiadu łykał łzy wzruszenia: „Wyeliminowaliœmy najlepszš drużynę œwiata, bo wierzyliœmy. Jesteœmy mocni. Zasłużyliœmy na awans".

Stadion tańczył, œpiewał i bił brawo, także zaproszony na mecz Szkot sir Alex Fergusson. Francesco Totti i Antonio Cassano dokazywali w loży honorowej jak kilkanaœcie lat temu w szatni, gdy razem grali w Romie.

W mieœcie z balkonów i okien zagrzmiały tršby, a chwilę potem Rzym utonšł w kakofonii klaksonów. Ulicami cišgnšł wiwatujšcy i rozœpiewany tłum. Włosi potrafiš się bardzo godnie smucić i jeszcze piękniej cieszyć. Œwiętowanie trwało niemal do białego rana. Prezes Romy James Pallotta mimo chłodu z radoœci wskoczył do fontanny na Piazza di Popolo.

W œrodę Rzym wstał niewyspany, ale szczęœliwy. Nasz kioskarz, fanatyczny kibic Lazio, po sportowemu wywiesił transparent: „Grande Roma", a o siódmej rano wokół kiosku o meczu z ogniem w oczach rozprawiało kilkunastu naszych sšsiadów.

Rzymska lekcja

Rzymski dziennik „Corriere dello Sport", nazywany też „Kurierem Trigorii" (oœrodek treningowy AS Romy), w pomeczowych cenzurkach pod tytułem „Nieziemscy" przyznał wszystkim graczom swojej drużyny maksymalnš ocenę „10".

Przedtem zdarzyło się to tylko raz, w „La Gazzetta dello Sport", gdy Włosi w Berlinie sięgnęli po mistrzostwo œwiata. Wczoraj największy sportowy dziennik Europy zatytułował na pierwszej stronie: „IMPERIALNI", a w œrodku: „Romagiczna". Dziennik „Libero" podsumował: „Rzym i Roma w delirium", a wiele gazet pisało o „œnie nocy wiosennej". Cała włoska prasa nie bez satysfakcji pracowicie wcierała sól w rany Barcelony: „Jego Królewska Moœć Messi na kolanach", „Rzymska lekcja futbolu dla Katalończyków" – to tylko niektóre warte zacytowania stwierdzenia.

Wielu komentatorów nie było w stanie logicznie wytłumaczyć tego, co stało się na boisku. Podejrzewali interwencję sił najwyższych. Davide Stoppini tłumaczył, że stał się futbolowy cud: „Futbol jest naszš religiš. A każda religia zakłada, że w nadzwyczajnych wydarzeniach objawia się ręka boga". Nawet stateczny „Corriere della Sera", pierwsza gazeta Italii, domyœla się, że trener Di Francesco, ustawiajšc słabo dotychczas spisujšcego się młodziutkiego Czecha Patrika Schicka za Dżeko w ataku, co było zdaniem gazety kluczem do zwycięstwa, musiał doznać iluminacji. Trener wyznał, że pomysł przyszedł mu do głowy nagle, o pištej rano w niedzielę, gdy w bólach rozpamiętywał sobotniš porażkę z Fiorentinš 0:2.

Balsam na duszę

Pyszna wiktoria nie mogła się przydarzyć włoskiemu futbolowi w lepszym momencie. Calcio przyżywa kto wie czy nie najgłębszy kryzys w swojej historii. Reprezentacja po raz pierwszy od 60 lat nie zagra w mistrzostwach œwiata i nie ma trenera. Żaden włoski piłkarz, poza gasnšcym Giggim Buffonem, nie jest graczem œwiatowego formatu.

Œmiertelnie skłócony zwišzek futbolowy, podobnie jak Lega – organizacja skupiajšca prezesów klubów Serie A – znajduje się pod zarzšdem komisarycznym Włoskiego Komitetu Olimpijskiego. W czołowych włoskich klubach, w których przez lata grali najlepsi piłkarze œwiata, od Maradony przez Van Bastena po Zidane'a, występujš dziœ gwiazdy drugiej i trzeciej jasnoœci.

Sukces Romy wlał w obolałe serce włoskiego kibica porzšdnš dawkę nadziei („Balsam wylany na włoskš duszę" według komentatora „Il Giornale"). Włoski futbolowy guru Mario Sconcerti napisał w „Corriere della Sera": „Sukces Romy to mocny sygnał i bodziec dla naszej piłki. Jednak nie jesteœmy najgorsi".

Inni apelujš, nie bojšc się przesady, żeby na tym zwycięstwie postawić fundamenty i zbudować nowy gmach odrodzonego włoskiego futbolu.