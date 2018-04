Futbolowe harakiri

Japonia kojarzy się z porzšdkiem, ale w centrali mundialowego rywala Polaków panuje bałagan.

Nieco ponad dwa miesišce przed rozpoczęciem mistrzostw œwiata Japończycy zwolnili trenera. Vahid Halilhodžić, który objšł zespół w marcu 2015 roku i awansował na mundial, nie dostanie szansy poprowadzenia drużyny w najważniejszej imprezie. Zastšpi go Akira Nishino.

Doœwiadczony Boœniak niemal od poczštku pracy z reprezentacjš Japonii był krytykowany, ale decyzja federacji, by 65 dni przed turniejem doprowadzić do rozwodu, jest zaskakujšca.

Główny zarzut wobec Halilhodžicia był od lat niezmienny – Boœniak dobrał taktykę przeciwnš tradycyjnemu japońskiemu stylowi. Dziennikarze i piłkarze powtarzali, że drużynę narodowš zawsze charakteryzowała gra krótkimi podaniami, wymiennoœć pozycji i dšżenie do posiadania piłki. Tymczasem Halilhodžić postawił na kontry, pressing i długie podania.

Oczywiœcie historyjka o stylu to tylko częœć prawdy, prawdopodobnie ta mniej znaczšca. Jeœli zmiana filozofii z koronkowych podań na długie piłki tak bardzo przeszkadzała Japończykom, mieli kilka lat, by to zmienić, zamiast dokonywać rewolucji w przededniu mundialu.

Poważniejszym powodem zwolnienia Boœniaka wydaje się konflikt z największymi gwiazdami reprezentacji. Na rozgrywane w listopadzie mecze towarzyskie z Brazyliš i Belgiš (oba przegrane, odpowiednio 1:3 i 0:1) nie powołał Shinji Kagawy z Borussii Dortmund, Shinji Okazakiego z Leicester City ani Keisuke Hondy, który do niedawna był zawodnikiem AC Milan, a ostatnio przeniósł się do meksykańskiej Pachucy, by więcej grać. Na marcowe spotkania z Mali (1:1) i Ukrainš (1:2) tylko Honda wrócił do kadry, ale w podstawowej jedenastce znalazł się jedynie w drugim z tych meczów.

Zachowujšc odpowiednie proporcje, to jakby Adam Nawałka nie powołał Roberta Lewandowskiego, Grzegorza Krychowiaka i Kamila Glika. Gwoli sprawiedliwoœci należy zaznaczyć, że Kagawa jest kontuzjowany i po raz ostatni w barwach Borussii wystšpił w lutym (przeciwko HSV). Okazaki z kolei jest daleki od najwyższej formy, a ostatniego gola w Premier League zdobył w grudniu przeciwko Southampton. Nie zmienia to jednak faktu, że selekcjoner miał z największymi gwiazdami wyjštkowo nie po drodze.

Kagawa po raz ostatni wystšpił w reprezentacji w paŸdzierniku w zremisowanym 1:1 meczu z Haiti. To właœnie jego gol w doliczonym czasie gry zaoszczędził zespołowi kompromitacji. Halilhodžić jednak grzmiał: – Jestem trenerem od wielu lat i nigdy nie widziałem tak słabego występu zespołu przeze mnie prowadzonego.

Podczas mistrzostw œwiata w Brazylii cztery lata temu Boœniak prowadził jednš z największych sensacji turnieju – Algierię. Drużyna z Afryki awansowała z grupy, w której rywalizowała z Belgiš, Rosjš oraz Koreš Płd. W drugiej rundzie drużyna Halilhodžicia rozegrała fantastyczny mecz z przyszłym mistrzem œwiata, Niemcami.

Po 90 minutach było 0:0, Niemcy atakowali, ale Algieria wyprowadzała œwietne kontry. To wtedy szersza publicznoœć po raz pierwszy zobaczyła, jak bramkarz Manuel Neuer interweniuje nawet na 30.–40. metrze od własnej bramki. Ostatecznie Niemcy wygrali w dogrywce 2:1.

I właœnie majšc œwieżo w pamięci znakomite kontry Algierii, Japończycy zatrudnili Halilhodžicia, gdyż do takiego stylu chcieli dšżyć i Boœniak przystšpił do pracy.

Dlatego gdy podczas konferencji prasowej prezes japońskiej federacji Kozo Tashima próbował nakarmić publicznoœć historyjkš o braku zrozumienia dla japońskiej szkoły gry w piłkę i zarzuceniu tradycyjnego stylu, mało kto dał się na to nabrać. Tashima przyparty do muru zaczšł przyznawać, że problem może być poważniejszy. W końcu powiedział, że na linii piłkarze–trener były pewne problemy komunikacyjne, które narosły i w końcu stały się „palšce".

Nowy selekcjoner Akira Nishino będzie musiał działać szybko. Prezes przyznał, że tuż przed mundialem Japończycy musieli wybierać wyłšcznie spoœród szkoleniowców pracujšcych w federacji, i to takich, którzy byli w miarę blisko drużyny narodowej, znajš jej potencjał, słaboœci i problemy.

Nishino od czterech lat nie prowadził żadnego klubu, po tym jak w 2014 roku zakończył pracę w Gamba Osaka. Był mistrzem J-League w 2005 roku, a trzy lata póŸniej triumfował w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Dwukrotnie wybierano go na najlepszego szkoleniowca ligi, a w 2008 roku został uznany za najlepszego trenera na kontynencie.

Od 20 lat reprezentację Japonii prowadzili głównie zagraniczni szkoleniowcy – m.in. Francuz Philippe Troussier, Brazylijczyk Zico, Włoch Alberto Zaccheroni czy inny Boœniak Ivica Osim. W cišgu tych dwóch dekad tylko przez trzy lata zespół prowadzili Japończycy. Od wyniku na mundialu zależeć będzie przyszłoœć Nishino.

Polacy, Senegalczycy i Kolumbijczycy nie mieliby nic przeciwko temu, gdyby po mistrzostwach w Rosji musiał odejœć. Š?