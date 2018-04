Michał Listkiewicz: Viktor Orbán jest zbawcą sportu

Hungarysta, były prezes Polskiego Zwišzku Piłki Nożnej, Michał Listkiewicz o wpływie, jaki węgierski premier ma na sportowe życie kraju.

Rzeczpospolita: Co kolejny wyborczy sukces Viktora Orbána oznacza dla sportu?

Michał Listkiewicz: Ma większe znaczenie niż zwycięstwo jakiejkolwiek partii w Polsce. U nas politycy nie angażujš się bezpoœrednio w sprawy sportu. Orbán robi to osobiœcie. Jest zbawcš, sponsorem i parasolem ochronnym sportu. Jego filozofia polega na budowaniu podstaw. W cišgu siedmiu lat podwoiła się liczba zawodników zarejestrowanych w klubach.

Ale Węgrzy rzadko odnoszš sukcesy międzynarodowe...

Patrzy pan przez pryzmat piłki nożnej, która jest rzeczywiœcie słaba. Ale na igrzyskach w Londynie i Rio Węgrzy zdobyli więcej medali niż Polacy. Państwo postawiło na rozwój oœmiu–dziesięciu dyscyplin. Firmy, które zainwestujš w kluby amatorskie lub sportowš infrastrukturę, sš zwalniane z podatków. Pod warunkiem, że nie wycofajš się z tych inwestycji przez 10 lat.

A piłka nożna?

Orbán był piłkarzem. Grał w II lidze w FC Felcsut, klubie z jego rodzinnej wsi o tej samej nazwie, położonej w pobliżu Székesfehérvár. Był zawodnikiem jeszcze po powołaniu go pierwszy raz na urzšd premiera. Miał 40 lat, kiedy w końcówce meczu wszedł z ławki rezerwowych, aby skutecznie wykonać rzut karny. W roku 2007 założył w Felcsut największš na Węgrzech akademię piłkarskš, której patronem został Ferenc Puskas.

Podobno obiekty tej akademii sš wyjštkowe. Widział je pan?

Byłem tam z Grzegorzem Latš, a oprowadzał nas sam Orbán. Nieduży stadion w drewnie robi imponujšce wrażenie. To dzieło sztuki. Dostanie się do tej akademii to marzenie każdego węgierskiego chłopca kopišcego piłkę i jego rodziców. To instytucja łšczšca cele sportowe z politycznymi. Do szkoły z internatem przyjmowane sš zdolne węgierskie dzieci, mieszkajšce nie tylko w dzisiejszych granicach kraju, ale na Słowacji, ukraińskim Zaporożu, w rumuńskim Siedmiogrodzie czy serbskiej Wojwodinie. Wszystkim wpaja się kult Ferenca Puskasa i „Złotej jedenastki". Orbán zrobił dla bohaterów węgierskiego futbolu to, czego nie udało się w Polsce z Kazimierzem Górskim, a Węgrzy jeszcze na tym zarabiajš.

Jaka jest różnica między PZPN a Węgierskim Zwišzkiem Piłki Nożnej?

U nas wybory odbywajš się demokratycznie. Tam prezesa zwišzku wskazał Orbán. W roku 2010 powiedział, że trzeba zrobić porzšdek i wybrał Sandora Csanyiego, skarbnika partii Fidesz, prezesa banku OTP – największego w kraju. To jeden z najbogatszych Węgrów. On z kolei wskazał szefów zwišzków regionalnych. Csanyi jest już wiceprezydentem FIFA i członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA. Węgierski zwišzek, w przeciwieństwie do PZPN, dzieli państwowe pienišdze na rozwój piłki. Każdy, kto chce budować klub, szkolić młodzież lub tworzyć infrastrukturę sportowš, może wystšpić do zwišzku z proœbš o dotacje. Jeœli argumenty sš mocne, to pienišdze dostaje.

Rozmawiał pan z Orbánem?

W ubiegłym roku byłem delegatem na meczu eliminacyjnym MŒ Szwajcaria – Węgry w Bazylei. Orbánowi chciało się tam przyjechać. Był bez obstawy, więc podszedłem do niego w przerwie. Ręce załamywał, bo Węgrzy grali słabo. Ale kiedy po zwycięstwie nad Norwegiš awansowali do finałów Euro, powiedział w telewizji tylko dwa zdania: – Miałem straszny sen. Œniło mi się, że jestem Norwegiem.