Klopp wciąż ostrożny, Guardiola nie traci wiary

Manchester City, by wyeliminować Liverpool, musi zagrać jak jego rywal w pamiętnym finale z Milanem 13 lat temu.

– Tak właœnie powinien wyglšdać futbol – cieszył się Juergen Klopp, podsumowujšc pierwszš połowę meczu na Anfield. Tydzień temu Liverpool jeszcze przed przerwš zdobył wszystkie trzy gole, do tego zagrał bezbłędnie w obronie, sprawiajšc, że City nie było w stanie oddać choćby jednego celnego strzału. To zdarzyło się drużynie z Manchesteru poprzednio w paŸdzierniku 2016 roku.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ale Klopp zdaje sobie sprawę, że to przeszłoœć i we wtorek trzeba będzie napisać nowy rozdział tej historii. Nawet jeœli rywal ma za sobš najgorszy tydzień w sezonie (dwóch porażek z rzędu wczeœniej nie doznał). Wspomnienie wrzeœniowej klęski w Manchesterze (0:5) jest zbyt œwieże, żeby otwierać już szampany i œwiętować pierwszy od dekady awans do półfinału.

Wyniki ubiegłotygodniowych spotkań nie zachęcajš do oglšdania rewanżów, ale jeœli ktoœ ma odrobić straty i sprawić, że ten wieczór zostanie zapamiętany, to właœnie maszyna Pepa Guardioli. Hiszpan nie zwštpił w swoich piłkarzy, nadal uważa, że stać ich na rzeczy wielkie. Skoro Liverpoolowi udało się kiedyœ zadziwić œwiat w 45 minut (trzy bramki po przerwie w finale 2005 z Milanem w Stambule), dlaczego miałoby się nie udać City przez cały mecz?

– Musimy zagrać perfekcyjnie – nie ma wštpliwoœci Guardiola. – Wszystko się może zdarzyć, trzeba próbować. W tym roku, nawet w ostatnich spotkaniach, pokazaliœmy, że nie mamy problemów z kreowaniem sytuacji. A jeœli nasz plan się nie powiedzie? Prędzej czy póŸniej osišgniemy cel i wygramy Ligę Mistrzów.

Szejkowie, właœciciele Manchesteru City, choć cierpliwoœciš dotšd nie grzeszyli, z pracy Guardioli sš zadowoleni. Już zaproponowali mu podwyżkę, która uczyni go najlepiej opłacanym trenerem na œwiecie. Jeœli Hiszpan przedłuży umowę do 2020 roku, będzie zarabiał 20 mln funtów za sezon.

LIGA MISTRZÓW – REWANŻE 1/4 FINAŁU (wszystkie mecze o 20.45)

Wtorek:

Roma – Barcelona (Canal+, pierwszy mecz 1:4)

Manchester City – Liverpool (nSport+, Canal+ Now, 0:3)

Œroda:

Bayern Monachium – Sevilla (TVP1, Canal+, 2:1)

Real Madryt – Juventus Turyn (nSport+, 3:0).