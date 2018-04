Szczepłek: Zaściankowa liga

Nie byłem zwolennikiem systemu rozgrywek z siedmioma dodatkowymi kolejkami i odbieraniem drużynom połowy zdobytych punktów. Wymyœlili go nie trenerzy, ale buchalterzy, którzy wyliczyli sobie, że jeœli meczów będzie więcej, to wszyscy więcej zarobiš.

Nie do końca to było prawdš, w dodatku odbieranie punktów kłóciło się z logikš i zasadami sportowej rywalizacji. Cały system, choć może i sprzyjał zwiększaniu zysków, to nie podnosił poziomu rozgrywek. Jak ekstraklasa była drugš ligš europejskš, tak jest.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ktoœ poszedł po rozum do głowy i przynajmniej wycofał się z dzielenia punktów. Układ w tabeli po 30 kolejkach jest bardzo interesujšcy, bo małe różnice punktowe sprawiajš, że na siedem kolejek przed zakończeniem rozgrywek nie można przewidzieć, kto zostanie mistrzem, a kto spadnie. Wolałbym jednak prosty system obowišzujšcy od lat w krajach o bogatszych niż Polska tradycjach futbolowych. Liga polega na dwóch meczach z każdym przeciwnikiem, na jego boisku i na swoim. Kto zdobędzie więcej punktów, ten zostaje mistrzem. Argument o koniecznoœci większej liczby meczów w sezonie można łatwo uwzględnić, zwiększajšc liczbę drużyn w ekstraklasie. Jest ich 16, mogłoby grać 18.

Różnice między œrednimi klubami ekstraklasy a czołówkš I ligi nie sš duże, o czym w tym sezonie mówi choćby przypadek Górnika Zabrze. Awansował w ostatniej chwili i – dopóki starczyło mu zapału – wnosił do rozgrywek powiew œwieżoœci.

Wielu zawodników pierwszoligowych po przejœciu o klasę wyżej radzi sobie równie dobrze. Muszš tylko trafić na odpowiednich partnerów i trenerów. Oczywiœcie sš i przypadki smutne. Moja osobista radoœć z powodu pierwszego w historii awansu Sandecji do ekstraklasy szybko została stłumiona. Okazało się, że klub nie ma stadionu, odpowiadajšcego normom, nie może więc rozgrywać meczów w Nowym Sšczu. Sandecja zajmuje ostatnie miejsce, nie widać tam symptomów poprawy, może więc przejœć do historii jako jedyna drużyna ekstraklasy, która nie rozegrała meczu na boisku w rodzinnym mieœcie.

Nie jest winš Sandecji, że nie ma odpowiedniego stadionu. Tym powinno zajšć się miasto Nowy Sšcz. Natomiast pracownicy klubu (dawniej napisałbym – działacze) wczeœniej wsławili się próbš zakontraktowania piłkarza Freddy'ego Adu, nie informujšc o tym nawet trenera. Adu to przebrzmiała sława, który nawet w Nowym Sšczu byłby statystš. Kiedy ówczesny trener Radosław Mroczkowski się postawił, władze uległy, ale kilka tygodni póŸniej go zwolniły. Taki to profesjonalizm.

Teraz Sandecja poszła jeszcze dalej. Jeœli prawdš jest, że klub wiedział, że w dniu meczu z Wisłš w Niecieczy kibice nie będš mogli kupić biletów, a mimo to ich o tym nie poinformował, to jest to skandal. Do kogo powinni się odwołać ci, którzy odeszli spod stadionu? Do Ekstraklasy SA, która kłóci się z PZPN, czy do PZPN?

Zwišzek, dbajšcy z definicji o czystoœć rozgrywek, postanowił nie korzystać z systemu VAR w 30. kolejce, ryzykujšc, że bez weryfikacji dyskusyjnych momentów ktoœ może zostać skrzywdzony. Miał szczęœcie, że takich sytuacji nie było. FIFA nie skorzystała z VAR w meczach barażowych do mundialu w Rosji. Skończyło się to skandalem w meczu Irlandii Północnej ze Szwajcariš. Sędzia popełnił błšd, VAR-u nie było, Szwajcaria pojedzie do Rosji, a skrzywdzona Irlandia zostanie w domu. Taki błšd w dzisiejszym futbolu ma wartoœć milionów euro. Jakkolwiek by było, i tak zarabiajš FIFA, UEFA i PZPN.