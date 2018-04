Ekstraklasa: Lech z twierdzy Poznań

Sezon zasadniczy dla Lecha, Arka nie wskoczyła do ósemki, Jagiellonia słabnie, Sandecja na dnie.

Lech Poznań wygrał sezon zasadniczy. Poza prestiżem oznacza to, że w grupie mistrzowskiej Kolejorz zagra u siebie zarówno z Jagielloniš, jak i z Legiš. Po raz ostatni w tym sezonie drużyna Nenada Bjelicy była liderem po 13. kolejce i zremisowanym 3:3 meczu z Lechiš Gdańsk. Było to w połowie paŸdziernika zeszłego roku. Od tamtej pory Lech zdołał przejœć – uczciwie powiedzmy jednak, że dokładnie tak jak pozostałe drużyny z czołówki – przez potężny kryzys, a według plotek z kuluarów trener Bjelica znajdował się nawet na krawędzi zwolnienia.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wyjazdowe straty

Od tamtego remisu z Lechiš Lech zdołał obsunšć się w lidze nawet na szóstš pozycję ledwie bezbramkowo remisujšc ze zdecydowanie najgorszš w ekstraklasie Sandecjš Nowy Sšcz. Mecze wyjazdowe to wiele strat. Wygrana z Wisłš w Krakowie tydzień temu była pierwszym zwycięstwem Lecha na innym stadionie niż ten przy Bułgarskiej w Poznaniu, od sierpnia 2017 r. i meczu z Termalicš w Niecieczy. Od zwycięstwa na małopolskiej wsi zespół prowadzony przez chorwackiego szkoleniowca próbował osiem razy przełamać klštwę i osiem razy mu się nie udawało.

Dzięki wygranej z Górnikiem 3:1 zespół Bjelicy cztery z siedmiu dodatkowych meczów rozegra w Poznaniu. A na własnym stadionie jest w tym sezonie wyjštkowo groŸny. Lech nie poniósł żadnej porażki u siebie, a tylko trzy mecze zremisował, w pozostałych 12 zdobywał komplet punktów.

Triumf w tabeli na koniec sezonu zasadniczego Lech zapewnił sobie w doœć dramatycznych okolicznoœciach. W 76. min Damian Kšdzior z Górnika Zabrze wykorzystał rzut karny i doprowadził do remisu. Jedenastka została podyktowana prawidłowo za bezmyœlne zagranie rękš Niklasa Bärkrotha, który pojawił się na boisku kilka minut wczeœniej. Szwed miał być wielkim wzmocnieniem Lecha, a jest jednym z największych rozczarowań. Gdy podpisywał umowę w Poznaniu, media klubowe i on sam rozpowszechniali wersję, jakoby miał też ofertę z Legii, ale wybrał Lecha. I było to dotychczas zdecydowanie najbardziej efektowne zagranie skrzydłowego.

A mógł popsuć Lechowi sezon jeszcze bardziej, po tym jak sprokurował wspomniany rzut karny. Co prawda w równolegle rozgrywanym spotkaniu Jagiellonia przegrywała z Wisłš Płock, ale Kolejorzowi tylko wygrana z Górnikiem dawała pozycję lidera.

Decydujšcego gola zdobył dla Lecha symbol i najważniejsza od lat postać w zespole, czyli Łukasz Trałka. Było to zresztš idealne podsumowanie tego niezwykłego sezonu w wykonaniu defensywnego pomocnika. Dotychczas najbardziej skuteczny był osiem lat temu, gdy w barwach Polonii Warszawa strzelił trzy gole. Trafienie z Górnikiem oznacza, że poprawił swój rekord strzelecki o 100 proc., gdyż był to dla niego gol numer szeœć w ligowych rozgrywkach.

Pokpiła sprawę Jagiellonia, która przegrała u siebie z Wisłš Płock 1:3. Wyglšda to, jakby zespół Ireneusza Mamrota przestał już funkcjonować jako jeden mechanizm, a zaczęły się małe gierki pod transfery i przyszłe profity. Od czasu, gdy wszyscy zachwycili się fenomenalnš grš Jagiellonii, która najpierw bezdyskusyjnie zdominowała Legię w Warszawie i wygrała 2:0, a następnie powtórzyła ten rezultat u siebie z Wisłš Kraków, coœ tšpnęło. Najpierw przyszedł pogrom z Lechem w Poznaniu aż 1:5, następnie cudem wyszarpane zwycięstwo z Arkš u siebie – gdy wyrównujšcy gol padł w pierwszej minucie doliczonego czasu gry, a decydujšcy o wygranej w czwartej – a póŸniej kolejno przegrane z Zagłębiem Lubin i teraz z płockš Wisłš.

Białystok zwštpił

Jeœli zrobi się małš tabelkę uwzględniajšcš wyłšcznie mecze między zespołami, które znalazły się w górnej ósemce, to Jagiellonia zajmuje w niej pierwsze miejsce. W 14 spotkaniach z zespołami grupy mistrzowskiej wygrała osiem meczów, dwa zremisowała, zdobyła 26 pkt. O cztery więcej niż Lech, który w takim zestawieniu jest drugi, aż o siedem więcej niż Legia, która byłaby dopiero na szóstej pozycji. Nie sposób pozbyć się wrażenia, że kibice z Podlasia oczekujš na mecze w grupie mistrzowskiej z rosnšcš obawš. Przed spotkaniem z Wisłš piłkarze Jagiellonii mieli wszystko w swoich rękach, a jednak sytuacja ich przerosła.

W grupie mistrzowskiej ostatecznie nie zaszły zmiany. Arka miała szansę na awans, ale poległa w derbach z Lechiš Gdańsk aż 2:4 Zatem tylko remis z Cracoviš (2:2) nie spowodował, iż Zagłębie Lubin wypadło z ósemki.