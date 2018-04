Portugalczyk Cristiano Ronaldo bije kolejne rekordy, jego gol w meczu z Juventusem zachwycił cały œwiat.

Liga Mistrzów powinna zostać przemianowana na Puchar im. Cristiano Ronaldo. Portugalczyk z tych rozgrywek uczynił prywatny plac zabaw. Fenomenalny gol strzelony przewrotkš w meczu z Juventusem był jego bramkš nr 119 w Champions League.

Jest liderem klasyfikacji strzelców najważniejszych rozgrywek w klubowej piłce, obojętnie, czy liczymy z Pucharem Europejskich Mistrzów Krajowych, czy bierzemy pod uwagę tylko zawodników, którzy mieli okazję grać w ustanowionej w 1992 roku Lidze Mistrzów.

On i Messi

Drugi na liœcie jest oczywiœcie Lionel Messi, który w poprzedniej rundzie, przeciwko Chelsea, strzelił gola nr 100 (po zamknięciu tego wydania gazety Barcelona grała z Romš). Na trzecim miejscu jest inna legenda Realu Madryt – Raul, który jednak w Champions League zdobył aż o 48 goli mniej niż Ronaldo.

Robert Lewandowski 45 razy pokonywał bramkarzy w meczach LM i brakuje mu jednego gola, by wyprzedzić pierwszš legendę Realu, Alfredo Di Stefano, i wejœć do czołowej dziesištki (liczšc bez PEMK, Polak jest już w top 10).

Tych statystyk pokazujšcych przepaœć, jaka dzieli Ronaldo od reszty, można przytaczać więcej. Czwarty w zestawieniu jest Ruud van Nistelrooy, który w Lidze Mistrzów strzelał gole dla PSV Eindhoven, Manchesteru United i Realu Madryt. Holenderski snajper ma ponad dwa razy mniej trafień niż Ronaldo – 56.

Wykonujšc tę fenomenalnš przewrotkę, Portugalczyk ustanowił też inny rekord Ligi Mistrzów, który wišże się zresztš z Van Nistelrooyem. Zdobył gola w dziesištym z rzędu meczu Champions League – dotychczas najlepszym wynikiem mógł się pochwalić Holender, który trafiał do siatki rywali w dziewięciu kolejnych spotkaniach.

Ronaldo tę niesamowitš serię rozpoczšł w finale poprzedniej edycji, również przeciwko Juventusowi. Następnie trafiał do siatki w każdym z dziewięciu meczów tegorocznej edycji, w których wystšpił.

Zajmie całe podium

Efektownych porównań podsumowujšcych wyczyny Portugalczyka w Lidze Mistrzów jest bez liku: gdyby Ronaldo był klubem, zajmowałby dziesište miejsce na liœcie najbardziej bramkostrzelnych drużyn w historii Champions League. Strzelił więcej goli niż lokalny rywal Realu, drużyna, którš dwukrotnie Królewscy pokonali w finale, czyli Atletico Madryt (97).

Zdobył więcej bramek w fazie pucharowej (59), niż wszyscy pozostali zawodnicy z wyjštkiem Messiego i Raula majš w ogóle strzelonych w LM. Od sezonu 2012/2013 tylko raz (!) się zdarzyło, by Ronaldo nie był królem strzelców Champions League.

Najwięcej bramek w jednym sezonie (17) zdobył oczywiœcie on, a drugi wynik (16) jest również jego dziełem. Bioršc pod uwagę, że po pierwszym meczu ćwierćfinałowym w tym sezonie ma już 14 goli, można przyjmować zakłady, że rekord padnie, a Cristiano samodzielnie zajmie całe podium.

Nienawistnicy milknš

Œmierć sportowš Portugalczyka obwieszczano już wielokrotnie. Mało jest też piłkarzy, którzy mieliby równie mocny elektorat negatywny. I mało kto równie dobrze jak on radzi sobie z nienawistnikami. Niegdyœ – wcale nie tak dawno temu – zarzucano mu, że zawodzi w najważniejszych momentach sezonu, że notorycznie strzela mnóstwo goli słabeuszom, a w meczach o trofea jest niewidoczny.

Sam Ronaldo niektórymi narcystycznymi wypowiedziami jakby to przekonanie podsycał. Pytany o najlepszy mecz nie wskazywał na żaden z wygranych finałów, tylko na spotkanie z Granadš, gdy strzelił pięć goli.

Dziœ chyba nie znalazłby się œmiałek, który byłby na tyle odważny i powiedział, że Ronaldo zawodzi w najważniejszych momentach. Portugalczyk jest jedynym w historii Ligi Mistrzów zawodnikiem, który zdobywał bramki w trzech finałach.

W zeszłym sezonie w drodze po trofeum strzelił pięć goli Bayernowi (w ćwierćfinałach), trzy Atletico Madryt (w półfinałach) i dwa Juventusowi (w finale).

Miał jednš słaboœć, jak wczoraj napisał „El Pais", słaboœć geniusza, na którš wszyscy się godzili. W końcu wybitnym jednostkom się wybacza. Opętany był bowiem wizjš gola zdobytego przewrotkš. Do wtorkowego wieczoru nie udało mu się to nigdy, w co zresztš trudno uwierzyć. A próbował często, lecz piłka leciała wysoko nad bramkš albo daleko obok niej.

Koledzy, widzšc, jak składał się do kolejnej przewrotki, zwieszali głowy i truchtem zaczynali wracać na swojš połowę – wiadomo było, że za chwilkę bramkarz rozpocznie kopnięciem z pištego metra.

Kolejne próby zamiast przynosić mu chwałę, raczej generowały materiał do memów tworzonych przez złoœliwców (to też przypomina „El Pais").

A jednak on wcišż próbował i gdy w końcu mu się udało, nie zrobił tego w meczu z Granadš, Malagš czy Alaves, tylko w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, przeciwko Juventusowi, a w bramce stał wielki Gianluigi Buffon.

Podczas gdy wszyscy zastanawiajš się, ile lat jeszcze Ronaldo będzie grał na równie wysokim poziomie, on wydaje się wręcz młodnieć.

Posłuchał trenera

To Zinedine Zidane przekonał go, że nie pięć goli z Alaves jest ważne, że najważniejsze sš spotkania właœnie w Champions League, że musi stawać na wysokoœci zadania, gdy wszystkie œwiatła skierowane sš na niego.

Dziœ Ronaldo potrafi odpuœcić mecz ligowy, bo wie, że powinien odpoczywać, szykować formę na najważniejsze spotkania. W zeszłym sezonie francuski trener przestawił go ze skrzydła na œrodek ataku. I podczas gdy wszyscy wcišż jeszcze z rozpędu dyskutujš, kto jest najlepszš „dziewištkš" œwiata, wskazujš na Luisa Suareza lub Lewandowskiego, to prawda jest taka, że najlepszy na tej pozycji jest Ronaldo.

Portugalczyk przestawiony ze skrzydła gra oszczędniej, co widać w statystykach. Ma znacznie mniej kontaktów z piłkš, mniej podań otrzymuje, mniej wykonuje. Kiedyœ dryblował œrednio ponad pięć razy w każdym spotkaniu, dziœ ledwie nieco ponad raz.

I tylko goli wcišż strzela więcej.