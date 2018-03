Czekanie na Kubę

Największym nieobecnym zgrupowania we Wrocławiu jest Jakub Błaszczykowski, który w tym roku nie rozegrał ani jednego meczu ligowego.

Były kapitan drużyny narodowej wcišż jest kontuzjowany i chociaż w sztabie reprezentacji słychać optymistyczne zapewnienia, trudno nie mieć podejrzeń, czy aby nie jest to jednak optymizm urzędowy.

– Sytuacja z Kubš wyglšda dobrze – mówił w niedzielę na konferencji prasowej Adam Nawałka. – Wznowił treningi, ale doznał minimalnego urazu mięœnia czworogłowego. Tak naprawdę to nic poważnego. Cały czas jestem z nim w kontakcie. Nadrabia zaległoœci, liczymy na niego i chcemy, by doszedł do odpowiedniej formy fizycznej. Chcemy powołać go na ostatnie zgrupowanie i czekamy na niego.

Tyle Nawałka. Błaszczykowski doznał urazu pleców podczas ostatniego, listopadowego, zgrupowania kadry. Zagrał w obu meczach – przeciwko Urugwajowi w podstawowym składzie (opuœcił boisko kwadrans przed końcem), z Meksykiem odwrotnie: wszedł z ławki na ostatnie 15 minut. Wrócił do Wolfsburga i już więcej na murawę nie wyszedł.

To nie jest typowa kontuzja, taka, że wystarczy wyleczyć złamanš koœć, dać się zrosnšć nacišgniętemu mięœniowi. To przewlekłe kłopoty z kręgosłupem, efekt kumulacji wielu lat zawodowego uprawiania sportu przy chronicznych kłopotach z plecami. Wielu kibiców wcišż ma œwieżo w pamięci przypadek Ireneusza Jelenia. Napastnik bazujšcy – podobnie jak Błaszczykowski – na dynamice, szybkoœci i gwałtownych zrywach przez większš częœć kariery miał problemy z urazami, ale zdecydowanie nasiliły się one, gdy skończył 30 lat.

Od 2011 roku (jest z rocznika 1981) Jeleń próbował jeszcze przez dwa sezony gry na najwyższym poziomie, ale ból pleców był nie do zniesienia. Już nigdy nie wystšpił w więcej niż 12 meczach w sezonie i w wieku 32 lat zakończył karierę.

Błaszczykowski miał wznowić treningi w Wolfsburgu wraz z poczštkiem roku. Cały czas coœ mu jednak przeszkadzało i nie czuł się na tyle dobrze, by trenerzy pozwolili mu wrócić do grania. Chwilę trenował z kolegami z drużyny, by póŸniej wracać do zajęć indywidualnych. Sytuacja się powtarzała. Sztab medyczny VfL na żadnym etapie nie uznał, że Polak już jest na tyle zdrów, by zostać włšczony do kadry meczowej.

Gdyby kilka tygodni temu zrobić wœród kibiców ankietę, w której mieliby wskazać zawodnika, o którego bojš się, że nie pojedzie na mundial przez kłopoty zdrowotne, zdecydowana większoœć wpisałaby Arkadiusza Milika. Napastnik Napoli zerwał więzadła w kolanie. Po raz drugi w odstępie kilku miesięcy.

Tymczasem rehabilitacja Milika znów poszła zaskakujšco szybko i Polak już wystšpił w trzech spotkaniach – kwadrans przeciwko Romie, trzy minuty z Interem i osiem w weekend w meczu przeciwko FC Genoa.

Milik we Wrocławiu się pojawił i jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecze z Nigeriš i Koreš Południowš. Natomiast urazowi Błaszczykowskiego nie towarzyszyła taka histeria medialna, rozważania, czy zdšży. Wszystko odbyło się po cichu i tylko przecišgajšcy się w nieskończonoœć powrót do treningów zaczšł alarmować kibiców i sztab kadry.

Według poczštkowych przecieków ze sztabu Nawałki Błaszczykowski miał zostać powołany na zgrupowanie, choć wiadomo było, że nie wystšpi w żadnym ze spotkań. Ostatecznie jednak zadecydowano, by doœwiadczony skrzydłowy w spokoju przygotowywał się w klubie do powrotu na boisko.

Prawdopodobnie właœnie dlatego, że podczas niedawnych zajęć przyplštał mu się jeszcze jak na złoœć uraz mięœnia.

Błaszczykowski – mimo dawnych nieporozumień z opaskš kapitańskš w tle – należy do najbardziej zaufanych zawodników selekcjonera. Można spokojnie zaryzykować tezę, że cieszy się specjalnymi względami i jest jednym z tych, którzy o wyjazd do Rosji martwić się nie muszš. Nieco przesadzajšc, można powiedzieć, że były kapitan zostanie wzięty na mundial, jeœli tylko będzie wystarczajšco zdrowy, by samodzielnie chodzić. Nawet jeœli jego udział miałby być tylko symboliczny, Nawałka z niego nie zrezygnuje. To między innymi efekt roli, jakš Błaszczykowski odegrał na Euro 2016, gdy był jednš z najważniejszych postaci w szatni – jeœli nie najważniejszš – i miał fantastyczny wpływ na młodszych zawodników.

Zresztš przed Euro 2016 Błaszczykowski też nie grał, jednak nie z powodów zdrowotnych, tylko sportowych, co zmienia postać rzeczy. Był wówczas zawodnikiem włoskiej Fiorentiny i nie potrafił się przebić do podstawowego składu zespołu prowadzonego przez Portugalczyka Paulo Sousę.

Największe problemy miał w rundzie wiosennej, poprzedzajšcej turniej we Francji. Wystšpił wówczas tylko w oœmiu meczach Serie A (w dwóch w pełnym wymiarze) i dwóch w Lidze Europy. A co było na Euro, wszyscy kibice pamiętajš. Błaszczykowski okazał się najlepszym zawodnikiem kadry, wystšpił we wszystkich meczach, strzelił dwie bramki, miał asystę przy trafieniu Milika z Irlandiš Północnš.

Błaszczykowski to wzór profesjonalizmu. On, Łukasz Piszczek, Robert Lewandowski i w zasadzie to koniec krótkiej listy zawodników, którym Nawałka ufa bezgranicznie i którzy jeœli tylko sš zdrowi, sami zadbajš o formę fizycznš. Pytanie tylko, czy Błaszczykowski będzie zdrowy. Jeœli faktycznie po przerwie reprezentacyjnej wznowi zajęcia z kolegami z Wolfsburga, przy pełnych obcišżeniach, będziemy spokojniejsi.

A na razie przeciwko Nigerii i Korei Południowej Nawałka będzie testował Przemysława Frankowskiego, który jest klasycznym prawoskrzydłowym. Dawid Kownacki też grywał w Lechu na tej pozycji, ale w reprezentacji jako prawoskrzydłowy nie jest brany pod uwagę. Na tę pozycję mógł być przymierzany także Damian Kšdzior, ale zawodnik Górnika doznał urazu i opuœcił już zgrupowanie.