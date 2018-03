Białystok szaleje

Jagiellonia wygrała w sobotę z Arkš po dwóch golach w doliczonym czasie i obroniła pozycję lidera. Ponownie cieszyła się w niedzielę, gdy w Warszawie Legia przegrała z Wisłš Kraków. Białostoczanie majš dzięki temu trzy punkty przewagi nad mistrzem Polski.

Jeszcze w czwartej minucie doliczonego czasu gry Jagiellonia przegrywała u siebie z Arkš Gdynia 1:2. Wtedy wyrównał Łukasz Burliga. Kilkadziesišt sekund póŸniej wprowadzony z ławki Cilian Sheridan przedarł się po lewej stronie pola karnego, podał mocno wzdłuż bramki, a Jakub Wójcicki dostawił nogę i zdobył swojš pierwszš bramkę dla klubu z Podlasia po zimowym transferze z Cracovii. Zegar wskazywał wówczas już 96. minutę meczu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Trener Ireneusz Mamrot ze spokojnym sumieniem będzie mógł zwycięstwo z Arkš wpisać po stronie swoich sukcesów. Oba gole w doliczonym czasie gry padły po akcjach ludzi, których wprowadził z ławki: Karol Œwiderski był tym, który zaliczył asystę przy wyrównujšcym trafieniu Burligi, zwycięski gol padł po akcji duetu rezerwowych.

Punktów nie dzielimy

Zwycięstwo z Arkš oznaczało, że Jagiellonia pozostała liderem ekstraklasy. Wygrana w tak dramatycznych i emocjonujšcych okolicznoœciach z całš pewnoœciš nie tylko wpłynie na polepszenie atmosfery w drużynie z Białegostoku, ale także doda piłkarzom pewnoœci siebie. W dodatku to spektakularne zwycięstwo przyszło w idealnym dla Jagiellonii i trenera Mamrota momencie – po zaskakujšcej i bardzo wysokiej porażce w zeszłš niedzielę w Poznaniu z Lechem (1:5). Gdyby i teraz Jagiellonia straciła punkty z Arkš momentalnie zaczęłyby się dywagacje o kryzysie, a piłkarze, zamiast stawać przed mediami i wysłuchiwać pytań o niesamowite okolicznoœci wygranej, musieliby odpowiadać na pytania, czy dwie porażki z rzędu nie eliminujš ich z walki o tytuł itd.

Do końca sezonu zasadniczego zostały już tylko dwie kolejki. W tym sezonie ze względu na mistrzostwa œwiata liga rozgrywana jest w ekspresowym tempie. Warto może też przypomnieć, że PZPN oraz Ekstraklasa SA wycofały się z pomysłu dzielenia punktów i w tym sezonie nadal będziemy obserwatorami rywalizacji w grupie mistrzowskiej i spadkowej, ale już bez najbardziej kontrowersyjnego punktu regulaminu. Jagiellonia pojedzie jeszcze do walczšcego o awans do czołowej ósemki Zagłębia, a na koniec podejmie u siebie Wisłę Płock.

Jagiellonia po weekendzie znów ma przewagę trzech punktów nad Legiš Warszawa. Zespół Romeo Jozaka przegrał na Łazienkowskiej z Wisłš Kraków 0:2 po pięciu zabójczych w wykonaniu goœci minutach.

Na prowadzenie wyprowadził Wiœlaków w 26. minucie Carlitos, z rzutu karnego pokonujšc Arkadiusza Malarza i zapisujšc na swoim koncie już 20. bramkę w tym sezonie. Decyzja o karnym poprzedzona została długš analizš sędziego Bartosza Frankowskiego, który dzięki VAR sprawdzał, czy istotnie Inaki Astiz popełnił przewinienie próbujšc zatrzymać Tibora Halilovicia. Zanim Legia otrzšsnęła się po tym ciosie, przegrywała już 0:2. Carlitos miękko doœrodkował na dalszy słupek po rozegraniu rzutu rożnego, a tam głowš piłkę skierował do bramki Fran Velez.

To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo Wisły z Legiš Warszawa od maja 2010 roku. Dzięki wygranej krakowianie awansowali na szóste miejsce w tabeli i sš już niemal pewni miejsca w pierwszej ósemce po rundzie zasadniczej - nad dziewištš Cracoviš majš już pięć punktów przewagi.

Cracovia wykonała jednak duży krok w kierunku awansu do pierwszej ósemki. Zawodnicy Michała Probierza pokonali u siebie zdecydowanie najsłabszš drużynę ekstraklasy, Sandecję Nowy Sšcz, 2:1. Jeszcze w poprzedniej rundzie to Cracovia zamykała tabelę, a wielu osobom wydawało się, że Probierz lada dzień zostanie zwolniony Tymczasem awans do grupy mistrzowskiej wcišż jest realny. Natomiast Sandecja jest coraz bliżej pobicia niechlubnego rekordu ekstraklasy. 21 spotkań z rzędu nie wygrała słynna „brazylijska" Pogoń Antoniego Ptaka. Oczywiœcie skończyło się to spadkiem. Spotkanie z Cracoviš było 19. meczem w tym sezonie bez wygranej klubu. W następnej kolejce piłkarze Kazimierza Moskala jadš do Zabrza, a w kolejnej podejmujš u siebie (czyli w Niecieczy) Wisłę Kraków.

Gytkjaer jak zegarek

Żadnych szans na awans do ósemki nie ma już Lechia Gdańsk – ta sama drużyna, która w poprzednim sezonie do ostatniej kolejki walczyła o mistrzostwo Polski. W poprzedniej kolejce w roli szkoleniowca klubu z Gdańska zadebiutował Piotr Stokowiec, ale obecnie jego bilans w Lechii jest bardzo zły. W pierwszym meczu przegrał u siebie 1:3 z Legiš Warszawa, w drugim 0:3 z Lechem Poznań.

W czwartym kolejnym meczu gola zdobył Christian Gytkjaer – duński napastnik wiosnš zachwyca formš i powoli zaczyna wpisywać się w imponujšcy przecież poczet napastników Lecha w ostatnich latach.

Do siatki trafił też Łukasz Trałka, dla którego z kolei był to drugi mecz z rzędu z golem. Nigdy wczeœniej 33-letniemu pomocnikowi taka sytuacja się nie przytrafiła. To w ogóle rekordowy sezon Trałki – do tej pory najwięcej bramek (trzy) zdobył w sezonie 2010/2011, gdy był zawodnikiem Polonii Warszawa. Tymczasem gol przeciwko Lechii był dla Trałki trafieniem już numer pięć.

Teraz w lidze nastšpi dwutygodniowa przerwa reprezentacyjna – następna kolejka w ostatni marcowy weekend.

Współpraca Jakub Mikulski

Wyniki meczów 28. kolejki Lotto Ekstraklasy: Piast Gliwice – Zagłębie Lubin 0:0 Lech Poznań – Lechia Gdańsk 3:0

(Ł. Trałka 17, Ch. Gytkjaer 45, D. Jevtić 55) Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin 2:4

(R. Gergel 30, Sz. Pawłowski 36 – S. Delew 22 i 80, L. Dwali 54 i 59) Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia 3:2

(R. Bezjak 40, Ł. Burliga 90+5, J. Wójcicki 90+6 – M. Szwoch 20 z karnego, 64) Korona Kielce – Górnik Zabrze 2:2

(G. Cvijanović 2 z karnego, N. Kaczarawa 63 – K Kallaste 69 – samobójcza, M. Wieteska 74) Cracovia – Sandecja Nowy Sšcz 2:1

(K. Pištek 39, M. Dimun 76 – F. Piszczek 78) Œlšsk Wrocław – Wisła Płock 1:1

(M. Robak 45 z karnego – S. Stilić 37 – z karnego) Legia Warszawa – Wisła Kraków 0:2

(Carlitos 26 z karnego, Fran Vélez 30)

M Pkt Z R P bilans 1. Jagiellonia Białystok 28 54 16 6 6 44-32 2. Legia Warszawa 28 51 16 3 9 40-30 3. Lech Poznań 28 49 13 10 5 43-21 4. Górnik Zabrze 28 43 12 10 6 53-41 5. Wisła Płock 28 43 13 4 11 38-34 6. Wisła Kraków 28 43 12 7 9 40-33 7. Korona Kielce 28 41 10 11 7 42-36 8. Zagłębie Lubin 28 39 9 12 7 36-31 9. Cracovia Kraków 28 38 10 8 10 38-36 10. Arka Gdynia 28 37 9 10 9 35-28 11. Œlšsk Wrocław 28 30 7 9 12 32-44 12. Piast Gliwice 28 29 6 11 11 27-36 13. Pogoń Szczecin 28 28 7 7 14 31-43 14. Lechia Gdańsk 28 27 6 10 12 35-48 15. Termalica BB Nieciecza 28 25 6 7 15 29-51 16. Sandecja Nowy Sšcz 28 23 4 11 13 25-44

Lechia Gdańsk została ukarana odjęciem jednego punktu za zaległoœci finansowe. Górnik Zabrze został ukarany odjęciem trzech punktów po wygranym walkowerem meczu z Piastem Gliwice.