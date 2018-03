Mohamed Salah: Messi Liverpoolu urodził się w Egipcie

Stępiński strzela bramkę Milanowi, Cionek zatrzymuje Juventus. Popisy Icardiego i Salaha. Tyrady Mourinho.

Adam Nawałka, oglšdajšc spotkanie Chievo z Milanem (2:3), mógł dostać bólu głowy. Mariusz Stępiński, którego nie powołał na towarzyskie mecze z Nigeriš i Koreš Południowš, zdobył na San Siro gola (pierwszego w Serie A od wrzeœnia), a Paweł Jaroszyński, którego selekcjoner postanowił sprawdzić, popełnił błędy, przyczyniajšc się do porażki Chievo.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W kadrze nie ma też Pawła Wszołka, który radzi sobie œwietnie w angielskiej Championship i w sobotę zapewnił Queens Park Rangers punkt w wyjazdowym spotkaniu z Fulham (2:2). Jest natomiast Thiago Cionek. Na rozpoczynajšce się dziœ zgrupowanie przyjedzie z poczuciem dobrze wykonanego zadania. SPAL zatrzymał Juventus (0:0).

Meczu nie dokończył inny z kadrowiczów Adama Nawałki - Bartosz Bereszyński. Sampdoria przegrała u siebie z Interem aż 0:5, a polski obrońca zszedł z boiska już po pół godzinie. Nie ze względu na słabš postawę, tylko uraz. Sam poprosił o zmianę, nie chcšc ryzykować zdrowia. Dawid Kownacki nie wstał z ławki, a Karol Linetty pauzował za kartki.

Przedstawienie skradł Mauro Icardi. Argentyńczyk pogršżył swój były zespół, strzelajšc mu aż cztery bramki.

Cztery gole zdobył w miniony weekend także Mohamed Salah. Snajper z Egiptu zmierza po koronę króla strzelców Premier League (28 trafień), a Juergen Klopp przekonuje, że Salah ma szansę stać się „Messim Liverpoolu". Drużyna z Anfield rozbiła 5:0 Watford.

W Anglii pół ligi biło się o punkty, pół o awans do półfinału krajowego pucharu. Po tym, jak z rozgrywkami pożegnało się Wigan (0:2 z Southampton), w walce o główne trofeum pozostały tylko zespoły z Premier League.

Tottenham wygrał 3:0 ze Swansea (Łukasz Fabiański jak zwykle w pucharach nie bronił), a Manchester United pokonał Brighton (2:0). Nie powstrzymało to jednak Jose Mourinho przed krytykš swoich zawodników.

– Kilku facetów bało się grać w piłkę, chowali się za plecami rywali – denerwował się Portugalczyk. Pochwalił tylko strzelca drugiej bramki Nemanję Maticia. – Był wyspš charakteru otoczonš przez brak osobowoœci, klasy i żšdzy zwycięstw – opowiadał Mourinho. Przed spotkaniem z Brighton wygłosił 12-minutowy monolog, tłumaczšc powody odpadnięcia Czerwonych Diabłów z Champions League niewystarczajšcš liczbš zawodników doœwiadczonych w grze o najwyższš stawkę.

Pierwszym mistrzem wielkich lig mógł zostać w ten weekend Bayern. Ale już wychodzšc na niedzielny mecz w Lipsku (zakończył się po zamknięciu tego wydania gazety), piłkarze Juppa Heynckesa wiedzieli, że koronację trzeba odłożyć przynajmniej do wielkanocnej soboty. Wszystko przez zwycięstwa Schalke (1:0 w Wolfsburgu) i Borussii Dortmund (1:0 z Hannoverem 96; 90 minut Łukasza Piszczka).

Może to i lepiej, bo za dwa tygodnie do Monachium przyjedzie właœnie Borussia. Okolicznoœci będš więc wyjštkowe, ale czasu na œwiętowanie będzie bardzo mało. Dwa dni póŸniej Robert Lewandowski i jego koledzy lecš do Sewilli na pierwsze spotkanie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Sevilla sprawiła niespodziankę, eliminujšc United, ale w lidze hiszpańskiej spisuje się poniżej oczekiwań, przegrała trzy z pięciu ostatnich meczów - w niedzielę z okupujšcym œrodek tabeli Leganes (1:2) – i w przyszłym sezonie może w ogóle nie zagrać w europejskich pucharach.