Liga Mistrzów. Strach wielkich

Awans lidera Ligue 1 oraz mistrza Anglii to w Champions League tak bardzo wyczekiwany powiew świeżości. Monaco gra atrakcyjny dla oka, ofensywny futbol, a Leicester po odpadnięciu Manchesteru City broni niespodziewanie honoru drużyn z Wysp.

Brak rozstawienia w ćwierćfinale (mecze 11–12 i 18–19 kwietnia) sprawia, że tę dwójkę może wylosować każdy. Porażka z Bayernem, Realem czy Barceloną wstydu nie przynosi, zostać wyeliminowanym przez debiutujące na europejskich salonach Leicester czy nawet Monaco – to dla gigantów byłoby ujmą.

– Na tym etapie wszyscy zaczynają już marzyć o końcowym triumfie. I wierzyć, że to jest możliwe – przypomina trener Realu Zinedine Zidane. Królewscy mają chyba najwięcej do stracenia. Ale i bardzo wiele do zyskania: obrona trofeum w Lidze Mistrzów byłaby przełomowym wydarzeniem w historii rozgrywek.

Z Leicester zespół z Madrytu nigdy nie rywalizował, z Monaco – owszem. I nie ma dobrych wspomnień. Do tego spotkania doszło wiosną 2004 roku, właśnie w ćwierćfinale. Real wygrał pierwszy mecz 4:2 (jedną z bramek strzelił Zidane) i do Monte Carlo jechał z podobnym, złudnym komfortem jak kilka dni temu Manchester City.

Po trafieniu Raula w rewanżu wydawało się, że Królewskim nic złego stać się nie może. A jednak – gol Ludovica Giuly'ego przed przerwą natchnął gospodarzy do odrabiania strat, trzy minuty po powrocie na boisko prowadzenie dał im Fernando Morientes, a bramkę na wagę awansu strzelił ponownie Giuly.

W tamtym sezonie Monaco dotarło do finału, ulegając dopiero Porto, trenowanemu przez witającego się z wielkim piłkarskim światem Jose Mourinho. Kto wie, czy dziś drużyna z księstwa nie jest jeszcze mocniejsza? Na pewno bardziej skuteczna. Prawie trzy gole na mecz to średnia, która robi wrażenie w całej Europie, pozwalając liderom Ligue 1 pozyskiwać nowych fanów. Nie tylko we Francji.

– We wtorek zostałem zapytany przez dziennikarza, czy obawiam się rewanżu z Manchesterem. A spotkaniami o taką stawkę trzeba się po prostu cieszyć – tłumaczy trener Leonardo Jardim. I takie podejście wpaja swoim zawodnikom.

Sukces Monaco docenił selekcjoner reprezentacji Francji. Didier Deschamps na najbliższe mecze z Luksemburgiem (eliminacje mundialu 2018) i Hiszpanią (towarzysko) powołał aż czterech piłkarzy zespołu z Lazurowego Wybrzeża, w tym dwóch debiutantów: 22-letniego obrońcę Benjamina Mendy'ego i cztery lata młodszego napastnika Kyliana Mbappe, porównywanego do Thierry Henry'ego.

W kadrze są również pomocnik Thomas Lemar i drugi z obrońców Djibril Sidibe, co jest najlepszym dowodem na to, jak świetnie z roli szefa defensywy wywiązuje się Kamil Glik. Polak, po odbyciu kary za kartki, będzie mógł w ćwierćfinale wesprzeć swoich kolegów. Dalej możemy też kibicować Robertowi Lewandowskiemu i Łukaszowi Piszczkowi.

