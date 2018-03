W Legii jakość, ale i ilość

Do Warszawy przyjeżdża Wisła – nie tak dawno temu były to mecze na szczycie ligi.

Przed kilkoma laty spotkania Legii z Wisłš Kraków były odpowiednikiem dzisiejszych starć z Lechem Poznań. I to Legia występowała w roli pretendenta, a Wisła była starym, sytym, mistrzem. W latach 2003–2011, czyli w okresie gdy Bogusław Cupiał nie szczędził pieniędzy na klub, krakowianie zdobyli szeœć razy mistrzostwo Polski. W tym czasie Legia raz wyszarpała trofeum Wiœle, trzy razy została wicemistrzem i tyle samo razy zajmowała najniższe miejsce na podium. Dziœ to oczywiœcie już tylko doœć odległe i coraz bardziej zakurzone wspomnienia.

Wisła nie wygrała w Warszawie od oœmiu lat – po raz ostatni triumfowała w stolicy w maju 2010 roku. Do zwycięstwa 3:0 poprowadził jš Henryk Kasperczak, a hat tricka strzelił jeden z czterech zawodników, którzy wcišż sš w kadrze drużyny: Paweł Brożek (pozostali trzej to Arkadiusz Głowacki, Rafał Boguski i Patryk Małecki). Innymi słowy Wisła nie wygrała jeszcze na nowym stadionie Legii, który już wcale taki nowy nie jest – otwarto go w maju 2011 roku. Od tamtej pory w dziesięciu ligowych spotkaniach Legia wygrywała szeœć razy, padły cztery remisy.

I tym razem Wisła oczywiœcie faworytem też nie będzie. Na Legii i Romeo Jozaku z całš pewnoœciš większego wrażenia nie robi wynik krakowian z weekendu: 3:1 ze Œlšskiem Wrocław. Trzy bramki zdobył Carlitos, który dzięki tym trafieniom został liderem klasyfikacji strzelców (19 goli).

W Gdańsku w Legii zadebiutowali kolejni nowi piłkarze, sprowadzeni zimš do Warszawy. W podstawowym składzie znalazł się 25-letni pomocnik z Portugalii – Cafu, który szczególnie w pierwszej połowie pokazał, że kibice mogš z radoœciš czekać, aż się zaaklimatyzuje i dojdzie do formy.

W drugiej połowie z ławki wszedł wypożyczony z Lazio Rzym œrodkowy obrońca rodem z Brazylii Mauricio, a pierwsze minuty w ekstraklasie były udziałem Briana Iloskiego. Tym samym w Legii w tym sezonie zagrało już 40 zawodników! Dla porównania w Wiœle to 30 piłkarzy, w Lechu 27.

Kibice Jagiellonii będš liczyć na to, iż w sobotnim meczu z Arkš Gdynia ich ulubieńcy zmażš plamę z Poznania. Drużyna Ireneusza Mamrota przegrała w niedzielę aż 1:5, mimo że to ona zdobyła pierwszego gola. Fani będš mogli specjalnymi oklaskami nagrodzić dwóch powołanych po raz pierwszy przez Adama Nawałkę do reprezentacji zawodników. Przemysława Frankowskiego oraz Tarasa Romanczuka, który zaledwie kilkanaœcie dni temu odebrał polskie obywatelstwo.

28. KOLEJKA EKSTRAKLASY

Pištek:

Piast – Zagłębie (18:00, Eurosport 2)

Lech – Lechia (20:30, Canal+ Sport)

Sobota:

Nieciecza – Pogoń (15:30, nSport+)

Jagiellonia – Arka (18:00, Canal+ Sport)

Korona – Górnik (20:30, Canal+ Sport)

Niedziela:

Cracovia – Sandecja (15:30, Canal+ Sport)

Œlšsk – Wisła P. (15:30, Canal+)

Legia – Wisła K. (18:00, Canal+)