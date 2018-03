Taras Romanczuk: Futbol zamiast wojska

Taras Romanczuk o polskich korzeniach, studiach i rozmowie z prezesem PZPN.

Rzeczpospolita: Rok trwały pańskie starania o uzyskanie polskiego obywatelstwa. Denerwował się pan, że procedura trwa tak długo?

Taras Romanczuk: Podchodziłem do tego bardzo spokojnie. Wszystko zaczęło się od mojego przyjœcia do Jagiellonii. Powiedziałem, że mam polskie korzenie, zaczęliœmy rozmawiać na ten temat i razem szukać dokumentów. Rok temu, w lutym, złożyłem wniosek. Wiedziałem, że został dobrze przygotowany, bo na zgromadzenie dokumentów poœwięciłem sporo czasu.

Od dawna wiedział pan o polskich przodkach?

Dowiedziałem się o nich od rodziców, jeszcze mieszkajšc na Ukrainie. Mama pokazywała mi nawet dokumenty, poœwiadczajšce, że mój pradziadek posiadał w Polsce ziemię. Babcia urodziła się jeszcze w Polsce, niedaleko Włodawy, ale wojenne losy sprawiły, że moi przodkowie zostali przesiedleni na Ukrainę.

Ukraińskie prawo nie pozwala na posiadanie podwójnego obywatelstwa. Składajšc wniosek o polskie, zamknšł pan za sobš drzwi. To utrudniało wykonanie tego kroku?

Moja decyzja wywołała spore dyskusje na Ukrainie, nie wszystkim się to spodobało, ale to jest moje życie i mój wybór. Nie przejmuję się opiniami ludzi, których nawet nie znam. Żona, rodzice i brat wspierali mnie, a ich zdanie jest dla mnie najważniejsze.

Czy u pana w domu rozmawialiœcie po polsku? Przestrzegaliœcie jakichœ naszych tradycji?

Nie, dopiero po przyjeŸdzie do Polski zaczšłem rozmawiać i w ten sposób nauczyłem się języka. Œpiewam już nawet Mazurek Dšbrowskiego. A co do tradycji. Jestem wyznania prawosławnego, œwięta obchodzimy w innych terminach niż większoœć Polaków, mamy inne zwyczaje, a na Ukrainie polskoœć jest powišzana z katolicyzmem. Może dlatego tak dobrze poczułem się w Białymstoku – tutaj mieszka najwięcej wyznawców prawosławia w Polsce.

Ukraińscy kibice komentowali pana wybór?

Odzywali się do mnie dziennikarze z Ukrainy, ale w większoœci przypadków odmawiałem im wywiadów. Rozmawiałem tylko z dwiema redakcjami, reszta musiała kopiować wywiady z polskich stron internetowych.

Na Ukrainie był pan anonimowym piłkarzem. Dlaczego pański talent wystrzelił dopiero w Polsce ?

Na Ukrainie nie chciał mnie żaden duży klub. Trenerzy uważali, że jestem za słaby fizycznie. Grę w III lidze łšczyłem z występami w futsalu. To mi pomogło się rozwinšć: szybkoœć myœlenia, czytanie gry. To, że znalazłem się w Legionowie, było szczęœliwym zbiegiem okolicznoœci, bo przedstawiciele klubu przyjechali na turniej miast partnerskich Kowla, gdzie wtedy grałem. Tam mnie wypatrzyli. W Legionowie miałem bardzo dobre warunki do pracy, o nic nie musiałem się martwić, podobało mi się miasto, a do tego pracowałem ze œwietnym fachowcem Markiem Papszunem (obecnie trenerem Rakowa – przyp. red.).

Podobno kontrakty w Polsce dwa razy uratowały pana przed wyjazdem na front?

Mama odebrała powołanie, ale miałem ważnš umowę w Legionowie, więc wysłałem kopię kontraktu i wojsko mi darowało. Za drugim razem umowę przedstawili działacze Jagiellonii.

Mówił pan, że dopiero w Polsce nauczył się tak naprawdę taktyki, a trenerzy na Ukrainie o wielu rzeczach nie majš pojęcia.

Nie wiem, jak jest teraz, bo od kilku lat gram w Polsce, a piłka nie stoi w miejscu. Jednak na poczštku pobytu w Polsce wysyłałem notatki z zajęć trenera Papszuna do ojca i brata, którzy szkolš młodzież i namawiałem ich, żeby ćwiczyli jak najwięcej taktyki. Zarówno w Legionovii, jak i w Jagiellonii u Michała Probierza bardzo dużo czasu poœwięcaliœmy taktyce.

Grał pan na trawie, w lidze futsalu i jednoczeœnie skończył studia: stosunki międzynarodowe. To zabezpieczenie na przyszłoœć?

Zawsze lubiłem historię i geografię, więc studiowałem z przyjemnoœciš, a to wiele ułatwia. Trzeba było wstawać rano, żeby dotrzeć na zajęcia, potem wracać na treningi. Było to życie w drodze, ale nie żałuję wysiłku i niczego bym nie zmienił. Gdybym nie trafił do Polski, pewnie nie przebiłbym się na Ukrainie, a wtedy futbol trzeba byłoby łšczyć z pracš. Piłki nożnej bym jednak nie porzucił, bo to moja pasja.

Podobno zadzwonił do pana prezes Zbigniew Boniek z pytaniem o grę dla Polski?

Wyœwietlił się nieznany numer, odebrałem i usłyszałem pytanie, czy poznaję po głosie, kto do mnie dzwoni. Nigdy z prezesem nie rozmawiałem, więc nie miałem pojęcia. Pan Boniek zadał pytanie, czy byłbym gotów grać w koszulce z orzełkiem, więc odpowiedziałem, że jeœli tylko dostanę powołanie, to z przyjemnoœciš, bo jestem zdecydowany. Na razie nikt ze sztabu się ze mnš nie kontaktował.

Jeœli dostałby pan powołanie, to na swojej pozycji ma pan naprawdę mocnego konkurenta Grzegorza Krychowiaka.

Jestem typowym defensywnym pomocnikiem, dobrze odbieram piłkę, gram w powietrzu. Chyba nikt już nie powie, że jestem słaby fizycznie. Jeœli trener Adam Nawałka będzie ode mnie wymagał, żebym grał blisko œrodkowych obrońców i zagrywał długie piłki, to sobie poradzę. Teraz w Jagiellonii mamy innš taktykę, ale za czasów trenera Probierza ćwiczyłem bardzo dużo długich podań.

Co się stało w niedzielę, dlaczego lider przegrał z Lechem 1:5?

Nie ma sensu już o tym rozmawiać, rozpamiętywać. W Poznaniu przydarzył się mecz, o którym chcielibyœmy jak najszybciej zapomnieć.

Trener Ireneusz Mamrot mówił, że jest zszokowany tym, co się stało. Długo wszystko szło po waszej myœli.

W pierwszej połowie graliœmy bardzo dobrze. Dopiero po przerwie Lech narzucił swoje warunki i strzelił bramkę na 2:1. Jeszcze przez kolejnych dziesięć minut prowadziliœmy wyrównanš grę, a potem wszystko się rozsypało. W niedzielę byliœmy jacyœ tacy porozrzucani po boisku. Musimy wrócić do naszej organizacji gry i wtedy wyniki będš takie, jakich oczekujš kibice.

Wynik z Poznania to wypadek przy pracy?

Nie ma co się załamywać. Mamy przed sobš do końca sezonu jeszcze dziesięć meczów. Jedna porażka niczego nie przekreœla. Musimy zdobywać punkty, bo nic się w naszych obowišzkach nie zmieniło.

rozmawiał Łukasz Majchrzyk