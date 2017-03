Liga Europejska: Łukasz Teodorczyk wraca, Jose Mourinho narzeka

Wśród 16 drużyn, które pozostały w grze, są aż trzy z Belgii (Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk). Po dwóch reprezentantów mają Niemcy (Schalke, Borussia Moenchengladbach) i Rosjanie (FK Rostów, FK Krasnodar), a tylko po jednym inni europejscy mocarze: Hiszpanie (Celta), Anglicy (Manchester United), Włosi (AS Roma) i Francuzi (Olympique Lyon). Stawkę uzupełniają APOEL Nikozja, FC Kopenhaga, Ajax, Olympiakos i Besiktas.

Niemcy i Belgowie mają dodatkowo pewność, że ich przedstawiciele znajdą się w ćwierćfinale, bo Schalke trafiło na Borussię, a KAA Gent spotka się z KRC Genk. Gelsenkirchen od Moenchengladbach dzieli zaledwie 60 km, Gandawę od Genku niewiele więcej – 125 km.

Jedną z najciekawszych par stworzyły zespoły, w których grają Polacy: Lyon i Roma. Ale do pojedynku kadrowiczów Adama Nawałki w czwartek nie dojdzie. Wojciech Szczęsny broni w Serie A, a w pucharach ustępuje miejsca Brazylijczykowi Alissonowi. Maciej Rybus wypadł natomiast z podstawowego składu Olympique i walczy o powrót do wyjściowej jedenastki.

Liga Europejska to dla ich drużyn ostatnia szansa na zakończenie sezonu z trofeum. Romie po porażce z Napoli ucieka tytuł we Włoszech (8 punktów straty do Juventusu), Olympique nie grozi już mistrzostwo Francji (18 punktów mniej niż prowadzące Monaco).

Do składu Anderlechtu wraca Łukasz Teodorczyk. Polski napastnik w dwumeczu z Zenitem zagrał tylko dziesięć minut. Pierwsze spotkanie zaczął na ławce, bo trener wystawił rezerwy, z rewanżu wykluczyły go problemy zdrowotne. Anderlecht poleciał do Nikozji na mecz z APOEL-em.

Manchester United, uważany za głównego faworyta rozgrywek, wybrał się w długą podróż do Rostowa. Jose Mourinho na taki obrót sprawy narzekał już po losowaniu, po przyjeździe do Rosji z równowagi wytrącił go zły stan boiska.

– Trudno mi uwierzyć, że mamy zagrać na czymś takim – nie krył irytacji. – Ale nie możemy szukać wymówek. Naszym celem jest trofeum. Jeśli przejdziemy Rostów, zbliżymy się do upragnionego celu.

1/8 finału (rewanże 16 marca)

19.00: FK Rostów – Manchester United (Canal+ Sport); APOEL Nikozja – Anderlecht Bruksela (TVP Sport); FC Kopenhaga – Ajax Amsterdam (Eurosport 1).

21.05: Olympique Lyon – AS Roma (Eurosport 1); Schalke 04 Gelsenkirchen – Borussia Moenchengladbach (Canal+ Sport); Olympiakos Pireus – Besiktas Stambuł (Canal+ Sport 2); Celta Vigo – FK Krasnodar (TVP Sport); KAA Gent – KRC Genk.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: t.waclawek@rp.pl