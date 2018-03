Szczepłek: Banda idiotów z Gliwic

Adam Owen stracił pracę w Lechii. Piast może stracić znacznie więcej.

To, co wydarzyło się na stadionie w Gliwicach, jest przykładem nie tylko wyjštkowego prostactwa, ale też głupoty. Nigdy nie wolno wszczynać awantur na stadionie, ale robić to przed końcem meczu, w którym nasi prowadzš 1:0, to œwiadczy o poziomie umysłowym awangardy kibiców Piasta. Trener Waldemar Fornalik nazwał ich wprost „bandš idiotów". Rzadko w ostatnich latach zdarzało się, aby na stadionie musiała interweniować policja z psami.

W poniedziałek Komisja Ligi nałoży na Piasta kilka kar. Zapewne przyzna walkower Górnikowi i zamknie stadion. Strata trzech punktów, których Piast był blisko, to ciężki cios. Grupa nieodpowiedzialnych kibiców z Gliwic w imię bezsensownej walki z „żabolami" z Zabrza, oczywiœcie w duchu miłoœci do klubu, być może przyczyni się do jego spadku z ekstraklasy.

Trudno logicznie rozpatrywać takie zachowania, to sš terroryœci stadionów, niedopuszczajšcy kompromisów, myœlšcy kategoriami własnych interesów, stawiajšcy przemoc nad dyskusję. Sš w mniejszoœci, ale to oni rzšdzš, wszyscy się ich bojš, bo nie majš zahamowań. Kto im wreszcie wyda wojnę?

Zamykać powinno się nie stadiony, ale chuliganów, i to nie tych, których złapano, bo najwolniej uciekali, ale przywódców.

Na razie niestety przegrywajš z nimi kluby, Ekstraklasa SA i PZPN. A gdyby tak piłkarze przed meczem powiedzieli: dla was nie gramy, i wrócili do szatni? Pora zakończyć dyktaturę ludzi, których nie powinno się wpuszczać na stadiony. Ekstraklasa SA i PZPN zapewne by ich nie ukarały.

W hicie ekstraklasy Legia pokonała u siebie Lecha Poznań 2:1. Decydujšcš bramkę zdobył Michał Kucharczyk w 86 minucie wykorzystujšc rzut karny – wychowanek Œwitu Nowy Dwór Mazowiecki uderzył w sam œrodek bramki. Jedenastka została podyktowana jednak w kontrowersyjnych okolicznoœciach. Wołodymyr Kostewycz owszem dotknšł w polu karnym piłki rękš, ale było to dotknięcie przypadkowe, w niezbyt groŸnej sytuacji. Zawodnik Lecha nie odniósł w dodatku z tego zagrania żadnej korzyœci. W pierwszej chwili sędzia Szymon Marciniak nie użył gwizdka, dopiero po kilku sekundach wskazał na jedenasty metr. Arbiter z Płocka nie zechciał jednak skorzystać z VAR i obejrzeć ponownie tej sytuacji na wideo. Ci, którzy zgadzajš się jednak z interpretacjš Marciniaka dowodzš, że Ukrainiec miał nienaturalnie ułożone ręce – obrońca nie może ot, tak sobie trzymać dłoni nad głowš napastnika.

To nie był zły mecz Lecha – szczególnie w drugiej połowie, gdy to goœcie potrafili zdominować rywali z Warszawy. A jednak kolejna wyjazdowa porażka może się okazać kroplš która przeleje czarę goryczy i właœciciele stracš ostatecznie cierpliwoœć do chorwackiego szkoleniowca Nenada Bjelicy.

Lechia zremisowała w Lubinie, ale to nie uratowało posady Adama Owena. W Gdańsku klubem zarzšdzajš amatorzy i dopóki oni tam będš, dopóty o sukcesach można pomarzyć. Lechia jest zlepkiem zawodników nietworzšcych zespołu. Wielu tanio kupiono, żeby ich z zyskiem sprzedać. Tak się klubu nie buduje. Wiara w to, że trener przygotowania fizycznego zrobi z nich wygrywajšcš jedenastkę, była naiwna. Ale przy obecnej strukturze własnoœciowej raczej nic się nie zmieni.

Niespodziankš wiosny jest postawa Pogoni. Jeszcze niedawno wydawało się, że straciła szanse na utrzymanie, ale w jej przypadku zmiana trenera się opłaciła. 46-letni Kosta Runjaić przyjechał do Szczecina w listopadzie, rok 2017 drużyna kończyła na ostatnim miejscu w tabeli. Ale w nowym przegrała tylko jeden mecz (w Poznaniu), dwa wygrała, przywiozła cenne remisy z Zabrza oraz Kielc i wyszła ze strefy spadkowej. Gra lepiej niż Sandecja czy Termalica, ma więc duże szanse na utrzymanie się w lidze.

Szanse Sandecji wyglšdajš natomiast nieciekawie. Jeœli nie ma się własnego boiska (mecze domowe Sandecja gra w Niecieczy) i nie wygrywa się już siedemnastego meczu z rzędu (ostatni raz Sandecja zdobyła trzy punkty 17 wrzeœnia, z Termalicš), to pozostanie w ekstraklasie przypomina marzenia œciętej głowy. W tej sytuacji punkt zdobyty w sobotę we Wrocławiu jest niezłym wynikiem.

26. kolejka Ekstraklasy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Płock 1:2 (S. Stefanik 9 - S. Stilić 53, G. Merebaszwili 83)

(S. Stefanik 9 - S. Stilić 53, G. Merebaszwili 83) Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk 0:0

Œlšsk Wrocław – Sandecja Nowy Sšcz 0:0

Korona Kielce – Pogoń Szczecin 0:0

Piast Gliwice – Górnik Zabrze - Mecz przerwany w 82. minucie, przy wyniku 1:0 dla Piasta

Mecz przerwany w 82. minucie, przy wyniku 1:0 dla Piasta Cracovia – Arka Gdynia 2:1 (M. Helik 42, K. Pištek 89 - S. Kriwiec 59)

(M. Helik 42, K. Pištek 89 - S. Kriwiec 59) Legia Warszawa - Lech Poznań 2:1 (M. Vesovic 2, M. Kucharczyk 86-karny - Ch. Gytkjaer 63)

W poniedziałek mecz Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków.