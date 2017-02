Hat-trick Lewandowskiego

– Przed meczem poprosiłem piłkarzy o dobry występ z okazji mojego święta. Nie spodziewałem się takiego efektu – opowiadał szczęśliwy Carlo Ancelotti. Bayern w sobotnie popołudnie pokonał Hamburger SV aż 8:0. Było to 591. zwycięstwo Włocha w roli trenera.

Do serca słowa Ancelottiego wziął sobie zwłaszcza Robert Lewandowski. Trzy bramki polskiego napastnika (w tym jedna z rzutu karnego) pozwoliły mu wreszcie dogonić w klasyfikacji strzelców Pierre'a-Emericka Aubameyanga. Napastnik Borussii Dortmund w rozgrywanym w tym samym czasie spotkaniu z Freiburgiem (3:0) zdobył dwa gole i do spółki z Polakiem prowadzi z 19 trafieniami.

Rosnąca forma Lewandowskiego cieszy w kontekście zbliżającego się meczu reprezentacji z Czarnogórą (26 marca w Podgoricy). Cieszy też niezmiennie, że równie dobrze w ataku jak w defensywie czuje się Kamil Glik. Niejeden obrońca mógłby pozazdrościć mu snajperskiego instynktu. W sobotę Polak strzelił piątą (a licząc wszystkie rozgrywki siódmą) bramkę dla Monaco, wychodząc do dośrodkowania z rzutu wolnego jak rasowy napastnik.

Drużyna z księstwa pokonała 2:1 Guingamp i pozostaje liderem Ligue 1. W środę zmierzy się z Marsylią o ćwierćfinał Pucharu Francji.

Przyzwyczailiśmy się w tym sezonie do pozytywnych informacji z Włoch. Ale to nie był weekend, który zapadnie polskim kibicom w pamięć. Napoli przegrało 0:2 na własnym boisku z Atalantą (cały mecz Piotra Zielińskiego, pół godziny Arkadiusza Milika). Bartosz Bereszyński (Sampdoria) sprokurował rzut karny w spotkaniu z Palermo (1:1), a Łukasz Skorupski po pechowej interwencji wbił piłkę do własnej bramki, przyczyniając się do porażki Empoli z Juventusem (0:2 w Turynie).

Słodko-gorzki występ zaliczył w sobotę Łukasz Fabiański. Swansea przegrała w Londynie z Chelsea (1:3), Polak kilka razy ratował zespół, ale przy golu Pedro na 2:1 popełnił błąd – po strzale Hiszpana z dystansu piłka przeleciała mu pod rękami.

Kamil Grosicki był wyróżniającym się zawodnikiem Hull w meczu ze swoim niedoszłym klubem – Burnley (1:1). Biegał, dośrodkowywał, wykonywał rzuty rożne i wolne. Mógł zdobyć gola, na pocieszenie pozostaje mu fakt, że po jego zagraniu sędzia podyktował karnego (ręka jednego z obrońców).

Pierwsze ważne rozstrzygnięcie w tym sezonie zapadło w niedzielę na Wembley. W finale Pucharu Ligi Angielskiej Manchester United pokonał na Wembley Southampton (3:2). Trofeum zespołowi Jose Mourinho dała bramka Zlatana Ibrahimovicia w 87. minucie.

Barcelona po klęsce z PSG w Lidze Mistrzów potrzebowała takiego zwycięstwa jak to w Madrycie nad Atletico (2:1). W trudnych chwilach jak zawsze sprawdził się Leo Messi. Argentyńczyk o wygranej Katalończyków przesądził trzy minuty przed końcem.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: t.waclawek@rp.pl