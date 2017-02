Na kłopoty Piszczek i Lewandowski

Berlin to szczególne miejsce dla Lewandowskiego. Tam zdobył hat tricka w finale Pucharu Niemiec (2012), tam zapewnił sobie pierwszy tytuł króla strzelców Bundesligi i rozegrał pożegnalny mecz w barwach Borussii (2014). W sobotę pokazał, że jest mistrzem ostatniej akcji. W szóstej minucie doliczonego czasu doprowadził do wyrównania w meczu z Herthą (1:1)

Gospodarze nie odrobili lekcji. Lewandowski w tym sezonie skarcił już w końcówce kilku rywali, m.in. reprezentacje Armenii i Rumunii, a niedawno Freiburg. Plan Carlo Ancelottiego był taki, żeby w sobotę Polak wreszcie odpoczął, ale okazuje się, że trzymanie go w rezerwie to luksus, na który Bayern nie może sobie pozwolić.

Lewandowski pierwszy raz od czterech miesięcy usiadł na ławce, przez godzinę przyglądał się nieporadnym próbom kolegów, aż w końcu wziął sprawy w swoje ręce. Tak jak Łukasz Piszczek, który zdobywając gola głową i asystując przy dwóch innych trafieniach, został bohaterem meczu z Wolfsburgiem (3:0).

– Kocham go. To znakomity człowiek i profesjonalista. Nie ma dnia, w którym nie przychodziłby na trening z uśmiechem. Jest przykładem tego, co wyróżnia Borussię – chwali polskiego obrońcę trener Thomas Tuchel.

Jakub Błaszczykowski, który wszedł na boisko na ostatni kwadrans, doczekał się w Dortmundzie pożegnania, na jakie zapracował przez osiem lat gry w Borussii. Były podziękowania od kibiców i władz klubu, były kwiaty oraz pamiątkowy obraz. – Takie chwile pozostają w sercu. I to do końca życia – opowiadał pomocnik Wolfsburga. Byłoby jeszcze piękniej, gdyby nie świecąca pustkami słynna trybuna południowa, zamknięta za zachowanie kibiców podczas spotkania z RB Lipsk.

Bardzo dobry występ w Pucharze Anglii zaliczył Bartosz Kapustka. Przez ponad godzinę starał się udowodnić Claudio Ranieriemu, że zasługuje również na szansę w Premier League. Niestety Leicester, mimo gry w przewadze, pożegnało się z FA Cup, tracąc gola w 90. minucie meczu z trzecioligowym Millwall.

Nie była to jednak największa niespodzianka tej rundy. Pierwszy raz od stu lat do ćwierćfinału zakwalifikowali się amatorzy z piątej ligi. – To cud, moment zmieniający życie – cieszył się trener drużyny Lincoln City Danny Cowley po wyeliminowaniu Burnley (1:0). – Ktokolwiek twierdzi, że Puchar Anglii to już martwe rozgrywki, nie był ostatnio w naszym mieście.

Dramaturgii dodaje fakt, że jedyna bramka padła w 89. minucie, a sędziowie musieli się wspomóc technologią goal-line.

Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik zaczęli wyjazdowy mecz z Chievo na ławce. Pierwszy zmienił kontuzjowanego Allana jeszcze przed przerwą, a w drugiej połowie strzałem zza pola karnego podwyższył na 3:0 dla Napoli (skończyło się 3:1). Bliski zdobycia gola był także Milik.

Remis w Warszawie nie wybił z rytmu piłkarzy Ajaxu. W niedzielę wygrali szóste ligowe spotkanie w tym roku – 1:0 z Vitesse Arnhem po trafieniu Davy'ego Klaassena, który później nie wykorzystał rzutu karnego. Jedenastki w innym meczu Eredivisie nie zmarnował Mateusz Klich, dając Twente zwycięstwo nad Heerenveen (1:0).