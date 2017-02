Sędzia przeprasza

Po niespodziewanym zwycięstwie nad Liverpoolem Hull przegrało w miniony weekend 0:2 w Londynie.Polak tym razem został ustawiony na lewym skrzydle, po prawej stronie biegał Lazar Marković (Serb nie mógł zagrać z Liverpoolem ze względu na to, że jest z tej drużyny wypożyczony). Grosicki od początku był bardzo aktywny, przeprowadzał rajdy, dośrodkowywał (po jednym z podań prowadzenie Hull mógł dać Oumar Niasse), pomagał kolegom z obrony, ale po przerwie nie był już tak widoczny i po godzinie zszedł z boiska. Serwis SkySports ocenił go na 6.Zawodnikiem meczu wybrano Alexisa Sancheza, który zdobył obydwa gole. Pierwszego jednak w sposób nieprzepisowy - piłka zanim wpadła do bramki, odbiła się od ręki Chilijczyka. Sędzia Mark Clattenburg przeprosił za swój błąd.Ale nie była to jedyna wątpliwa decyzja podjęta przez cenionego w UEFA angielskiego arbitra (w ubiegłym roku prowadził finały Ligi Mistrzów i Euro we Francji). Na początku drugiej połowy Clattenburg wykazał się sporą wyrozumiałością, zostawiając na boisku Kierana Gibbsa, który sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Markovicia.Oby tych straconych punktów nie zabrakło Hull w walce o utrzymanie. W następnej kolejce zespół Grosickiego zmierzy się u siebie z Burnley, czyli klubem, który polskiego pomocnika próbował kupić już pół roku temu. W niedzielę beniaminek Premier League zremisował nieoczekiwanie z Chelsea (1:1).Później, już w marcu, Hull czekają ważne spotkania z innymi rywalami broniącymi się przed spadkami: Leicester i Swansea. W niedzielnym meczu tych drużyn zwyciężyła Swansea (2:0). Grał tylko Łukasz Fabiański, Bartosza Kapustki i Marcina Wasilewskiego nie było nawet na ławce. Szansy na zbliżenie się do Chelsea nie wykorzystał Tottenham (porażka 0:2 z Liverpoolem).Cała Bundesliga gra dla Bayernu, mistrzowie Niemiec znów nie zachwycili, zwycięstwo nad Ingolstadt (2:0) wyszarpali w samej końcówce (Robert Lewandowski bez gola), ale grupa pościgowa solidarnie potraciła punkty. RB Lipsk przegrał z Hamburgerem SV (0:3), Eintracht Frankfurt równie wysoko w Leverkusen, a Borussia Dortmund uległa zamykającemu tabelę Darmstadt (1:2). Pogrążył ją były piłkarz Lechii Gdańsk Antonio Colak. Łukasz Piszczek dostał wolne, by wyleczyć niegroźny uraz pleców i zdążyć na wtorkowy mecz Ligi Mistrzów z Benficą w Lizbonie.Empoli o Champions League może tylko pomarzyć, ale z Łukaszem Skorupskim w bramce niestraszna mu walka o utrzymanie w Serie A. Polak w niedzielę przyjechał do jednej z włoskich futbolowych świątyń – na San Siro, ale – mimo kilku świetnych interwencji – Interu nie zatrzymał (0:2). Stracił tym samym prowadzenie w klasyfikacji bramkarzy z największą liczbą czystych kont, bo Wojciech Szczęsny nie puścił gola w spotkaniu Romy z Crotone (2:0). Już po raz 11. w tym sezonie.