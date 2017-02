Bundesliga. Kamieniami w Red Bulla

Ten sezon Bundesligi od początku jest wyjątkowy. Powiew świeżości w nieco skostniałą rywalizację Bayernu Monachium z resztą Niemiec wniósł RB Lipsk. Zarówno na boisku – sensacyjny beniaminek traci tylko cztery punkty do giganta z Bawarii – jak i poza nim. Szczególnie poza nim.

Będący własnością producenta napoju energetycznego Red Bull klub stał się dla niemieckich kibiców symbolem wszystkiego, co w obecnej piłce nożnej najgorsze: komercjalizacji, braku idei, kupowania sukcesów.

Niemiecki futbol bardzo różni się od tego, co znają kibice w innych częściach Europy. Tam klub jest wciąż w dużej mierze organizacją społeczną – skupiającą lokalną ludność wokół siebie. W Niemczech kluby wciąż w 50 procentach (plus jedna akcja) muszą należeć do kibiców.

Red Bull, a oficjalnie RasenBallsport, bo przepisy – z wyjątkami – zabraniają umieszczania nazwy sponsora w nazwie klubu, zręcznie omija te przepisy. Owszem, wyemitował akcje dla kibiców, ale horrendalnie drogie i dostępne wyłącznie dla ludzi związanych z producentem napoju.

Bayern ma 284 tysiące członków (najwięcej spośród sportowych organizacji na świecie), Borussia Dortmund ponad 145 tysięcy, a akcje RB skupione są w rękach... 17 osób.

W ostatni weekend beniaminek przyjechał do Dortmundu. Słynna stojąca trybuna klubu z Dortmundu – tzw. Żółta Ściana – głośno i nie przebierając w słowach i środkach, dała do zrozumienia, co myśli o nuworyszach z Lipska. Kibice wywiesili ponad setkę transparentów. „Red Bull – wróg futbolu", „Bullen Schweine" czy napisane po angielsku „Beer is a passion, RB is a fashion" („Piwo to pasja, RB to moda") to jedne z niewielu nadających się do cytowania. Głośne gwizdy, jeszcze głośniejsze wyzwiska. I pewnie nie byłoby z tym większego problemu, gdyby nie był to też prolog do tych wydarzeń.

Grupa chuliganów BVB ustawiła się przed spotkaniem niedaleko wejścia dla gości na stadion. Pod rozwieszonym transparentem „Futbol należy do nas" kibice z Dortmundu czekali na grupki fanów z byłej NRD. Nie ograniczali się do wyzwisk i zaczepek słownych, ale atakowali przyjezdnych. Łącznie z kobietami i dziećmi, gdyż powstały zaledwie osiem lat temu i korporacyjnie zarządzany RB Lipsk chuligańskich grup kibiców nie zdążył się dorobić. W stronę przyjezdnych poleciały kamienie i puszki z piwem.

Policja w Dortmundzie po sobotnich zajściach bada 28 przypadków – łącznie z pobiciami oraz kradzieżami. Incydenty zostały natychmiast potępione przez kierownictwo klubu z Dortmundu, chociaż jeszcze niedawno jego szef Hans Joachim Watzke podgrzewał atmosferę, mówiąc, że „RB Lipsk powstał, wyłącznie by zwiększyć sprzedaż napojów energetycznych".

W oświadczeniu Borussia deklaruje pełną współpracę z policją. Można też w nim przeczytać, że „dla nikogo, kto ucieka się do wulgarnych wyzwisk i ataków fizycznych, nie ma miejsca w rodzinie BVB". Fani z Dortmundu zostali odsądzeni od czci i wiary przez większość mediów.

