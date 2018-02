Koniec podchodów: Podsumowanie zimowych transferów

Nikt nie przebił Barcelony, która kupiła Philippe Coutinho.

Brazylijczyk kosztował 120 mln euro (z bonusami nawet 160 mln), takiej kwoty zimš nie wydał dotšd żaden klub. Coutinho otrzymał numer 14, z którym kiedyœ na Camp Nou grał Johan Cruyff. Oczekiwania wobec niego sš więc ogromne, w przyszłoœci ma zastšpić Andresa Iniestę.

Podchody Barcelony trwały równie długo co seriale zwišzane z odejœciem Alexisa Sancheza z Arsenalu i Pierre'a-Emericka Aubameyanga z Borussii Dortmund.

Pierwszy trafił ostatecznie do Manchesteru – z tym że nie do City, tylko do United. – Poszedł tam dla pieniędzy. My nie byliœmy mu w stanie tyle zapłacić – mówi wprost Arsene Wenger. Snajper z Chile zagwarantował sobie zarobki na poziomie 450–500 tys. funtów tygodniowo. A że lubi żyć w luksusie, zamieszkał w willi z pięcioma sypialniami, salš kinowš, barem i siłowniš.

Szczęœcie Sancheza okazało się utrapieniem Henricha Mchitarjana. Ormianin stał się częœciš wymiany między United i Arsenalem, Old Trafford opuszczał z płaczem.

Na podobny układ nie zgodził się Olivier Giroud. Francuz miał w przypadku sprowadzenia przez Arsenal Aubameyanga przejœć do Borussii. Został w Londynie, wybrał Chelsea (17 mln euro), która z kolei wypożyczyła do Dortmundu Belga Michy'ego Batshuayia.

Wenger zrozumiał, że bez inwestycji się nie obejdzie i Aubameyanga uczynił najdroższym zawodnikiem w historii Arsenalu (prawie 64 mln euro). Napastnik z Gabonu nie ucieknie od porównań do swojego wielkiego poprzednika.

– Chcę być jak Thierry Henry. Jestem tak samo szybki i zdobywam dużo goli, postaram się mu dorównać – obiecuje Aubameyang, który robił, co mógł, by zniechęcić do siebie działaczy Borussii i wymusić przeprowadzkę do Anglii. SpóŸniał się na zbiórki, nie stawiał na spotkania z trenerem i kolegami z zespołu. Wspominany będzie jednak miło. Także przez przeciwników z boiska. Powodzenia życzył mu m.in. Robert Lewandowski, piszšc na Twitterze, że rywalizacja z nim o koronę króla strzelców Bundesligi była przyjemnoœciš.

Przyjœcie Aubameyanga skłoniło do podpisania nowego kontraktu z Kanonierami Mesuta Oezila. Reprezentant Niemiec dostał 300 tys. funtów tygodniówki i wskoczył do czołówki najlepiej zarabiajšcych graczy Premier League.

Coraz większe sumy płacone za obrońców już nikogo nie dziwiš. Choć przejœcie Virgila van Dijka z Southampton do Liverpoolu wzbudziło kontrowersje – Holender został najdroższym defensorem œwiata (78,8 mln euro).

Alan Shearer, były reprezentant Anglii, obecnie ekspert, nazwał transfer aktem desperacji ze strony Liverpoolu, ale jeœli van Dijk rozwišże problemy drużyny w obronie, nikt nie będzie mu wypominał kwoty, za jakš trafił na Anfield. Na razie uczucia sš mieszane. Holender błysnšł w debiucie z Evertonem (zdobył zwycięskiego gola), ale w kolejnym meczu o Puchar Anglii – z West Bromwich – zawiódł i Juergen Klopp posadził go na ławce.

Tylko trochę mniej – 65 mln euro – kosztował inny stoper, francuski Bask Aymeric Laporte. 23-letni wychowanek Athletiku Bilbao to najdroższy transfer Manchesteru City. – Jest w idealnym wieku dla piłkarza, a poza tym potrafi grać na wielkich stadionach. Sš zespoły, które płacš 300 mln za dwóch zawodników, my za tyle kupiliœmy w tym sezonie szeœciu – odpiera zarzuty Pep Guardiola, który z rozmachem kontynuuje odmładzanie defensywy. Na pięciu graczy wydał ponad 250 mln euro, czterech z nich (oprócz Laporte'a – Benjamin Mendy, John Stones i Kyle Walker) znalazło się w dziesištce najdroższych obrońców.

Premier League kusi też młodych Polaków. Jarosław Jach zamienił 75-tysięczny Lubin na Londyn. Miał oferty z innych klubów (m.in. Ingolstadt, przeszedł nawet badania), ale nie ukrywał, że cišgnęło go do dużego miasta. Na jego transfer do Crystal Palace nalegał trener Roy Hodgson, były selekcjoner Anglii.

– Kontrakt jest długi, więc mój transfer można nazwać pewnš inwestycjš. Ale postaram się być gotowy jak najszybciej. Nie czuję, żebym odstawał, jestem takim samym zawodnikiem jak pozostali. W drużynie sš problemy zdrowotne, może się zdarzyć, że zaraz znajdę się w kadrze meczowej – opowiadał 23-letni polski obrońca w rozmowie z „Przeglšdem Sportowym". Kosztował 3 mln euro, czyli połowę tego, ile latem za Jana Bednarka dał Southampton. Przebije się do pierwszego składu czy przepadnie jak Bartosz Kapustka w Leicester?

Najciekawsze transfery

Kwoty w mln euro

1. Philippe Coutinho Liverpool – Barcelona 120–160

2. Virgil van Dijk Southampton – Liverpool 78,8

3. Diego Costa Chelsea – Atletico 66

4. Aymeric Laporte Athletic Bilbao – Manchester City 65

5. Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund – Arsenal 63,75

6. Lucas Moura PSG – Tottenham 28,4

7. Theo Walcott Arsenal – Everton 22,5

8. Olivier Giroud Arsenal – Chelsea 17

9. Alexis Sanchez Arsenal – Manchester United wymiana

10. Henrich Mchitarjan Manchester United – Arsenal wymiana