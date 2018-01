Strejlau: Nic nie zastąpi dumy z reprezentowania kraju

- Mecze towarzyskie nie cieszyły się dużš sympatiš ani trenerów, ani zawodników, ani nawet kibiców - mówi Andrzej Strejlau, trener piłkarski, były selekcjoner reprezentacji Polski.

Rzeczpospolita: Portugalczycy i Włosi będš pierwszymi rywalami Polaków w Lidze Narodów UEFA – nowych rozgrywkach piłkarskich. Czy w napiętym terminarzu europejskiej piłki jest miejsce na kolejne zmagania reprezentacji?

Andrzej Strejlau: Te rozgrywki po prostu zastšpiš spotkania towarzyskie. I to dobry krok UEFA, bo powinien pobudzić europejskš piłkę. Mecze towarzyskie nie cieszyły się dużš sympatiš ani trenerów, ani zawodników, ani nawet kibiców. Trenerzy raczej oszczędzali swoje gwiazdy, bo były to mecze bez stawki. Piłkarze natomiast bardzo często tłumaczyli, że nie mogš zagrać w takim spotkaniu ze względu na kontuzje czy przemęczenie. Z kolei kibice coraz częœciej przychodzili na takie mecze raczej z przyzwyczajenia niż ze względu na emocje piłkarskie. Teraz czekajš nas awanse i spadki, będzie to gra w najsilniejszych składach o to, by nie stracić szansy na pierwsze miejsce w dywizji.

Ale czy to nie jest po prostu pomysł na wycišgnięcie z piłki jeszcze większych pieniędzy?

Taka jest zawodowa piłka nożna. UEFA oferuje ok. 1,5 mln euro dla najlepszych drużyn za sam start w tej imprezie. Oczywiœcie pójdzie też za tym zainteresowanie telewizji, reklamodawców. Cały turniej będzie generować ogromne pienišdze i to dobrze, bo małe federacje piłkarskie cierpiš na ich brak. W końcu będš to rozgrywki dla wszystkich, a często najsłabsze drużyny narzekały, że nie majš szans na grę w turniejach. Teraz otwiera się dla nich dodatkowa droga do mistrzostw Europy.

A co na to europejskie kluby?

One żyjš trochę innym trybem. Ostatnio głoœno było o tym, że tygodniówka Alexisa Sáncheza, który przeszedł z Arsenalu do Manchesteru United, wyniesie 450 tys. funtów. Angielskie kluby wykupujš najlepszych zawodników za ogromne sumy, a jednoczeœnie reprezentacja Anglii od ponad 50 lat nie zdobyła żadnego tytułu. Nic nie zastšpi dumy z reprezentowania własnego kraju. Wystarczy popatrzeć chociażby na malutkš Islandię, która dziœ rywalizuje z najlepszymi w Europie. Tam to poczucie dumy narodowej z reprezentowania kraju widać gołym okiem.