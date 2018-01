Messi bije rekordy – także finansowe

Grupa hakerów z Football Leaks dowodzi, że Leo Messi może zarobić nawet 122,5 milionów euro za sezon. To dużo więcej niż oficjalnie deklarowano.

Hakerzy publikujšcy umowy, zarobki, szczegóły kontraktów, zapisy pozwalajšce omijać prawo, ujawnili prawdziwe zarobki Argentyńczyka.

Messi już wczeœniej uchodził za jednego z najlepiej zarabiajšcych sportowców na œwiecie. W ostatnim rankingu Forbesa za rok 2017 zajmuje trzecie miejsce za Cristiano Ronaldo (93 miliony dolarów dochodu z pensji i reklam) i koszykarzem LeBronem Jamesem (82,6 mln). Amerykański magazyn dochody Messiego oszacował na 80 milionów. Według dziennikarzy Messi miał dostawać 53 miliony pensji oraz premii, a kolejne 27 milionów miała przynosić mu działalnoœć reklamowa. Ranking Forbesa obejmuje okres między czerwcem 2016 roku a czerwcem 2017.

Tymczasem hakerzy z Football Leaks pokazali œwiatu nowe kontrakty, które Messi podpisał z Barcelonš 30 czerwca 2017. Wielu kibiców Barcy obawiało się, że tym razem nie przedłuży umowy, sprzecznych informacji było mnóstwo. Działacze Barcelony zdšżyli nawet poinformować, że Messi parafował nowy kontrakt, by chwilę póŸniej wysyłać sprostowanie. W końcu jednak Argentyńczyk podpisał umowę wišżšcš go z drużynš z Katalonii do 2021 roku.

Messi złożył parafki pod dwoma kontraktami – pierwszy to umowa o pracę, drugi dotyczy praw do wykorzystania wizerunku. To standardowa procedura w futbolu, o której szczególnie głoœno zrobiło się w ostatnich kilku miesišcach. Piłkarze ukrywali bowiem zarobki z tytułu działalnoœci komercyjnej. Powoływali do życia fikcyjne firmy działajšce w rajach podatkowych, którym sprzedawali prawa do swojego wizerunku. Niedawno tym procederem zainteresował się hiszpański fiskus i sprawy przed sšdem mieli już m.in. Messi, Ronado, Jose Mourinho i Javier Mascherano.

Według dokumentów pokazanych przez Football Leaks – jeœli sš one prawdziwe (ale do tej pory nie było jeszcze przypadku, aby na tej stronie pojawiły się fałszywki), Messi jest pierwszym piłkarzem, a zarazem pierwszym sportowcem, który zarabia ponad 100 milionów euro za sezon.

Pensja, którš Barcelona ma mu wypłacać niezależnie od występów, zdobytych trofeów i strzelonych bramek, to 71 053 846 euro rocznie. Umowa ta obowišzuje do czerwca 2021 roku. Dodatkowo Messi zagwarantował sobie jednorazowy bonus w wysokoœci 63,5 miliona euro, a także – również płatne jednorazowo – 70 milionów „premii lojalnoœciowej".

Argentyńczyk będzie także nagradzany finansowo za kolejne triumfy Barcelony. Według dokumentów pokazanych na Football Leaks wygranie Ligi Mistrzów oznacza bonus w wysokoœci ponad 12 milionów euro.

Niemiecki tygodnik „Spiegel" w wychodzšcym w poniedziałek numerze ma szerzej zajšć się omówieniem kontraktu Messiego. Wiadomo jednak, że jeœli Argentyńczyk wystšpi w 60 procentach meczów, które Barca rozegra w trakcie obowišzywania umowy, a także wypełni umowę do końca, jego roczny zarobek wynosić będzie 106 347 115 euro. Jeœli w trakcie obowišzywania umowy Barca sięgnie po potrójnš koronę – mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i triumf w Lidze Mistrzów, a Messi dostanie nagrodę dla najlepszego zawodnika FIFA, wówczas jego zarobek to będzie ponad 122,5 miliona.

Jednym z powodów tak astronomicznej pensji Messiego jest zainteresowanie nim Realu Madryt. Football Leaks publikuje e-mail, w którym można przeczytać, że przedstawiciel piłkarza rozmawiał z prawnikami Realu w czerwcu 2013 roku. Królewscy chcieli wyłożyć na Messiego 250 milionów euro – tyle wynosiła klauzula odstępnego w jego poprzednim kontrakcie. PóŸniej było to 300 mln, a po stracie Neymara (222 miliony dało za niego PSG) zmieniono jš na 700 milionów.