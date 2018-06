Fabiański odchodzi ze Swansea. Zostaje w Premier League

Bramkarz reprezentacji Polski związał się z "Młotami" trzyletnim kontraktem. West Ham miał za niego zapłacić 7 milionów funtów.

Swansea, gdzie Fabiański grał od 2014 roku (przeszedł do walijskiego klubu z Arsenalu Londyn), pożegnała polskiego golkipera na Twitterze opatrując pożegnalny film polskim hashtagiem #DziekujemyLukasz.

We shared some great memories together. ??????



All the best for the future! #DziekujemyLukasz pic.twitter.com/QpshWIvfOJ