Ramzan Kadyrow: Mohamed Salah obiecał przyjechać do Czeczenii

Czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow poinformował, że egipski piłkarz Mohamed Salah obiecał odwiedzić Czeczenię po zakończeniu mistrzostw świata w piłce nożnej. Wcześniej Kadyrow podpisał dekret, przyznający Salahowi tytuł honorowego obywatele republiki.

O obiecanej wizycie Salaha w Czeczeni Kadyrow powiedział w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”. Wywiad ukazał się w czwartek.

- Powiedział, że koniecznie przyjedzie. Nie może tego zrobić teraz, gdy trwają mistrzostwa świata. Powiedział, że bardzo mu się tu podoba, a on przyjedzie do republiki na kilka dni. To właśnie powiedział - mówił Kadyrow, gdy zapytano go, czy zaprosił napastnika Liverpoolu.

Wcześniej Kadyrow podpisał specjalny dekret, nadający Mohamedowi Salahowi tytuł honorowego obywatela republiki. Kopię dekretu i specjalną wpinkę przekazał czeczeński przywódca przekazał piłkarzowi w czasie kolacji, którą wydał na cześć reprezentacji Egiptu. Drużyna Salaha w czasie mistrzostw została zakwaterowana w Groznym.

Czeczeński przywódca sam również uważnie obserwuje mundial. - Dziś wszyscy wspierają naszą reprezentację, każde rosyjskie miasto jest pełne patriotyzmu, z rosyjskim duchem. Wierzę, że nasz zespół da nam powody do radości i będziemy go wspierać, niezależnie od wyników - mówił Kadyrow.