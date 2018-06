Szczepłek: Adam Nawałka popełnił błąd. I w składzie, i w taktyce

Po tym, co zobaczyłem na mundialu, myślę, że trener Nawałka nic z tą drużyną już nowego nie osiągnie - tak Stefan Szczepłek odpowiedział na pytanie internauty, zadane na profilu „Rzeczpospolitej” na Twitterze.

Stefan Szczepłek udzielił czytelnikom „Rzeczpospolitej” wywiadu, odpowiadając na ich pytania na profilu naszego dziennika na Twitterze w ramach akcji #zapytajSzczepłka. Tydzień temu podobnego wywiadu udzielił nam Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego, a dwa tygodnie temu Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.



"Żonglerka" » Przeczytaj felietony Stefana Szczepłka o mistrzostwach w Rosji

@Asia74999596: Co się dzieje z europejską piłką nożną? Włosi, Niemcy. Faworyci nie dali rady :(



Stefan Szczepłek: Nic się nie dzieje. Piłka się zmienia. To nie jest tak, że cos jest dane raz na zawsze. O poziomie włoskiej ligi decydują cudzoziemcy. Jeżeli do tego dodamy zmęczenie zawodników, to mamy takie efekty.

@KminekAw: Jaką lekcję, pana zdaniem, przywiezie nasza reprezentacja do domu - zabrakło transparentności i konsultacji trenera w sprawie składu i przygotowań - czy możemy coś naprawić w komunikacji na następny mundial?



Ten Mundial pokazał, że nie ma czegoś takiego jak raz na zawsze zbudowana reprezentacja. Jeśli ktoś myślał, po EURO we Francji, że mamy dobrą drużynę i nic nie musimy już robić, to był to błąd.

Poniżej dalsza część artykułu

@K_01001011: Panie Stefanie, proszę powiedzieć czego oczekuje Pan od naszej drużyny w dzisiejszym meczu, a co spodziewa się Pan, że zobaczymy.



Po tym co zobaczyłem na mundialu, myślę, że trener Nawałka nic z tą drużyną już nowego nie osiągnie. Generalnie jestem przeciwnikiem trenerów zagranicznych, uważam, że mamy trenerów polskich, znających nasze realia, choć przyznaję, że #Beenhakker zrobił wiele dobrego



@KminekAw: Skąd takie a nie inne decyzje personalne trenera - Milik po kontuzji, kontrowersyjny Thiago Cionek - dlaczego tak wygląda pierwszy skład - czy zgadza się pan z decyzją trenera?



Absolutnie się nie zgadzam z decyzją trenera i to co zrobił w dwóch pierwszych meczach #Nawałka jest dla mnie ogromnym rozczarowaniem. Uważam, że popełnił błąd - i w składzie, i w taktyce. Nie spodziewałem się takich decyzji, one były absolutnie niezrozumiałe.



@MaciejBartoszyk: Chorwaci w tej formie mają szansę na tytuł mistrza świata? Czy faworytem pozostaje jednak Brazylia?



Ja #Brazylia kocham, ale ta miłość do niej słabnie, bo jest to drużyna złożona z indywidualistów. Ale chciałbym, żeby ten mundial wygrał ktoś nowy, ktoś, kto jeszcze mistrzem nie był. Kiedy widzę #Chorwacja, myślę, że może nie, że mają szansę, ale prezentują się dobrze. Marzy mi się np. taki finał Chorwacja – Belgia



@abartkiewicz: Czy nie wymagamy za dużo od Lewandowskiego? To świetny piłkarz, ale wydaje się, że umieszczanie go w butach #Messi.ego czy #Ronaldo robi mu krzywdę. Czy klasyczna "9" jaką jest Lewandowski rzeczywiście mogła nas w pojedynkę wprowadzić do 1/8 finału mundialu?



Nie zakładaliśmy, że będzie walczył w pojedynkę. Mieliśmy nadzieję, że ktoś mu pomoże. Lewandowski nie dostawał podań ponieważ drużyna była źle skonstruowana. Druga sprawa, że miał prawo być zmęczony sezonem.



@KminekAw A jak ocenia Pan porażkę Niemców? Zaskoczenie? Kiedy było widać symptomy?



To czego byliśmy świadkami wczoraj, to jedna z największych sensacji w historii futbolu. Symptomy widać było nie z Meksykiem, ale ze Szwecją. Prawdę mówiąc myślałem, że się odrodzą, ale widać było, że nie wszystko tam grało. Wszyscy zawodnicy niemieccy bez wyjątku zagrali poniżej możliwości. Teraz się dowiadujemy, że to wynikało nie tylko ze zmęczenia, ale i wew. niesnasek. Czy #Loew powinien odejść? Nawałka i Loew to dwa inne przypadki. On popełnił błędy, ale nie takie jak Nawałka. Jego błędy kompromitują, Loewa nie. W Niemczech jest taki porządek, że oni się zaraz odbudują, czy z Loewem czy nie.

@agomulew: Co myśli Pan o słabej grze Niemiec i Polaków grających w ich lidze?



Trochę zmęczenie. Niezależnie od wyników reprezentacji Polski i Niemiec. Bundesliga pozostaje jedną z najlepszych lig świata. Porażki mogą się zdarzyć.



@maciek_paprocki: Czy nie ma Pan wrażenia, że każdy kolejny Mundial jest potwierdzeniem tezy o zbyt wielu meczach, jakie muszą rozgrywać gwiazdy futbolu? Nie zawodzą Ci, którzy grają 30-40 spotkań w sezonie, tylko Ci, którzy grają dużo więcej?



Zdecydowanie tak i FIFA niby mówiła o tym po mundialu w Korei/Japonii, wprowadziła zasadę odstępu między ligami a mundialem. Aż się boję co to będzie, jak na #worldcup będzie 48 drużyn. To wszystko się robi, by jak najwięcej zarobić.

@MaciejBartoszyk: W kim pokłada Pan nadzieję na przyszłe sukcesy reprezentacji? Niebawem skończy grę pokolenie Fabiańskiego, Glika, Błaszczykowskiego etc. Czy oprócz kilku już wprowadzonych zawodników jak Bednarek, Kownacki szansą mogą być młodzi piłkarze z emigracji jak R.Grym?



Nie ma czegoś takiego jak pustka pokoleniowa. Najwięcej talentów piłkarskich rodzi się w Polsce i na Bałkanach. Nie mam obaw, że skończą się talenty.



@mpajes2: Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że w Polsce i na Bałkanach rodzi się najwięcej talentów? Jeśli chodzi o Bałkany to faktycznie ale w Polsce nie widać tego od długich lat.

Nie widać tego od lat, ponieważ jesteśmy mistrzami w marnowaniu talentów. Jak popatrzymy na drużyny, które zdobywał mistrzostwa w kat. juniorów. Niewielu piłkarzy później się wybiło. W jakich klubach mieli się wybijać? Polska jest nisko dotowana. Polska ekstraklasa powinna być przestrzenią do grania dla młodych talentów.



@gouda89: Ma Pan jakieś historyczne koszulki/proporczyki z meczów Widzew lub ŁKS? :)



(śmiech) Nie mam proporczyków historycznych, ale mam koszulki ŁKS-u i Widzewa, w tym Citki z 96 r., jeśli chodzi o ŁKS mam koszulkę M. Trzeciaka z jego dedykacją dla śp. ministra sportu Jacka Dębskiego i dedykacją ministra dla mnie.



@mpajes2: Czy trener Nawałka nie powinien dostać drugiej szansy? Przecie wyciągnął reprezentację z dużego dołka. Przecież trzeba uczyć się na błędach.



Czy trener wyciągnął reprezentację z dołka? Nie sądzę. Nawałka miał w porównaniu z poprzednikami dobrą sytuację dlatego, że trafił na zawodników z dobrych, zachodnich klubów. Nie wiem, czy on powinien dalej pracować.



@MlotNaKatolikow: Czy uważa Pan, że wynik obecnych MS to wypadek przy pracy czy może skutek zaczynającego się kryzysu?



Popełniono za dużo błędów i znowu wracam do trenera i sztabu, powinni wiedzieć, w jakiej dyspozycji są zawodnicy. Wyciągnął błędne wnioski. Nie można mówić o wielkim kryzysie, nie byliśmy nigdy wielką drużyną, która nagle przegrała.



@maciek_paprocki: To raczej pewne, że Nawałka po Mundialu przestanie być trenerem kadry. Kogo widziałby Pan na jego miejsce? Trenera zagranicznego czy polskiego?



Nie wiem. Nawałka wciąż pracuje. Trener reprezentacji musi być przede wszystkim dobrym selekcjonerem. Trzeba pamiętać, że z trenerami jest tak, że ktoś na kogo nie liczymy, nagle osiąga sukces. Zobaczymy.



@KminekAw: Trzy największe błędy trenera Nawałki w trakcie tego mundialu?



Skład na mecz z #SEN bardzo ofensywny, bez rozłożenia akcentów, taktyka na ten mecz i to samo podwójnie o meczu z #COL. Zawodnicy dają do zrozumienia, że nawet nie wiedzieli, jakim systemem mieli grać.



@MarcinBielesz: Nie ma reguły że sędziowie "ciągną" za uszy faworytów czy gospodarzy, choć #ARG przeszła dzięki pomocy (nie było karnego). Ciekawsze czy może powtórzyć się historia z 2002 roku gdy #KOR na siłę pociągnięto do półfinału. Myślę o #RUSESP w 1/8



Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie m.in. dzięki VAR-owi, nawet gdyby był sędzia nieuczciwy, bo pamiętajmy, że dwóch sędziów z Afryki nie dopuszczono na #worldcup, gdyż im udowodniono korupcję. Nawet gdyby podjął decyzję na korzyść #RUS, to nie podejmie jej wbrew oczywistym faktom. #VAR dużo zmienił



@JaTenObcy: Może receptą na dużą liczbę spotkań, przeciążone kalendarze zespołów oraz gwiazd, będzie zniesienie limitu 3 zmian w meczu?



Ciekawe. Może kiedyś pójdziemy w tym kierunku. Zwłaszcza, że od 2026 będzie 48 drużyn na Mundialu. Wiązałoby się to ze zmianą przepisów.



@KSZ_wawa: Jak ocenia Pan rządy prezesa Bońka? Reprezentacja grała dobrze (do czasu). Co z ligą? Z systemem szkolenia?



@BoniekZibi zrobił z @pzpn_pl bardzo sprawnie funkcjonującą firmę z budżetem 300 mln zł i to bez wątpienia jego zasługa. Zmienił się wizerunek PZPN. Natomiast to jest związek pierwszej reprezentacji tak naprawdę, więc ta klęska jest tym boleśniejsza. Oni zrobili wszystko, a się nie udało. Związek powinien mieć większy wpływ na piłkę ligową, słabo wygląda szkolenie młodzieży, są hasła, jest Narodowy Model Gry, ale na razie nic z tego nie wynika.



@mpajes2: Jeśli nowy trener to w Polsce posucha, żaden Polski trener w Europie się nie wybił a poziom naszej ligi pokazują Europejskie Puchar. Zagraniczny trener, który będzie miał problem z naszą mentalnością? Tu może być problem łatwo zmienić tylko na kogo?



Jestem przeciwny trenerowi zagranicznemu. Weźmie pieniądze, bez brania odpowiedzialności. Polskiego trenera nie mogę wskazać. Jestem optymistą. Dobrzy są: Brosz,Mamrot, Probierz.



@K_01001011: Panie Stefanie, co według Pana zobaczymy wcześniej: Polskę w ćwierćfinale EURO bądź MŚ, czy ludzi na Marsie? (według prognoz to ostatnie może się stać w okolicach roku 2033)



(śmiech) nie no, jednak prędzej to pierwsze. Naprawdę wierzę w to, bo mamy coraz mocniejsze podstawy, to nie jest już chałupnictwo. Też narzekam na kluby, uważam, że rządzą nimi amatorzy, ale coraz lepiej to wygląda, są stadiony, coraz więcej szkółek.



@PrzemekPrekiel: Jaki system jest optymalny dla polskiej reprezentacji? 4-4-2?

Na pewno 4 obrońców, dwóch DP, skrzydłowi, 1 pomocnik przed nimi i Lewandowski z przodu. Ale mówię o tym, co mamy dziś. Generalnie to zależy od formy i predyspozycji konkretnych zawodników