Griezmann podjął decyzję. Nie zagra w Barcelonie

Gwiazdor reprezentacji Francji o swojej decyzji poinformował w... filmie dokumentalnym. W nietypowym dokumencie widzimy jak piłkarz rozmawia z ojcem i bratem o swojej przyszłości. W kolejnych ujęciach Griezmann spędza czas ze swoimi końmi i gra w koszykówkę z bratem. Wreszcie ogłasza swoją decyzję.

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti ?????



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR ?????



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish ????? pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb