Sondaż: Czy na mundialu Polacy wyjdą z grupy

Czy polskiej reprezentacji piłkarskiej uda się wyjść z fazy grupowej podczas mistrzostw świata w Rosji? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

„Nie wierzę w sukces Polski na mundialu, mimo że kocham z całego serca Adasia Nawałkę. Pamiętam go jako chłopaczka, jak chodzili ze swoją dziewczyną przy Lasku Wolskim, trzymając się za ręce. Pamiętam jego bezkompromisowość i elegancję na boisku. Pamiętam go od dziecka i wiem, że świetnie prowadzi tę drużynę w porównaniu z poprzednimi trenerami. (…) Istnieje jednak szansa, że wyjdziemy z grupy, i to już będzie uznane za sukces, a potem już wszystko może się zdarzyć. Niczego nie da się przewidzieć i już z tego widać, że futbol to nie jest poważne zajęcie. A jednak życie składa się z nadziei, a to jest szczególnie polska specjalność” – stwierdził Jan Nowicki, aktor i znawca piłki nożnej, w rozmowie z Łukaszem Majchrzykiem.

56 proc. badanych uważa, że polskiej reprezentacji piłkarskiej uda się wyjść z fazy grupowej podczas mistrzostw świata w Rosji. Przeciwnego zdania jest co piąty ankietowany, a prawie co czwarty nie ma opinii w tej kwestii.

- Większą wiarę w sukces polskiej reprezentacji mają osoby w wieku 25-34 lata (60 proc.), badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym (61 proc.), dochodzie netto poniżej 1000 zł (61 proc.) oraz respondenci z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (64 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Zdaniem analityków z Gracenote Polacy mają 50 proc. szans na wyjście z grupy. Faworytem naszej grupy jest Kolumbia, która - jak wynika z analizy - wyjdzie z grupy na 77 proc. Polska - zdaniem analityków - stoczy bój o wyjście z grupy z Senegalem (ma 45 proc. szans na awans do 1/8 finału). Outsiderem grupy H jest Japonia (29 proc. szans na awans do 1/8 finału).

Z wcześniejszego sondażu SW Research wynika, że 28 proc. badanych widzi dla polskiej reprezentacji szanse medalowe na mundialu w Rosji.

