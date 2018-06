Relacja na żywo, faza grupowa mundialu, grupa H: Polska - Senegal

Po 12 latach od ostatniego startu Polaków na mundialu, biało-czerwoni znów wybiegną na murawę w czasie finałów mistrzostw świata. Pierwszym rywalem Polaków będzie reprezentacja Senegalu. Początek meczu, rozgrywanego na stadionie Spartaka Moskwa, o godzinie 17.

Relacja przedmeczowa:

46 min

Koniec pierwszej połowy. Kolumbia - Japonia 1:1.

45 min

Sędzia przedłuża pierwszą połowę spotkania o minutę.

44 min

A przed meczem Polska - Senegal warto przeczytać:

SENEGAL. W Afryce Zachodniej nie produkuje się prawie niczego. A handluje prawie wszystkim.

- Tylko mój krawiec jest senegalski – mówi szef związku pracodawców Senegalu o swoim ubiorze.

39 min

1:1! Quintero! Kolumbijczyk bardzo sprytnie uderzył piłkę pod murem, ta prześlizgnęła się między nogami Japończyków i - mimo interwencji Kawashimy - wpadła do bramki tuż przy słupku.

37 min

Falcao pada ok. 18 metrów przed polem karnym. Rzut wolny!

36 min

Quintero dośrodkowuje z rzutu wolnego z lewej strony pola karnego Japonii, szuka w polu karnym Falcao, ale Japończycy wybijają piłkę. Kolumbia bije głową w mur.

35 min

Kciuki za biało-czerwonych trzymają też w KPRM:

33 min

A tymczasem Krzysztof Stanowski, założyciel serwisu Weszło.com, podał na Twitterze skład reprezentacji Polski. Czy w takim zestawieniu zagramy z Senegalem?

31 min

Fatalny błąd Davinsona Sancheza w polu karnym, piłkę wyłuskuje mu Osako, który ma przed sobą już tylko Ospinę, ale uderza niecelnie.

30 min

Z boiska schodzi Juan Cadrado, zastępuje go Wilmar Barrios. To zaskakująca zmiana, Cuadrado wydawał się najaktywniejszym z Kolumbijczyków.

29 min

Przypomnijmy, że Kagawa, strzelec pierwszego gola w dzisiejszym spotkaniu, to klubowy kolega Łukasza Piszczka z Borussii Dortmund.

27 min

Jeśli ktoś uważał, że Japonia będzie dostarczycielem punktów w tej grupie, to po pierwszych 30 minutach musi zmienić zdanie. Japonia gra w sposób bardzo zdyscyplinowany, nie popełnia poważnych błędów w obronie, a z przodu Kagawa potrafi zagrać świetną piłkę do przodu. Japończyków na pewno nie można lekceważyć.

24 min

W pole karne wpada Cuadrado, który dochodzi do dośrodkowania zagranego przez Mojikę. Strzał zawodnika Juventusu blokuje jednak japoński obrońca. Tylko rzut rożny.

23 min

Rzut rożny dla Japonii po rajdzie skrzydłem Haraguchiego. Krótkie rozegranie rzutu rożnego - bez zagrożenia dla bramki Ospiny.

22 min

Na razie rzeczywiście wygląda na to, że Pekerman będzie musiał posłać do boju swoją gwiazdę.

21 min

Japonia spokojnie buduje atak pozycyjny. Kończy go jednak zagraniem Hasebe do Inuiego, po którym piłka ląduje na aucie.

20 min

A dla rozładowania przedmeczowego napięcia przed meczem z Senegalem:

19 min

Znów w natarciu Cuadrado, który tym razem próbuje przedrzeć się w pole karne środkiem boiska. Bezskutecznie.

17 min

Prawym skrzydłem popędził Cuadrado, który pod linią końcową próbował ograć Nagatomo. Piłkarz Juventusu Turyn jednak się przeliczył - i piłka wylądowała na aucie bramkowym po nieudanym zwodzie.

16 min

A tymczasem na Twitterze CBŚP zapewnia o wsparciu dla reprezentacji Polski.

15 min

I już w ataku Kolumbijczycy. Tempo spotkania jest wysokie.

14 min

Ależ szansa dla Japonii! Kagawa pokazał, że wciąż jest wielkim piłkarzem, podciągnął piłkę na 20-25 metr od bramki, zagrał na lewo do Inuiego, ten uderzył po długim słupku, ale piłka minęła zarówno Ospinę, jak i jego bramkę.

12 min

Z drugiej strony boiska szarpać próbuje Inui - zatrzymują go jednak Kolumbijczycy.

11 min

Mogło być 1:1! Cuadrado bardzo dobrze dograł w pole karne z rzutu wolnego, Radamel Falcao sięgnął piłki, ale na posterunku był Kawashima.

9 min

W pole karne dośrodkowuje Arias, który podłączył się do ataku - ale Japończycy wyjaśniają sytuację.

7 min

Próbuje szarpać skrzydłem Cuadrado, najaktywniejszy z Kolumbijczyków, ale Japończycy sa bardzo uważni, grają blisko rywali z Ameryki Południowej.

5 min

4 min

Kagawa strzela w jeden róg, Ospina ląduje w drugim. 1:0 dla Japonii!

3 min

Co się stało? Japonia wyprowadziła szybką kontrę po stracie piłki przez atakujących Kolumbijczyków, Juja Osako wyszedł sam na sam z Ospiną, bramkarz odbił piłkę przed siebie, a Sanchez zablokował strzał do pustej bramki ręką. Co za początek!

3 min

Rzut karny dla Japonii! Czerwona kartka dla Carlosa Sancheza z Kolumbii!

14:01

Tzn. Japonia i Kolumbia grają, my czekamy.

14:00

Gramy!

13:57

W drużynie Kolumbii warto obserwować Radamela Falcao - napastnik, który stracił udany dla Kolumbijczyków mundial w 2014 roku z powodu kontuzji na pewno ma na tych mistrzostwach coś do udowodnienia.

13:53

...i Japonia.

13:51

Na murawę stadionu w Sarańsku wychodzi już Kolumbia...

13:50

Kolumbia swój największy sukces odniosła w 2014 roku dochodząc do ćwierćfinału mundialu.

13:49

Największym sukcesem Japonii na mundialu było wyjście z grupy w czasie mistrzostw w 2002 roku (Japończycy w 1/8 finału ulegli wtedy Turcji 0:1).

13:46

I już przenosimy się do Sarańska. Mecz Kolumbii z Japonią sędziuje Słoweniec Damir Skomina.

13:41

I składy:

13:39

A oto oficjalna zapowiedź meczu Kolumbia - Japonia:

13:33

Nasi już gotowi do walki!

13:28

Kolumbia jest jednym z kandydatów na czarnego konia imprezy. Według analizy firmy Gracenote zajmującej się m.in. przetwarzaniem danych dotyczących różnych dyscyplin sportu, Kolumbia ma 21 proc. szans, by dojść na imprezie do półfinału.

13:24

A tak wygląda ustawienie Kolumbii i Japonii na boisku:

13:20

Japonia jest uznawana za outsidera grupy H, ale pamiętajmy, że w ich składzie gra m.in. Shinji Kagawa z Borussii Dortmund. A Japończycy potrafili przed laty wygrać z Polską aż 5:0.

13:16

Rodriguez był odkryciem mundialu w 2014 roku w Brazylii. Kolumbijczyk strzelił na tamtych mistrzostwach 6 goli w zaledwie pięciu meczach (Kolumbia przegrała w ćwierćfinale z Brazylią 1:2) i wywalczył koronę króla strzelców.

13:14

Pięć dni temu Rodriguez opuścił trening reprezentacji - media informowały o urazie mięśniowym. Prawdopodobnie trener Jose Pekerman postanowił więc oszczędzić swojego asa w meczu z Japonią.

13:12

Warto odnotować, że Kolumbia zagra z Japonią bez klubowego kolegi Roberta Lewandowskiego, Jamesa Rodrigueza.

13:10

A w takich składach obie drużyny wystąpią dziś:

13:07

Wielkimi krokami zbliża się pierwszy dzisiejszy mecz w grupie H - Kolumbia-Japonia. Przypomnijmy, że drużyny te mierzyły się już w fazie grupowej na mundialu w Brazylii. Wynik? 4:1 dla Kolumbii po golach Juana Cuadrado (z karnego), Jacksona Martineza i Jamesa Rodrigueza.

13:04

"Jeszcze tego lata, jeszcze tego lata Polska będzie mistrzem świata" - śpiewają polscy kibice w Moskwie.

12:59

Wiele się zmieniło, prawda? Dodajmy, że dwa ostatnie gole na mundialu strzelił dla Polaków Bartosz Bosacki.

12:57

Pamiętacie skład z tamtego spotkania? Nie? To przypominamy:

Artur Boruc - Marcin Baszczyński, Jacek Bąk, Bartosz Bosacki, Marcin Żewłakow, Jacek Krzynówek, Mieczysław Szymkowiak, Euzebiusz Smolarek (85 Grzegorz Rasiak), Arkadiusz Radomski (64 Maciej Lewandowski), Ireneusz Jeleń, Maciej Żurawski (46 Paweł Brożek).



12:54

Polacy swój ostatni jak dotąd mecz na mundialu wygrali - 20 czerwca 2006 roku pokonaliśmy Kostarykę 2:1 w meczu o trzecie miejsce w grupie.

12:50

Dziś wszyscy kibicujemy Polsce, ale gdyby ktoś miał wątpliwości komu jeszcze kibicować na mundialu polecamy felieton Michała Płocińskiego.

12:45

12:38

Ku pokrzepieniu serc: naukowcy z dwóch uniwersytetów w Niemczech i jednego z Belgii stworzyli program, który - w oparciu o bardzo wiele zmiennych - ocenił szanse na sukces drużyn biorących udział w tegorocznym mundialu. Sztuczna inteligencja wyliczyła, że Polska ma aż 60,6 proc. szans na wyjście z grupy (Senegal - 39,7, Kolumbia - 79,2 proc.). A co dalej - cóż na mistrzostwo świata mamy 0,7 proc. szans. Ale to znaczy, że szanse istnieją!

12:31

A tymczasem kadrowicze z Legii pewnie już wiedzą, że walkę o Ligę Mistrzów rozpoczną od meczu z irlandzkim Cork City. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 10 lub 11 lipca - mamy nadzieję, że Michał Pazdan i Artur Jędrzejczyk nie będą jednak mogli wziąć udziału w tym meczu ponieważ będą przygotowywać się do walki w półfinale mundialu.

12:28

Dla Senegalu najważniejsze jest jednak to, że w pełni zdrów jest skrzydłowy Liverpoolu Sadio Mane, który przyznaje, że gra na mundialu to spełnienie jego dziecięcych marzeń:

12:26

Z kolei Senegal stracił lewego obrońcę - Saliou Ciss z Valenciennes, którego z mundialu wyłączyła kontuzja, został zastąpiony przez Adama Mbengue z Caen.

12:24

Zarówno Polska, jak i Senegal mają pewne problemy kadrowe. Wciąż nie wiadomo, czy w meczu z Senegalem będzie mógł wystąpić Kamil Glik, który w czasie zgrupowania przed mundialem doznał urazu barku. Glik ostatecznie do Rosji pojechał, ale oficjalnie ma być zdolny do gry dopiero w meczu z Japonią, ostatnim meczu Polaków w grupie.

12:22

Do Rosji przyjechaliśmy jako solidna drużyna, z gwiazdą światowego formatu w składzie i kilkoma zawodnikami, którzy nie są anonimowi. Na mundialu możemy czuć się pełnoprawnymi gośćmi - pisał dzień przed meczem korespondent "Rzeczpospolitej" na mistrzostwach świata w Rosji, Piotr Żelazny.

Źródło zdjęcia: AFP

12:20

12:17

Z kolei Duńczycy, których Polacy wyprzedzili w eliminacjach (Dania awansowała na mundial po wygraniu barażu z Irlandią), poradzili sobie całkiem nieźle wygrywając z Peru 1:0. Liczymy, że biało-czerwoni pójdą w ślady Christiana Eriksena i spółki.

12:13

Źródłem optymizmu dla Polaków może być to, że na tegorocznym mundialu drużynom z Afryki nie wiedzie się najlepiej. Egipt przegrał z Urugwajem 0:1, Maroko w takim samym stosunku uległo Iranowi, Nigeria przegrała z Chorwacją 0:2, a Tunezja przegrała z Anglią 1:2. Jak dotąd jedynego gola w Rosji drużyny z Afryki strzeliły z rzutu karnego:

12:11

Polska jeszcze nigdy w historii nie mierzyła się z Senegalem. W rozegranym 23 marca Polacy w meczu towarzyskim, w którym zmierzyliśmy się z rywalem z Afryki, przegraliśmy z Nigerią 0:1. Jeżeli to jednak kogoś niepokoi to przypominamy, że 31 maja Senegal zremisował w sparingu z Luksemburgiem 0:0. Sparingi sparingami a mundial mundialem.

12:04

Dzisiejsi rywale Polaków to wicemistrzowie Afryki i ćwierćfinaliści mistrzostw świata z 2002 roku. Senegal na mundialu w Korei Południowej i Japonii potrafił wygrać z ówczesnymi mistrzami świata, Francją, zremisować z Urugwajem i wyeliminować w 1/8 finału Szwecję. W kolejnych latach Senegalczykom nie udało się jednak powtórzyć tych osiągnięć. Teraz liczą, że z Sadio Mane w składzie zdołają nawiązać do pięknych chwil z mundialu 2002 roku.

"Senegal jest jednym z zaledwie trzech afrykańskich krajów, które dotarły do ćwierćfinału mistrzostw świata, co jest najlepszym wynikiem w historii Czarnego Lądu. Było to w 2002 r. podczas jedynego jak dotąd występu Lwów Terengi na mundialu. To właśnie drużyna z Japonii i Korei jest punktem odniesienia i wzorem dla wszystkich w senegalskim futbolu. To ta drużyna, której największą gwiazdą był El Hadji Diouf, przegrała z Kamerunem w jedynym finale PNA w historii tamtejszego futbolu" - pisał o "Lwach Terangi" korespondent "Rzeczpospolitej" na mistrzostwach świata w Rosji Piotr Żelazny.

Na zdjęciu Aliou Cisse – jeden z senegalskich bohaterów mundialu 2002, dziś trener reprezentacji (fot. AFP).



12:03

"Polska drużyna się nie zatrzyma" - śpiewa Kombi. Wszyscy wierzymy, że tak właśnie będzie.

12:01

A na początek - oficjalny przebój reprezentacji Polski w czasie tego mundialu. Przed państwem Kombi i piosenka "Polska drużyna":

12:00

Długo czekaliśmy na ten dzień. Polska na mundialu w Rosji trafiła do grupy H, ostatniej, która rozpoczyna swoje rozgrywki najpóźniej. Ale w końcu się doczekaliśmy - dziś o godzinie 17 Polacy rozpoczną swój udział w mistrzostwach świata w Rosji meczem z Senegalem. Wcześniej, o godzinie 14 zmierzą się nasi grupowi rywale - Kolumbia zagra z Japonią. Relację z obu meczów będzie można śledzić na rp.pl. Zaczynamy!

Przed meczem:

Czytaj więcej:

Polska-Senegal: Zasłużyliśmy na ten bal

Źródło zdjęcia: AFP

Polska jeszcze nigdy w historii nie mierzyła się z Senegalem - mecz w Moskwie będzie pierwszym oficjalnym meczem międzypaństwowym między obiema reprezentacjami. Z drużynami z Afryki Polacy zagrali na mundialach trzykrotnie - wygrali raz (z Tunezją w 1978 roku 1:0 po golu Grzegorza Laty), dwa razy remisowali (0:0 z Kamerunem w 1982 roku i 0:0 z Marokiem w 1986 roku).

Czytaj więcej:

Polska-Senegal: Przegrać nie można

Co ciekawe Polska - mimo iż grała na mundialach siedmiokrotnie - tylko raz wygrała swój pierwszy mecz w turnieju: w 1974 w trakcie "polskiej" inauguracji mistrzostw pokonaliśmy Argentynę 3:2. W 1978, 1982 i 1986 Polacy zremisowali swoje pierwsze mecze (odpowiednio - 0:0 z RFN, Włochami i Marokiem), a w pozostałych przypadkach na początek mistrzostw przegrywaliśmy (w 1938 z Brazylią 5:6, w 2002 roku 0:2 z Koreą Południową, a w 2006 0:2 z Ekwadorem).

Nasz wtorkowy rywal, Senegal, na mundialu zagrał tylko raz, ale był to występ, który głęboko zapadł wszystkim w pamięć. W 2002 roku Senegalczycy w swoim debiucie na mistrzostwach wygrali z ówczesnymi mistrzami świata Francuzami 1:0, a potem zremisowali z Danią 1:1 i Urugwajem 3:3 (choć do przerwy prowadzili 3:0) i awansowali do fazy pucharowej. W 1/8 finału uporali się ze Szwecją (2:1), a pierwszej - i jak dotąd ostatniej - porażki na mistrzostwach doznali w ćwierćfinale, w którym ulegli Turcji 0:1.

Nigdy wcześniej i nigdy później Senegalczycy na mistrzostwa świata się nie zakwalifikowali. Drużyna "Lwów Terangi" nie ma też na koncie zbyt wielu sukcesów w Pucharze Narodów Afryki - najlepiej poszło jej w 2002 roku zajęli drugie miejsce przegrywając w finale po rzutach karnych z Kamerunem.

Największymi gwiazdami reprezentacji Senegalu są Sadio Mane, skrzydłowy Liverpoolu i Kalidou Koulibaly, obrońca SSC Napoli. Ten pierwszy tworzył w poprzednim sezonie piekielnie skuteczne trio z Mohamedem Salahem i Robertem Firmino. Ten drugi stanowił pewny punkt obrony wicemistrza Włoch.

Senegal w sparingach rozgrywanych przed mundialem nie czarował - naszym wtorkowym rywalom zdarzył się wstydliwy remis z Luksemburgiem 0:0 i porażka 1:2 z Chorwacją. Senegalczycy pokonali też jednak 2:0 Koreę Południową, z którą biało-czerwoni w niedawnym sparingu wygrali 3:2.

A oto oficjalna zapowiedź meczu na kanale FIFA TV na YouTube:

Droga na mundial:

Polska wywalczyła sobie miejsce na mistrzostwach świata w Rosji wygrywając grupę, w której biało-czerwoni rywalizowali z Duńczykami, Rumunami, Kazachami, Czarnogórcami i Ormianami. W całych eliminacjach Polacy przegrali tylko raz - 0:4 z Danią w Kopenhadze, raz zremisowali (2:2 z Kazachstanem w Astanie), a pozostałe osiem meczów wygrali. Polacy strzelili w eliminacjach 28 bramek (16 z nich było dziełem Roberta Lewandowskiego - najskuteczniejszego w historii eliminacji mundialu w Europie strzelca), ale straciła aż 14 (więcej bramek od Polaków stracili tylko grupowi outsiderzy - Kazachstan i Armenia).

Mecze Polaków w eliminacjach MŚ 2018:

Kazachstan - Polska 2:2

Polska - Dania 3:2

Polska - Armenia 2:1

Polska - Rumunia 0:3

Czarnogóra Polska 1:2

Polska - Rumunia 3:1

Dania - Polska 4:0

Polska - Kazachstan 3:0

Armenia - Polska 1:6

Polska - Czarnogóra 4:2

Czytaj więcej:

Siedem mgnień eliminacji

Senegal rozpoczął eliminację od wygranego dwumeczu z Madagaskarem (2:2 i 3:0) a potem, już w fazie grupowej, nie dał szans Burkina Faso, RPA i Republice Zielonego Przylądka. Łącznie w ośmiu meczach eliminacji (licząc dwumecz z Madagaskarem) Senegal zdobył 15 goli i stracił 5 nie przegrywając ani jednego meczu.

Mecze Senegalu w eliminacjach MŚ 2018:

Druga runda kwalifikacji:

Madagaskar - Senegal 2:2

Senegal - Madagaskar 3:0

Faza grupowa:

Senegal - Republika Zielonego Przylądka 2:0

Senegal - Burkina Faso 0:0

Burkina Faso - Senegal 2:2

Republika Zielonego Przylądka - Senegal 0:2

RPA - Senegal 0:2 (ten mecz został powtórzony, pierwszy zakończył się zwycięstwem RPA 2:1, ale został powtórzony ze względu na błąd sędziego, który podyktował rzut karny dla RPA za zagranie ręką obrońcy Senegalu, którego w rzeczywistości nie było).

Senegal - RPA 2:1

Kadra Polski na mundial:

Bramkarze:

Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn),

Łukasz Fabiański (Swansea City),

Bartosz Białkowski (Ipswich Town)

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton),

Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua),

Thiago Cionek (SPAL Ferrara),

Kamil Glik (AS Monaco),

Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund),

Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa),

Michał Pazdan (Legia Warszawa),

Pomocnicy:

Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg),

Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad),

Kamil Grosicki (Hull City),

Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion),

Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze),

Karol Linetty (Sampdoria Genua),

Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk),

Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa),

Piotr Zieliński (SSC Napoli),

Napastnicy:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium),

Arkadiusz Milik (SSC Napoli),

Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht),

Dawid Kownacki (Sampdoria Genua).

Czytaj więcej: Lewandowski sam nie wygra



Fotorzepa, Piotr Nowak

Polacy na mundialach:

20 czerwca 2006 roku Polska wygrała w Hanowerze z Kostaryką 2:1 w ostatnim meczu grupy A fazy grupowej mundialu rozgrywanego w tamtym roku w Niemczech. Dwa ostatnie gole dla Polski w finałach mistrzostw świata strzelił Bartosz Bosacki. Biało-czerwoni nie mieli już wówczas żadnych szans na awans - wcześniej przegrali 0:2 z Ekwadorem i 0:1 z Niemcami. Zwycięstwo z Kostaryką wystarczyło jedynie do zajęcia trzeciego miejsca w grupie.

Pierwszy raz na mundialu Polacy zagrali 80 lat temu. W 1938 roku Polska zakwalifikowała się na mistrzostwa rozgrywane we Francji po wygranym dwumeczu z Jugosławią (4:0 w Warszawie, 0:1 w Belgradzie). We Francji, w 1/8 finału (w mistrzostwach wzięło udział 15 drużyn - 16 uczestnik mistrzostw, Austria, nie wzięła udziału w turnieju, ponieważ w czasie rozgrywania turnieju była już częścią III Rzeszy) los postawił na drodze biało-czerwonych zespół Brazylii.

Mecz miał dramatyczny przebieg. Do przerwy było 3:1 dla Brazylii, po kolejnych 45 minutach było już 4:4 (wyrównującą bramkę dla Polski Ernest Wilimowski zdobył w 89 minucie). W dogrywce dwa gole strzelił Polakom Leonidas, na co Polacy odpowiedzieli tylko jednym trafieniem Wilimowskiego. Napastnik Ruchu Chorzów strzelił w tym meczu łącznie cztery gole - a wyczyn ten poprawił dopiero w 1994 roku Rosjanin Oleg Salenko, który w meczu Rosja - Kamerun (6:1) trafił do siatki rywali pięć razy. Ostatecznie Polacy przegrali z Brazylią 5:6, a Canarinhos zakończyli tamte mistrzostwa na trzecim miejscu.

Na kolejny start Polski w mundialu trzeba było czekać do 1974 roku. Ale było na co czekać! Polacy, prowadzeni przez Kazimierza Górskiego, byli rewelacją mistrzostw w Niemczech. W bardzo trudnej grupie z Argentyną i Włochami Polacy zajęli pierwsze miejsce - wygrali z Włochami 2:1, z Argentyną 3:2, rozgromili też Haiti 7:0. W kolejnej fazie (wówczas rozgrywanej również w formie rywalizacji w grupach) Polacy wygrali ze Szwecją 1:0 (Jan Tomaszewski obronił w tym meczu rzut karny wykonywany przez Jana Tappera), potem uporali się z Jugosławią (2:1) i w meczu, którego stawką był występ w finale, przegrali z gospodarzami, RFN, 0:1. Mecz ten przeszedł do historii jako "mecz na wodzie" - intensywne opady deszczu sprawiły, że murawa była bardzo "ciężka" co utrudniało grę bazujących na technice Polaków. Tomaszewski znów zdołał obronić karnego - tym razem wykonywanego przez Ulego Hoenessa, ale był bezradny wobec strzału niemieckiego supersnajpera Gerda Muellera. Polakom pozostał więc mecz o trzecie miejsce z Brazylią, który wygrali po golu Grzegorza Laty - króla strzelców mistrzostw. Po tamtych mistrzostwach Kazimierz Deyna zajął trzecie miejsce w plebiscycie France Football na najlepszego piłkarza Europy - wyprzedziły go jedynie dwie wielkie legendy futbolu: Johan Cruyff i Franz Beckenbauer.

Cztery lata później Polacy, już pod wodzą Jacka Gmocha, jechali na mistrzostwa do Argentyny jako jeden z faworytów - trzecią drużynę świata wzmocnili bowiem m.in. Włodzimierz Lubański (na mistrzostwach w 1974 roku nie mógł zagrać z powodu kontuzji) i młody Zbigniew Boniek. Tym razem biało-czerwoni jednak rozczarowali, choć dziś zajęte przez nich 5-6 miejsce pewnie potraktowalibyśmy jako wielki sukces. Wtedy jednak ambicje mieliśmy dużo większe.

Polska wygrała swoją grupę - po remisie 0:0 z RFN i wygranych z Tunezją (1:0) i Meksykiem (3:1). W kolejnej fazie poszło już jednak Polakom gorzej niż przed czterema laty. Polacy najpierw przegrali z Argentyną 0:2 (w tym meczu karnego nie wykorzystał Kazimierz Deyna), potem pokonali Peru 1:0, a w ostatnim meczu ulegli 1:3 Brazylii. Mistrzostwo świata zdobyli wówczas Argentyńczycy, Brazylia była trzecia, a Polska - wraz z RFN - uplasowała się na miejscu 5-6.

Po raz drugi w historii z medalem do domów udało się wrócić Polakom w 1982 roku. Tamte mistrzostwa, rozgrywane w Hiszpanii, Polacy zaczęli kiepsko - od dwóch remisów 0:0 (z Włochami i Kamerunem). W trzecim meczu, decydującym o wyjściu z grupy, biało-czerwoni rozgromili jednak Peru 5:1.

W kolejnej fazie przyszedł słynny mecz z Belgią wygrany 3:0 (hattrick Zbigniewa Bońka) i remis z ZSRR 0:0, który dał Polakom awans do półfinału. W nim Polska, osłabiona brakiem pauzującego za żółte kartki Bońka, uległa jednak przyszłym mistrzom świata, Włochom, 0:2. W "finale pocieszenia" Polacy pokonali Francję 3:2 i znów została trzecią drużyną świata.

Cztery lata później, w 1986 roku, w Meksyku, Polska po raz ostatni w historii wyszła z grupy na mistrzostwach świata. Awans zawdzięczaliśmy jedynej bramce zdobytej przez Polaków na tych mistrzostwach - golowi Włodzimierza Smolarka w wygranym 1:0 w meczu z Portugalią. W pozostałych grupowych meczach Polska uległa Anglii 0:3 i zremisowała z Marokiem 0:0. Po wyjściu z trzeciego miejsca Polacy w 1/8 finale trafili na Brazylię, której ulegli 0:4. Po porażce w 1/8 finału, odpowiadając na krytykę kibiców stwierdził: – Wszystkim się w głowach poprzewracało. Już sam awans do mistrzostw jest wielkim sukcesem i że jeszcze zatęsknimy za polskimi awansami.

Czytaj więcej:

Boniek: Mundial to mundial. Dla piłkarza nie ma nic ważniejszego

Była to tzw. klątwa Bońka, która kładła się cieniem na polskiej reprezentacji przez 16 lat. Na kolejny mundial pojechaliśmy dopiero w 2002 roku. Biało-czerwoni prowadzeni przez Jerzego Engela jechali wtedy na mistrzostwa z wielkimi nadziejami - ale rzeczywistość okazała się brutalna. Porażki 0:2 z Koreą Południową i 0:4 z Portugalią przekreśliły szanse Polaków na wyjście z grupy. W ostatnim meczu Polska wygrała z USA 3:1, ale nie wystarczyło to nawet do zajęcia trzeciego miejsca w grupie.

Polscy rekordziści: Najwięcej goli na mundialach: 10 bramek - Grzegorz Lato (1974 – 7, 1978 – 2, 1982 – 1) 7 bramek - Andrzej Szarmach (1974 – 5, 1978 – 1, 1982 – 1) 6 bramek - Zbigniew Boniek (1978 – 2, 1982 – 4) Czytaj więcej: Najpiękniejsze polskie gole Najwięcej występów na mundialach:

21 - Władysław Żmuda (1974, 1978, 1982, 1986) 20 - Grzegorz Lato (1974, 1978, 1982)

Kolumbia: 1-David Ospina - 4-Santiago Arias, 3-Oscar Murillo, 23-Davinson Sanchez, 17-Johan Mojica - 11-Juan Cuadrado, 6-Carlos Sanchez, 20-Juan Fernando Quintero, 16-Jefferson Lerma, 21-Jose Izquierdo - 9-Radamel Falcao



Japonia: 1-Eiji Kawashima - 3-Gen Shoji, 19-Hiroki Sakai, 22-Maya Yoshida, 5-Juto Nagatomo - 8-Genki Haraguchi, 17-Makoto Hasebe, 7-Gaku Shibasaki, 10-Shinji Kagawa, 14-Takashi Inui - 15-Juja Osako



Sędzia: Damir Skomina (Słowenia).