Kobiety po macoszemu

Reprezentantki Polski muszš walczyć nie tylko z rywalkami, ale i niekompetencjš działaczy

We wtorek piłkarska reprezentacja Polski kobiet gra bardzo ważny mecz eliminacji mistrzostw œwiata – na wyjeŸdzie ze Szkocjš. Polki dotarły do Glasgow dopiero około północy i nie miały okazji przeprowadzenie treningu na stadionie. Wszystko przez opóŸnienie samolotu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Reprezentantki Polski zostały wysłane do Szkocji tanimi liniami, a samolot wyruszył z lotniska w Bydgoszczy z siedmiogodzinnym opóŸnieniem. Piłkarki musiały przez ten czas koczować na lotnisku, przeprowadzić na korytarzach rozruch zamiast treningu i żywić się nie najwyższej jakoœci pożywieniem lotniskowym.

To zresztš tyko smutny epilog bałaganu jaki panuje wokół kobiecej reprezentacji. Zaledwie cztery dni wczeœniej – w pištek 6 kwietnia – Polki tylko zremisowały w meczu eliminacji z Albaniš. Przystšpiły do niego bez szeœciu zawodniczek, które nie zostały formalnie zgłoszone przez pracownika PZPN.

Teraz proszę wyobrazić sytuację, że podobne rzeczy dziejš się w przypadku pierwszej reprezentacji, a ofiarami bałaganu i niekompetencji działaczy PZPN nie sš Katarzyna Kiedrzynek i jej koleżanki, ale Robert Lewandowski i spółka.

Tymczasem zespołowi, który szykuje się do mistrzostw œwiata w Rosji, nie brakuje nawet ptasiego mleka. W zeszłym miesišcu piłkarze Nawałki mieli podstawiony wyczarterowany przez PZPN samolot, gdy musieli się przenieœć z Wrocławia do Katowic. Kobiety sš jednak też traktowane gorzej niż chociażby młodzieżowa męska reprezentacja. Niedawno młodzi piłkarze lecieli czarterem z Lublina do Poznania.