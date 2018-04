Rzym: 230 tys. euro za wskoczenie do fontanny po wygranej AS Romy

James Pallotta, miliarder i prezes klubu AS Roma, przeprosił burmistrz Rzymu za to, że z radoœci po wygranym meczu z FC Barcelonš wskoczył do miejskiej fontanny. Obiecał też zapłacić grzywnę.

Urodzony w USA Pallotta obiecał zapłacić grzywnę na wskoczenie na Piazza del Popolo, jednym z najbardziej znanych rzymskich placów, do fontanny. Prezes wraz z kibicami œwiętował tam wygrana 3:0 swojej drużyny, dzięki której AS Roma awansowała do półfinału Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 30 lat.

Jego salto w tył do fontanny spotkało się z aplauzem zgromadzonych kibiców, którzy do tej pory raczej niechętnie odnosili się do amerykańskiego biznesmena. Krytycznie za to sytuację skomentowało stowarzyszenie "Codacons", które zwróciło uwagę władz Rzymu na "bezmyœlne i niestosowne zachowanie Pallotty".

#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy ?? pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10 kwietnia 2018

"Codacons" oskarżyli prezesa Romy o dawanie "okropnego przykładu dla milionów młodych ludzi, którzy œledzš piłkę nożnš i Romę, i których należy uczyć szacunku dla publicznej ojcowizny i dziedzictwa narodowego". Stowarzyszenie wskazało, że kšpiele w historycznych fontannach Rzymu jest zakazane i karane 500 euro grzywny.

Jak donosi agencja Ansa, Pallotta zadzwonił w œrodę do burmistrz Rzymu Virginii Raggi, przeprosił za swoje zachowanie i obiecał, że zapłaci grzywnę.

- Pallotta powiedział, że przeprasza, i że zrobił to pod wpływem emocji - powiedziała burmistrz. - Rozumie, jaki dał przykład i zapłaci za to grzywnę - dodała.

Przeprosiny majš nie skończyć się na 500 euro. Pallotta zaoferował przekazanie 230 tys. euro na renowację innej rzymskiej fontanny - Fontanny Panteonu, zlokalizowanej na Piazza della Rotonda w Rzymie.