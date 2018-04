Rozlosowano pary półfinałowe LE i LM. Bayern Monachium zagra z Realem Madryt

Bayern Monachium będzie rywalem Realu Madryt w półfinale Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się również konfrontacja Arsenalu Londyn z Atletico Madryt w półfinale Ligi Europy.

Arsenal Londyn od poczštku tegorocznej Ligi Europy był wymieniany w gronie faworytów do sięgnięcia po tytuł. Piłkarze Arsene'a Wengera pewnie wygrali swojš grupę, a następnie w fazie pucharowej eliminowali kolejno: Ostersunds, Milan i CSKA Moskwa.

Rywalem Anglików będzie Atletico Madryt, które musi pocieszyć się grš w Lidze Europy po odpadnięciu z fazy grupowej Ligi Mistrzów. Hiszpanie w grupie C zajęli trzecie miejsce, a do dalszej fazy awansowały AS Roma i Chelsea Londyn.

W drugiej parze zmierzš się Olympique Marsylia i FC Salzburg.

Jeszcze ciekawiej zapowiada się rywalizacja w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium zmierzy się z Realem Madryt. Już teraz wiodšcym tematem jest występ Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie mówi się, że po sezonie kapitan reprezentacji Polski odejdzie z Bayernu, a wœród jego nowych pracodawców wymienia się właœnie Real Madryt.

Na Santiago Bernabeu wróci również James Rodriguez, który przed sezonem został wypożyczony z Realu Madryt. Kolumbijczyk nie znalazł uznania w oczach Zinedine'a Zidane'a i w Hiszpanii będzie chciał udowodnić swojš wartoœć.

Druga parę półfinałowš tworzy AS Roma i Liverpool. Oba zespoły niespodziewanie awansowały do półfinału. Rzymianie wyeliminowali FC Barcelonę, mimo porażki w pierwszym meczu 1:4, a piłkarze Jurgena Kloppa dwukrotnie byli lepsi od Manchestery City.

Finał Ligi Mistrzów zostanie rozegrany 26 maja w Kijowie, a finał Ligi Europy 16 maja w Lyonie.

Pary półfinałowe Ligi Europejskiej: (26 kwietnia, rewanże 3 maja):

Arsenal Londyn - Atletico Madryt

Olympique Marsylia - FC Salzburg

Pary półfinałowe Ligi Mistrzów: (24/25 kwietnia, rewanże 1/2 maja):

Bayern Monachium - Real Madryt

Liverpool - AS Roma