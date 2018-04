Futsal: Polska przegrywa rewanżowy sparing z Brazylią

Drugie towarzyskie spotkanie futsalowych reprezentacji Brazylii i Polski w mieœcie Uberaba ponownie zakończyło się wygranš gospodarzy. Tym razem Brazylijczycy wygrali 5:0.

Tym razem "Canarinhos" rozpoczęli od mocnego uderzenia, bo już w 3. minucie wynik otworzył Leandro Lino. Brazylijczyk, z dwoma obrońcami na plecach, majšc piłkę przy nodze przed polem karnym na wprost bramki, oddał jš na prawo do kolegi, a gdy futbolówka wróciła, nie było już wokół także defensorów. Nie miał więc problemów z otwarciem wyniku.

Poniżej dalsza częœć artykułu

PóŸniej gospodarzom atakowanie nie szło już tak łatwo. Wprawdzie doœć regularnie ostrzeliwali bramkę Michała Kałuży, ale polski golkiper bronił w niedzielę wyœmienicie, zachowujšc czyste konto do końca pierwszej połowy.

Biało-czerwoni walczyli ambitnie, lecz w tej częœci nie stworzyli sobie równie klarownych sytuacji, co w pierwszym, sobotnim starciu. Najbliżej gola Polacy byli teoretycznie w 14. minucie, gdy nie potrafili sfinalizować strzałem kontry 2 na 1. Niewiele do pokonania bramkarzy Guitty brakowało też Mikołajowi Zastawnikowi, Tomaszowi Luteckiemu i Robertowi Gładczakowi.

W przerwie trener Błażej Korczyński zmienił Kałużę i wprowadził między słupki Michała Widucha. Ten nie bronił już tak dobrze, jak poprzednik. Już w 54. sekundzie drugiej połowy Widuch nie złapał pewnie wgrania jednego z Brazylijczyków, a piłkę z najbliższej odległoœci wepchnšł do siatki Douglas. W odpowiedzi swoich szans na pokonanie Guitty szukali Mikołaj Zastawnik, Tomasz Lutecki i Tomasz Kriezel. Żadnemu z nich na listę strzelców nie udało się jednak wpisać.

Trafiać za to zaczęli - i to seryjnie - miejscowi. W trzy minuty strzelili trzy gole, podwyższajšc wynik do 5:0, nie bez udziału Widucha, który mógł się lepiej zachować w co najmniej dwóch sytuacjach. Paradoksalnie dobrze radził sobie w sytuacjach... beznadziejnych, jak w 31. minucie, gdy dwukrotnie obronił strzały znajdujšcego się w dwustuprocentowej sytuacji Gleidsona.

Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Blisko honorowej bramki dla Polaków był Tomasz Lutecki - w zamieszaniu podbramkowym na niecałe 4 minuty przed końcem meczu trafił w słupek.

Brazylia - Polska 5:0 (1:0)

Bramki: Leandro Lino (3), Douglas 2 (21, 31), Sinoe (30), Marcel (32).

Żółte kartki: Rodrigo - Zastawnik.

Brazylia: Guitta, Gian - Leandro Lino, Marcel, Rodrigo, Rocha - Felipe Valerio, Gleidson, Daniel, Kevin, Douglas, Sinoe, Bateria, Renatinho.

Polska: Kałuża, Widuch - Zastawnik, Lutecki, Leszczak, Kriezel - Grubalski, Marek, M. Wojciechowski, Gładczak, Cyman, Solecki, Mikołajewicz, S. Wojciechowski.