Anglia: Klub bez bramkarza bo wyjechał do Polski? "Kłamstwo"

Dubicki był trzecim bramkarzem drużyny z hrabstwa Bedfordshire. Po kontuzji dwóch pierwszych - Liama Goocha i Sama Donkina - był jedynym ratunkiem dla klubu, choć wczeœniej nie rozegrał żadnego oficjalnego spotkania. Tyle tylko, że golkiper zniknšł, a klub ogłosił, że zawodnik wrócił do rodzinnej Polski.

Zespół Biggleswade Town próbował w tej sytuacji pozyskać bramkarza poza okienkiem transferowym, na co pozwalajš przepisy. Jednak liga orzekła, że do awaryjnego transferu dojœć nie może, bo cały czas zgłoszony jest Dubicki i teoretycznie jest on zdolny do gry.

W bramce stanšł więc skrzydłowy Craig Daniel i wstydu nie przyniósł - jego klub grajšc bez nominalnego golkipera zremisował spotkanie w Gosport.

Teraz trener Biggleswade Town powiedział, że wyjazd Dubickiego do Polski był "plotkš" i przeprosił za zamieszanie.

- Pomyœlałem sobie "dlaczego miałbym być w Polsce?". Jestem w Anglii, nigdy nie byłem w Polsce - powiedział tymczasem Dubicki, pracujšcy na co dzień na budowie, z którym rozmawiała stacja BBC Sport. - Zakładam, że powiedzieli to, by móc podpisać kontrakt z awaryjnym bramkarzem - dodał, zarzucajšc swojemu klubowi kłamstwo. - To dobre dla nich, by zainteresować media, ale po prostu nie rozumiem, dlaczego kłamiš - mówił.

Dubicki dodał, że już nie chce grać w dotychczasowym klubie. - W poniedziałek założyłem konto na Twitterze, aby odpowiedzieć na stawiane mi pytania. Przez kilka dni byłem takim małym celebrytš - dodał.

@Stuart_Miles if you wish to speak to the mystery goalkeeper from Biggleswade town contact me as I am him and can confirm I do live in the U.K. And have never been to Poland before in my life. So if you want the truth to the story get in contact with me.