Manchester City znów przegrywa

Manchester City prowadził do przerwy 2:0 w derbach Manchesteru, ale ostatecznie uległ Manchesterowi United 2:3. To druga porażka drużyny Pepa Guardioli z rzędu - po przegraniu w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów z Liverpoolem 0:3 w œrodę.

Wczeœniej w Premier League Manchester City przegrał tylko raz (3:4 z Liverpoolem). Teraz musiał uznać wyższoœć "Czerwonych Diabłów", które do zwycięstwa poprowadził zdobywca dwóch goli Paul Pogba.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Porażka Manchesteru City jest tym bardziej bolesna dla tej drużyny, że zwycięstwo z rywalami zza miedzy oznaczałoby zapewnienie sobie mistrzostwa Anglii przez "The Citizens".

Poczštkowo mecz układał się po myœli ekipy Guardioli - najpierw Vincent Kompany silnym uderzeniem głowš dał prowadzenie liderom Premier League, a potem na 2:0 podwyższył Ilkay Gundogan.

Po przerwie jednak Pogba potrzebował tylko dwóch minut, by doprowadzić do remisu (gole Francuza padły w 53 i 55 minucie), a Chris Smalling w 69 minucie dał prowadzenie Manchesterowi United, którego "Czerwone Diabły" nie oddały już do końca meczu. Manchester City miał swoje szanse - Raheem Sterling trafił jednak w słupek a strzał Sergio Aguero fantastycznie obronił David De Gea.

Co ciekawe przed kilkoma dniami Guardiola twierdził, że zimš Manchesterowi City oferowano usługi Pogby, który dotychczas raczej zawodził w zespole Jose Mourinho.