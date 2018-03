Futsal: Nikła porażka Polski z Brazylią

Polscy futsaliœci przegrali w towarzyskim meczu z reprezentacjš Brazylii 1:3. Rywale to pięciokrotny mistrz œwiata. W niedzielę wielkanocnš rewanż.

W pierwszej połowie biało-czerwoni stawiali opór faworyzowanym gospodarzom aż do 18. minuty. Do tego momentu stwarzali sobie co najmniej równie dobre okazje bramkowe, choć grę prowadzili Brazylijczycy. Najbliżej otworzenia wyniku po stronie Polaków był Tomasz Kriezel, który w 13. minucie trafił w słupek, dobijajšc strzał Tomasza Luteckiego obroniony przez bramkarza Guittę.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Do siatki mógł trafić również debiutujšcy w reprezentacji Sebastian Leszczak. W 17. minucie znalazł się sam przed brazylijskim golkiperem. Zamiast próbować przenosić nad nim piłkę, chciał jednak przełożyć jš na prawš nogę, a Guitta, instynktownie zostawiajšc rękę, zdołał futbolówkę zatrzymać. Polski zawodnik próbował jeszcze reklamować zagranie poza polem karnym, ale nie mogło o nim być mowy.

Minutę póŸniej gospodarze objęli prowadzenie. Na lewej stronie pojedynek z Luteckim wygrał powołany w ostatniej chwili do miejscowej reprezentacji Rocha i mocnym strzałem po długim rogu pokonał œwietnie bronišcego Michała Kałużę. Polski bramkarz po chwili w beznadziejnej - wydawałoby się - sytuacji - uratował skórę Dominikowi Soleckiemu, który dwukrotnie podawał piłkę prosto pod nogi rywali.

Druga częœć rozpoczęła się od akcji Douglasa, za którym na lewej stronie nie zdšżył Zastawnik. Brazylijski futsalista trafił jednak tylko w słupek. Nie minęły dwie minuty, gdy również w obramowanie bramki trafił po raz drugi w tym meczu Kriezel, po tym, gdy bez respektu pod polem karnym Brazylijczyków Solecki zabrał piłkę Danielowi.

W dwóch kolejnych œwietnych sytuacjach gospodarzy pomogło Polakom szczęœcie. Po rozegraniu rzutu wolnego i uderzeniu Daniela na linii bramkowej piłkę zatrzymał Michał Wojciechowski, z kolei po strzale Felipe Valerio ze œrodka futbolówka odbiła się od górnej krawędzi poprzeczki. Ale i Polacy, m.in. Solecki i Lutecki, swoje sytuacje mieli, choć nie tak klarowne. Niespodziewanie w okolicach 30. minuty zdołali jednak optycznie zdominować czterokrotnych mistrzów œwiata na tyle, że trener Marquinhos Xavier musiał zareagować wzięciem przerwy na żšdanie.

Na niewiele się to zdało, bo twardo grajšcy Polacy radzili sobie z większoœciš ataków Brazylijczyków, a w krytycznych momentach znakomicie między słupkami spisywał się Michał Kałuża. "Canarinhos" zaczęli natomiast popełniać coraz bardziej kuriozalne błędy. W 35. minucie po mocnym wgraniu z lewej strony Tomasza Kriezela, piłkę do własnej bramki wbił Rodrigo.

Niestety dla biało-czerwonych niedługo póŸniej, gdy miejscowi grali z wysuniętym golkiperem, Rodrigo w sytuacji sam na sam z Kałużš trafił już do właœciwej bramki. Trener Błażej Korczyński wzišł czas, wycofał bramkarza, lecz nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. Jedno z podań wœlizgiem przecišł Gleidson i z własnej połowy ustalił wynik na 3:1.

Było to piętnaste z rzędu zwycięstwo Brazylijczyków, odkšd reprezentację objšł Marquinhos Xavier. Rewanżowe starcie, również w brazylijskim mieœcie Uberaba, odbędzie się w Wielkanoc.

Brazylia - Polska 3:1 (1:0)

Bramki: Rocha (16), Rodrigo (36), Gleidson (37) - Rodrigo (35-samobójcza).

Żółte kartki: Renatinho - Gładczak, Zastawnik.

Sędziowali: Tomasz Fršk (Polska) i Gean Coelho Telles (Brazylia).

Brazylia: Guitta (Gian) - Leando Lino, Marcel, Rodrigo, Rocha - Felipe Valerio, Gleidson, Daniel, Kevin, Douglas, Sinoe, Bateria, Renatinho.

Polska: Kałuża (Widuch) - Zastawnik, Lutecki, Mikołajewicz, Kriezel - Grubalski, Marek, M. Wojciechowski, Gładczak, Solecki, Leszczak, S. Wojciechowski (Cyman).