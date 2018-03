Popis Lewandowskiego, hat-trick w meczu z zespołem Piszczka

Robert Lewandowski strzelił trzy bramki w wygranym przez Bayern Monachium 6:0 pojedynku 28. kolejki Bundesligi z Borussiš Dortmund. Gospodarze nie zapewnili sobie jednak kolejnego tytułu mistrzowskiego, bo swój pojedynek wygrał także wicelider z Gelsenkirchen.

Napastnik reprezentacji Polski po raz pierwszy trafił do siatki już w 6. minucie, wykorzystujšc prostopadłe podanie od Thomasa Mullera. Sędzia nie nie zauważył jednak przy tym trafieniu, że polski zawodnik znajdował się na pozycji spalonej.

Kolejne bramki, dokumentujšce przewagę Bayernu, padły jednak bardzo szybko. W 14. minucie podwyższył James Rodriguez, a 9 minut póŸniej Thomas Muller.

Lewandowski ponownie trafił jeszcze przed przerwš, w zamieszaniu pod bramkš Borussi dobijajšc strzał Francka Ribery'ego. Sekundy po wznowieniu gry ta sama para wystšpiła w głównej roli, ale tym razem Polak podawał, a Francuz wpisał się na listę strzelców.

Po pięciu bramkach w pierwszej połowie, w drugiej kibice zobaczyli już tylko jednš i to w samej końcówce. Obrońcy Borussi zupełnie zapomnieli o Lewandowskim, który nie miał problemów ze skompletowaniem hat-tricka po podaniu Joshuy Kimmicha.

Cały mecz w barwach Borussi Dortmund zagrał Łukasz Piszczek. Jego zespół jest w tabeli Bundesligi trzeci.

Gdyby w 28. kolejce punkty stracił wicelider, Schalke 04 Gelsenkirchen, Bawarczycy już w sobotę cieszyliby się z kolejnego tytułu mistrzowskiego. Schalke wygrało jednak z Freiburgiem 2:0, co oznacza, że na koronację Bayern musi poczekać co najmniej kolejny tydzień, do wyjazdowego starcia z Augsburgiem. Tytuł jest jednak niezagrożony - zespół z Monachium ma 17 punktów przewagi nad Schalke.

Wyniki 28. kolejki Bundesligi

Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg 0:0

Hannover 96 - RB Lipsk 2:3

TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln 6:0

Schalke 04 Gelsenkirchen - SC Freiburg 2:0

VfB Stuttgart - Hamburger SV 1:1

Bayern Monachium - Borussia Dortmund 6:0

Do rozegrania:

Hertha Berlin - VfL Wolfsburg (sobota)

Werder Brema - Eintracht Frankfurt (niedziela)

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach (niedziela)