Mohamed Salah będzie droższy od Neymara?

Real Madryt, Barcelona i PSG - wszystkie te kluby majš być zainteresowane sprowadzeniem Mohameda Salaha. Skrzydłowy Liverpoolu zdobył w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach 37 goli w 43 meczach. W ostatnim ligowym spotkaniu, w którym rywalem Liverpoolu było Watford, Salah wpisał się na listę strzelców czterokrotnie.

Salah trafił do Liverpoolu latem z Romy za ok. 48 mln dolarów. Teraz - jak pisze "The Sun" - największe kluby w Europie miałyby za niego zaoferować ok. 280 mln dolarów - więcej niż PSG zapłaciło za najdroższego obecnie piłkarza œwiata, Neymara.

25-letni Egipcjanin strzelił w tym sezonie 28 goli w Premier League - to zaledwie o trzy gole mniej niż wynosi rekord ligi od czasu, gdy w Premier League gra 20 zespołów. W takim formacie rozgrywek tylko trzem strzelcom udało się trafić do siatki 31 razy w sezonie - Alanowi Shearerowi, Cristiano Ronaldo i Luisowi Suarezowi. Do końca sezonu pozostało siedem kolejek, więc Salah ma szansę poprawić ich osišgnięcia.

Salah trafia obecnie do siatki w lidze raz na 85,5 minuty - częœciej od niego golem ligowym w pięciu najsilniejszych ligach Europy może pochwalić się jedynie Robert Lewandowski, który gola dla Bayernu zdobywa co 81,3 minuty.