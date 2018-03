Lewandowski: Powinniśmy to wygrać

Dziœ debiutanci pokazali się naprawdę z dobrej strony. Zgłosili mocnš kandydaturę do tego, by w tej reprezentacji być - mówi Robert Lewandowski.

Jak ocenia pan spotkanie?



Robert Lewandowski: Rozegraliœmy dobry mecz. Nigeria tak naprawdę nie stworzyła żadnej sytuacji, gola zdobyła po rzucie karnym, którego nie powinno w ogóle być. Ale oczywiœcie był to nasz błšd, że do takiej sytuacji doszło. W pierwszej połowie gra w ofensywie nie wyglšdała tak dobrze, jak tego oczekiwaliœmy, ale po jednym ze stałych fragmentów gry zdobyliœmy prawidłowego gola, którego nie uznał sędzia. W drugiej połowie wyglšdało to już jednak lepiej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Czego zatem zabrakło do zwycięstwa?



Trudno powiedzieć czego, na szczęœcie za kilka dni mamy kolejny mecz i będzie szansa rehabilitacji.



To był trzeci mecz reprezentacji w nowym ustawieniu taktycznym. Ale pański dopiero pierwszy.



W moim przypadku wielkiej różnicy nie ma, o czym zresztš już mówiłem. Jeœli koledzy podłšczajš się w odpowiednim tempie w akcje ofensywne, to nie widać różnicy między tym systemem, a tymi, do których jesteœmy przyzwyczajeni. Robiš się wolne przestrzenie i trzeba je umieć wykorzystywać.



Jak pan oceni współpracę z Dawidem Kownackim?



Widać, że ma potencjał i że ma cišg na bramkę. Powinniœmy to jeszcze bardziej wykorzystać. Dziœ debiutanci pokazali się naprawdę z dobrej strony. Zgłosili mocnš kandydaturę do tego, by w tej reprezentacji być.



Zgodzi się pan, że dobry mecz rozegrał Rafał Kurzawa. Po jego podaniu trafił pan w słupek.



Dobry, podobnie jak inni. Nie było u nas żadnego zawodnika, o którym można powiedzieć, że zagrał zły mecz. Jeœli nie popełnilibyœmy błędu przy rzucie karnym, jeœli byœmy wykorzystali sytuacje, to byœmy wygrali to spotkanie. Na szczęœcie to tylko mecz towarzyski, żadnych poważnych konsekwencji nie będzie.

Przeczytaj: Polska-Nigeria 0:1: Zły wynik, dobry mecz



W spotkaniach z drużynami spoza Europy nie wygraliœcie ani jednego meczu, nie strzeliliœcie żadnej bramki. Sš podstawy do niepokoju?



Nie wydaje mi się. Powtarzam, że dzisiejszy mecz powinniœmy wygrać i to spokojnie. Nie byliœmy słabsi, wręcz przeciwnie. To jest mecz towarzyski, testujemy nowych piłkarzy, nowe ustawienie.



Ma pan przekonanie, że gdyby to był mecz o punkty, to byœcie go wygrali?



O porażce zdecydowały detale. Przy większej koncentracji i dyspozycji wszystkich zawodników wynik mógł być zupełnie inny.

Notował Piotr Żelazny