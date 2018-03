Niemcy – Brazylia, czyli jak zagoić krwawiącą ranę

Dziœ w Berlinie rewanż za półfinał Mundialu 2014. Canarinhos chcš wymazać z pamięci kompromitujšcš porażkę.

To był jeden z najbardziej wstydliwych i bolesnych momentów w historii brazylijskiego futbolu. Porównywalny tylko z przegranš z Urugwajem na Maracanie w 1950 roku. Tamten mecz decydował o mistrzostwie œwiata, porażka z Niemcami pewnie nie byłaby tak wielkim szokiem, gdyby nie jej rozmiary. W Belo Horizonte gospodarze już do przerwy przegrywali 0:5, tracšc między 23. a 29. minutš aż cztery gole. Skończyło się na 1:7, marzenie o odzyskaniu tytułu zamieniło się w koszmar.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Brazylia jest dziœ co najmniej dwie klasy lepsza – przekonuje Toni Kroos, który strzelił wówczas dwie bramki. Wtóruje mu Joachim Loew: – Z nowym trenerem zrobili duży postęp, nadal uwielbiajš atakować, ale sš przy tym bardziej zdyscyplinowani w obronie.

W 18 meczach pod wodzš Tite Brazylijczycy stracili mniej goli (pięć) niż we wspomnianym półfinale z Niemcami.

Selekcjoner Niemców planuje dokonać co najmniej szeœciu zmian w porównaniu do pištkowego spotkania z Hiszpaniš (1:1). Do domów zwolnieni zostali Thomas Mueller i Mesut Oezil. Szansę majš dostać Ilkay Guendogan, Leroy Sane, Matthias Ginter i Marvin Plattenhardt, a w bramce po połowie zagrajš Bernd Leno i Kevin Trapp.

Brazylia, tak jak cztery lata temu, wystšpi bez kontuzjowanego Neymara. Ale gdy ma się takich zawodników w ofensywie, jak Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Gabriel Jesus czy Douglas Costa, to nie problem.

Canarinhos nauczyli się żyć bez Neymara. Do Berlina poleciało tylko czterech piłkarzy, którzy wzięli udział w Mineirazo, jak okreœla się klęskę z Niemcami (od nazwy stadionu Mineirao): Fernandinho, Marcelo, Paulinho i Willian.

– Oglšdałem ten mecz w Sao Paulo razem z żonš. Po trzeciej bramce zaczęła płakać, a ja wraz z niš – opowiada Tite. – Niemcy zbliżyli się wtedy do perfekcji, każdy ich strzał kończył się golem. Ta rana wcišż krwawi, a spotkanie w Berlinie jest częœciš procesu jej gojenia.

Kolejnemu istotnemu testowi przed mundialem poddani zostanš Hiszpanie. Do Madrytu przyleciała Argentyna z Leo Messim na pokładzie. Gwiazdor Barcelony opuœcił wygrany mecz z Włochami (2:0), zmaga się z problemami mięœniowymi, ale prawdopodobnie we wtorek wybiegnie na boisko.

Messi ma się jednak nie przemęczać, więcej czasu na regenerację dostanie wiosnš także w klubie. Wszystko po to, by do Rosji pojechał wypoczęty i sprostał oczekiwaniom rodaków. „To pragnienie sukcesu jest jak rewolwer przystawiony do głowy” – pisze selekcjoner Argentyńczyków Jorge Sampaoli w swojej ksišżce, która ukaże się na rynku w kwietniu.

Włosi zmierzš się na Wembley z Anglikami. Czterokrotni mistrzowie œwiata brak awansu na mundial rekompensujš sobie sprawdzianami z silnymi rywalami. Przed jesiennymi meczami z Polskš w Lidze Narodów Włosi zagrajš jeszcze z Francjš i Holandiš.

Najciekawsze mecze towarzyskie w telewizji

Rosja – Francja (16.50, Polsat Sport Extra); Niemcy – Brazylia (20.45, TVP Sport); Anglia – Włochy (21.00, Eleven Sports 1); Hiszpania – Argentyna (21.30, Canal+ Sport).