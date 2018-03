Nowy trener Zlatana Ibrahimovicia: To nie jest zwykły śmiertelny człowiek

- Mówicie o Zlatanie Ibrahimoviciu - powiedział Schmid, odpowiadajšc na komentarze umieszczane na stronie internetowej drużyny. - Nie mówicie o zwykłym, œmiertelnym człowieku. Jestem pewien, że powiedziałby to samo - dodał. Istotnie, Szwed znany jest z wysokiego mniemania o sobie, w trakcie swojej kariery porównywał się już m.in. do szwedzkiego króla, a nawet Boga.

- On jest zawodnikiem uwielbiajšcym rywalizację, uwielbiajšcym wyzwania. Jeœli pytancie mnie, czy będzie gotowy na grę pełne 90 minut w sobotę, odpowiem, że nie. Ale czy odegra jakšœ rolę na boisku? Całkiem możliwe - mówił trener.

Zbliżajšce się pojawienie Ibrahimovicia w Kalifornii zostało ogłoszone przez samego zainteresowanego w charakterystyczny sposób - w "Los Angeles Times" pojawiła się całostronicowa reklama, w której napisano tylko "Drogie Los Angeles, nie ma za co", z podpisem Szweda.

@Ibra_official announced his signing to the Galaxy in the Los Angeles times with a 1 page ad that just said “you’re welcome.” ???????? #zLAtan pic.twitter.com/OeOrKPJ6BE