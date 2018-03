Manchester United żegna się z Ligą Mistrzów!

Manchester United żegna się z Ligš Mistrzów! AFP

Sevilla wygrała na Old Trafford z Manchesterem United 2:1 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów - i po raz pierwszy w historii awansowała do ćwierćfinału tych rozgrywek. W 1/4 finału LM zobaczymy też AS Romę.

