Tottenham pyta kibiców czy "miejsce kobiety jest w domu"

Kibice Tottenhamu w USA otrzymali e-mailem ankietę z oficjalnego konta klubu Premier League, w której pojawiło się pytanie o to, jaki jest ich stosunek do stwierdzenia, że "Miejsce kobiety jest w domu". Klub przeprasza za zaistniałš sytuację i zapewnia, że ankietę przygotował zewnętrzny wobec klubu podmiot.

Sprawę nagłoœnili sami fani, którzy zaczęli zamieszczać w mediach społecznoœciowych zrzuty ekranu, na których widać pytanie, jakie pojawiło się w mailu od klubu.

W e-mailu można przeczytać, że ankieta ma pomóc w poznaniu "oczekiwań jakie fani i wszystkie osoby majšce kontakt z klubem" majš wobec Tottenhamu.

"Dlatego prosimy Was o pomoc w zrozumieniu co myœlicie o 'Kogutach', a także piłce/sporcie w ogóle" - czytamy we wstępie do ankiety.

Następnie pojawiajš się stwierdzenia, z którymi kibice mogš się zgodzić lub nie. Jedno z takich twierdzeń brzmi: "Miejsce kobiety jest w domu". Ankietowani mogš się z tym "definitywnie zgodzić", "raczej zgodzić", "nie zgodzić", "zdecydowanie nie zgodzić" lub stwierdzić, że nie majš zdania w tej kwestii.

W reakcji na oburzenie fanów rzecznik Tottenhamu poinformował, że pytanie zostało już usunięte z ankiety. Wyraził też ubolewanie, że w ankiecie - przygotowanej przez "stronę trzeciš" - pojawiło się takie "całkowicie nieakceptowalne" pytanie.

"Przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się obrażeni" - dodał rzecznik.

Jak podaje Press Association Sport firmš przygotowujšcš ankietę było Kantar Media.