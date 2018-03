Anglia: Piłkarz wyrzucony z boiska za nazwisko

Sędzia Dean Hulme wyrzucił z boiska piłkarza Hemel Hempstead Town w czasie meczu ligi National League South (szósty poziom rozgrywkowy w Anglii) z powodu nazwiska piłkarza.

27-letni Sanchez Watt miał otrzymać żółtš kartkę. Przed pokazaniem kartonika sędzia poprosił go, aby podał mu swoje nazwisko.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Watt - powiedział piłkarz, ale arbiter uznał, że ten nie przestawia się, ale kwestionuje jego decyzję (nazwisko piłkarza wymawia się tak samo jak słowo "What" czyli "Co"). Piłkarz powtórzył swoje nazwisko kilka razy - co sędzia potraktował jako sprzeciw wobec otrzymania żółtej kartki - i pokazał mu kartkę czerwonš.

Kiedy sędzia zorientował się, na czym polegał jego błšd, wycofał się z decyzji o usunięciu gracza z boiska. Piłkarze wytłumaczyli arbitrowi, że piłkarz naprawdę nazywa się Watt, zanim ten zdšżył zejœć z murawy.

- To był zwykły ludzki błšd - mówił po meczu prezes drużyny Watta Dave Boggins.

- Sędzia zachował się jak mężczyzna i przyznał się do pomyłki - dodał Boggins.

Mecz skończył się zwycięstwem Hemel Hempstead 2:0.