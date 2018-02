Ekstraklasa: Legia przegrywa mecz na szczycie z Jagiellonią

Porażkš 0:2 Legii Warszawa zakończył się rozegrany na Łazienkowskiej mecz dwóch drużyn przewodzšcych tabeli Lotto Ekstraklasy. To pierwsza ligowa porażka mistrzów Polski w 2018 roku.

Spotkanie rozpoczęło się od dwóch decyzji sędziego podjętych po skorzystaniu z systemu VAR. Za pierwszym razem arbiter Daniel Stefański zmienił swojš decyzję o ukaraniu Chorwata Domagoja Antolicia żółtš kartkš - pokazał mu czerwonš, za brzydki faul na rywalu. Kilka minut póŸniej wideoweryfikacja zadziałała na korzyœć Legii. Do siatki trafił Przemysław Frankowski, ale po przejrzeniu zapisu sędzia anulował bramkę dla Jagiellonii.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Grajšcy w osłabieniu gospodarze musieli się jednak cofnšć, co pozwoliło białostoczanom na wypracowanie sobie sporej przewagi. Arkadiusz Malarz został jednak pokonany dopiero tuż przed przerwš - po rzucie karnym, skutecznie egzekwowanym przez Anvydas Novikovas, podyktowanym za faul warszawskiego golkipera na Romanie Bezjaku.

Po przerwie goœcie dalej przeważali. Bliski drugiego trafienia był Novikovas, jednak w sytuacji sam na sam z Malarzem trafił w słupek. Wynik podwyższył dopiero kilka minut przed ostatnim gwizdkiem Karol Œwiderski, który niedługo wczeœniej pojawił się na boisku. Gospodarze natomiast kończyli mecz w dziewištkę - w doliczonym czasie gry po raz drugi żółty kartonik obejrzał Marko Vesovic.

Zwycięstwo na Łazienkowskiej było czwartym kolejnym, jakie odniosła na wiosnę Jagiellonia. Dzięki wygranej drużyna Ireneusza Mamrota umocniła się na pozycji lidera - do wtorku miała tyle samo punktów co Legia. Teraz białostoczanie wyprzedzajš mistrzów Polski o trzy punkty. Legia ma jednak bezpiecznš przewagę pięciu punktów nad kolejnymi zespołami - Lechem Poznań i Górnikiem Zabrze, które to drużyny swoje spotkania z 25. kolejki rozegrajš w œrodę.

W drugim wtorkowym spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 20.30, Sandecja Nowy Sšcz przegrała z Zagłębiem Lubin 0:1 po trafieniu Kamila Mazka. Wczeœniej we wtorek identycznym wynikiem zakończył się pojedynek Wisły Płock z Cracoviš, natomiast w starciu Lechii Gdańsk z Termalikš Bruk-Bet Nieciecza było 2:2.